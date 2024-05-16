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Rheinmetall запускає в Україні виробництво систем ППО

16 травня 2024, 15:28
Rheinmetall запускає в Україні виробництво систем ППО
Німецький збройовий концерн Rheinmetall хоче відкрити в Україні підприємство в сфері протиповітряної оборони.

Про це заявив керівник компанії Армін Паппергер під час зборів Rheinmetall, повідомляє проєкт "Допомога Німеччини Україні" на сторінці в соцмережі X (Twitter).

"Щодо запланованого спільного підприємства: швидше за все, пройде ще принаймні рік або два, перш ніж виробництво може розпочатися, і всі попередні кроки, такі як підписання Меморандуму про взаєморозуміння, створення СП, будуть зроблені. Жодних подальших деталей не було оголошено", - йдеться в дописі.

Керівник Rheinmetall також оголосив, що обіцяні 40 БМП Marder 1A3 будуть поставлені в Україну вже в  травні. 

Серед позначок щодо локалізації партнерства – пряме відсилання до виробництва Fuchs, снарядів і самохідної зенітної установки Skynex і це вже затверджений проєкт. 

Також залишається лише спільне виробництво систем ППО, про які Паппергер говорив на презентації звіту ще минулого року. Тоді він сказав, що в планах компанії створити в Україні виробництва військової техніки, снарядів, пороху та зенітного озброєння.

Ми також писали, що керівник Rheinmetall заявив, що Україна отримає прототипи артилерійських снарядів із дальністю 100 кілометрів.

 

війна в УкраїніRheinmetallвиробництво

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