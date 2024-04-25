Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер

Том Купер вчергове радить не впадати в ейфорію від ухваленої допомоги США, яку отримають лише кілька українських підрозділів. Та й то йдеться лише про стару техніку, яку американці замінюють собі на нову. Купер також нарікає на некомпетентність і корумпованість офіцерів окремих українських бригад, які призводять до невиправданих втрат особового складу. І розповідає про корупцію у більш вищих ешелонах, що займаються закупівлею зброї на світовому ринку. Тим часом росіяни продовжують просуватися в районі Очеретиного і сконцентрували там для цього аж дві бригади. На південному напрямку вони дещо відтіснили українські сили в Роботиному, але ситуація не критична. При цьому росіяни вже вчетверте доукомплектували шість полків для взяття Роботиного. Плацдарм в Кринках тримається попри всі спроби росіян витіснити українців.

Знову не можу не почати так само, як і два дні тому. Просто смішно спостерігати за самопривітаннями США, а також за тим, як усі можливі засоби масової інформації та соціальні мережі святкують американський "пакет допомоги" для України. Цікаво, що його "цінність" також зростає з кожним днем. Дехто белькоче про 90 мільярдів доларів... Отже, час дещо розставити крапки над "і" у їхніх відносинах.

Занадто мало, занадто пізно. Та кілька слів про корупцію у закупівлі зброї

Цей пакет допомоги запізнився щонайменше на сім (цифрою: 7) місяців. Насправді, й у кращому випадку, він забезпечує зброю і боєприпаси для обмеженого сегменту ЗСУ до кінця цього року. Та й то лише в поєднанні з артилерійськими боєприпасами, які були оголошені як придбані ЄС, але досі не доставлені в Україну.

Майте на увазі: навряд чи за цим послідує щось подібне. Принаймні не цьогоріч. Що буде у 2025-му – ніхто не знає. Немає жодних гарантій, що навіть Байден у разі перемоги на перевиборах у листопаді продовжить підтримувати Україну наступного року (та/або пізніше). А якщо він програє, тобто якщо американці дозволять комусь на кшталт Дампфа перемогти на виборах (і це незважаючи на явне порушення Конституції США)...

Далі: основна маса обладнання, яке планується доставити, – старе, котре зберігалося десятиліттями. У манері, характерній для сучасної економіки, вартість пакету допомоги розраховується в перерахунку на нове обладнання, яке буде закуплено для збройних сил США, щоб замінити старе, яке було відправлено в Україну. Або для виробництва додаткових боєприпасів (що, щонайбільше, може допомогти ЗСУ досягти тимчасового паритету з всрф).., а не з точки зору фактичної вартості обладнання, відправленого в Україну. (Про "хоча б основи" всієї системи військової допомоги США див. гілку Twitter/X тут).

Інакше кажучи: більшість грошей, про які йдеться, будуть витрачені у США. Настільки, що багато американців вже скаржаться, що вони витрачаються не в їхньому штаті.

...і якщо ЄС, який, схоже, прив'язує значну частину допомоги, яку він надає до використання "заморожених" російських активів, продовжуватиме лажати з власними "пакетами допомоги", це означатиме, що навіть цей американський пакет допомоги не зможе забезпечити достатню кількість коштів бодай для паритету. Насамкінець: "навіть" джерела заморожених російських активів не безмежні: рано чи пізно вони вичерпаються.

...також зауважте наступне: кількість підрозділів ЗСУ, які "виграють" від цього пакету допомоги, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Це будуть такі частини, як 47-ма мехбригада, можливо, 3-тя штурмова, плюс та чи інша артилерійська або зенітно-ракетна бригада, які вже мають на озброєнні техніку американського виробництва. Підрозділи з відносно компетентними (принаймні "перевіреними в бою") офіцерами, більшість з яких серйозно дбають про своїх підлеглих.

