Керівник Rheinmetall: Україна отримає прототипи артилерійських снарядів із дальністю 100 кілометрів

Крім них, ЗСУ нададуть "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів.

Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів від німецького оборонного підприємства Rheinmetall. Таку заяву зробив глава концерну Армін Паппергер. За його словами, постачання артилерійських боєприпасів відбудеться в рамках оборонної допомоги Україні.

Про це пише LB.UA.

У 2024 році Rheinmetall має поставити "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів для Сил оборони України.

"Зараз компанія зосереджена, в тому числі, на виробництві артилерійських боєприпасів. Артилерія змінює правила", — заявив Армін Паппергер.

Наразі Україна може лише обмежено відповісти на російські артилерійські атаки через брак боєприпасів. В ЄС і в США потужності з випуску боєприпасів до 2022 року зменшувалися. До агресії рф стосовно України потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цьогоріч група вже очікує 700 000 снарядів, а в перспективі – до 1,1 млн.

Наразі найпотужнішими боєприпасами вважаються 155-мм артилерійські снаряди, які Україна має або мала на озброєнні на сьогоднішній день, також надійшли в Україну завдяки німецькій допомозі, але не від Rheinmetall. Це були боєприпаси Vulcano у різних версіях.

Поки що невідомо, скільки нових прототипів боєприпасів на 100 км отримає Україна. Вірогідно, мова йде про незначну партію для випробування в умовах бою, щоб потім вдосконалити їх з урахуванням відгуків від наших військових.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує збудувати мінімум чотири заводи в Україні, щоб заробити 10 мільярдів євро на продажах. Саме після будівництва нових заводів в Україні та Литві виробництво артилерійських боєприпасів Rheinmetall зросте до 700 тисяч на рік. У лютому у Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди. В цей проєкт інвестують 300 мільйонів євро, на підприємстві працюватимуть 500 робітників. На початку грудня стало відомо, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже у 2024 році. У підприємстві очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.