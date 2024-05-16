Дрони ГУР вразили російське оборонне підприємство "Базальт"

росЗМІ пишуть про два збиті безпілотника.

В ніч на 16 травня безпілотник Головного управління розвідки атакували російський оборонний комплекс "Базальт" у російському місті Тула.

Про це повідомили в "Українська правда" з посиланням на джерела в ГУР.

Вказано, що українська військова розвідка вразила виробничі потужності державного підприємства рф.

"В результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України", – зазначив співзасновник видання.

OSINT-моніторинги підтвердили, що момент прильоту потрапив на камери вуличного спостереження. Водночас за версією росЗМІ, в Тульській області російська ПВО збила два безпілотники ЗСУ.

російський "Базальт" – це оборонне підприємство, на яке створює та постачає зброю й боєприпаси для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово-морського флоту країни-терористки.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Криму були знищені два російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31. Також згорів склад паливно-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських окупантів.

Також тієї ночі, за даними видання, був атакований російський ЗРК С-400 "Тріумф" у районі села Вишневе (приблизно за 70 км від Бельбека). Після атаки комплекс загорівся, двоє окупантів загинули, ще двоє постраждали.