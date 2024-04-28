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Убиті росіянином у Німеччині двоє українців виявилися військовими

28 квітня 2024, 17:57
Убиті росіянином у Німеччині двоє українців виявилися військовими
фото з відкритих джерел
Чоловіки проходили реабілітацію в місцевій клініці.

Убиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на власні джерела.

"Виявилося, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці. Це просто жахлива трагедія. Співчуття рідним та близьким загиблих", – написав Гончаренко.

За його словами, вбивцю затримано, але поліція досі проводить допити можливих свідків.

На місці трагедії українці, які живуть в Німеччині, створили невеличкий меморіал зі свічками, квітами та портретами загиблих. 

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка,вбивця українських військовослужбовців в німецькому Мурнау – місцевий "Z-патріот", який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з "Z-символікою".

Українці раніше мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися.

Нагадаємо, що у баварському містечку Мурнау росіянин зарізав двох українців. Один помер від тяжких ножових поранень на місці, а другого доправили в лікарню, де пізніше він також помер.

Трохи пізніше було затримано 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином рф.

Німеччинавбивствовійна в Україніросія окупанти

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