Отже, це створює абсолютно неправильне враження про ЗСУ, як про силу, "оснащену танками M1 Abrams і Leopard 2, бойовими машинами піхоти Bradley і Marder, новітніми західними артилерійськими системами, ATACMS і HIMARS, F-16", і очолювану популярними командирами, які довели свої заслуги і навички, та іншою нісенітницею...

Твердий факт – більшість ЗСУ продовжує виглядати як ця нещасна 115-та мехбригада. Це підрозділи, де офіцери не лише некомпетентні, але й не мають жодного уявлення про війська, за які вони відповідають. Називайте їх "офіцерами радянського зразка", якщо вам від цього легше: я не називаю, бо знаю, що таких офіцерів багато майже у всіх військах НАТО (не кажучи вже про деякі інші збройні сили). Це офіцери, які влаштовують безглузді піар-шоу в той самий час, коли ціла рота їхніх військ потрапила в полон до росіян. Де навіть відділ логістики настільки корумпований і некомпетентний, що сім'ї змушені збирати гроші в інтернеті, щоб купити зимовий одяг і бронежилети для своїх військовослужбовців, не кажучи вже про вантажні автомобілі, снайперські гвинтівки, безпілотники, приціли нічного бачення або що-небудь ще.

Я називаю їх "анонімними" підрозділами, оскільки майже ніхто з їхніх бійців не розмовляє англійською, а отже, не присутній в англомовних соціальних мережах. ...і все ж: ЗСУ продовжують воювати, незважаючи на труднощі.

...навіть коли їх звинувачують некомпетентні західні ЗМІ або дезінформовані соціальні мережі у "помилках" та/або "залишенні своїх позицій"...

Отже, наступного разу, коли вам спаде на думку святкувати славні пакети американської допомоги, принижувати росіян за те, що вони використовують застарілу техніку, сміятися з того, як і скільки їх вбивають українські дрони: спершу згадайте про підрозділи ЗСУ, такі як 115-та. Потім додайте 28-му мехбригаду, 59-ту моторизовану, 66-ту мехбригаду, 81-шу повітряно-десантну, 128-му гірсько-штурмову... маса з них воює на цій війні без жодної підтримки Заходу. Вони значною мірою фінансуються за рахунок пожертв, зібраних сім'ями їхніх солдатів, і не тільки: незважаючи на некомпетентність їхніх командирів.

Це підводить мене до наступної теми, на яку мене наштовхнуло запитання, яке я отримав з України кілька днів тому: зокрема, йшлося про корупцію в ЗСУ.

Ні. Я не знаю того чи іншого корумпованого офіцера на ім'я. Але так сталося, що я контактую з багатьма торговцями зброєю по всьому світу. Як так сталося? Без поняття. Просто так вийшло, що той чи інший читач моїх книг виявився пов'язаний зі зброєю та боєприпасами.

І ось за останні два-три місяці не один, не два, а щонайменше троє з них розповіли мені точно таку ж історію. На міжнародному ринку (як і раніше) достатньо зброї та боєприпасів для забезпечення ЗСУ. Не в ЄС та/або США, а деінде.

Найголовніше: ці люди могли б постачати товар. Але після всього негативного досвіду останніх двох років жоден із них навіть не думає про те, щоб знову зв'язуватися з Києвом та/або будь-якими українськими органами влади.

Чому?

Тому що вони знають, що це безглуздо. Як тільки вони це роблять, перше, що чують у відповідь, це: яка буде "частка приймаючої сторони"? Тобто, скільки вони готові заплатити українському чиновнику та/або співробітнику СБУ, відповідальному за укладення угоди з ними.

Найгірше те, що навіть якщо вони поставлять товар, вони ніколи не знають, чи отримають за нього гроші.

Наслідок?

Замість цього вони мають справу з контактами в ЄС. Це повільний, нескінченно виснажливий процес: їм регулярно потрібно 3-6 місяців, щоб укласти одну угоду на "ще близько 1000 АКМ, 2 мільйони набоїв калібру 7,62 мм або 5000 мінометних мін". Але це працює, і вони завжди можуть бути впевнені: вони отримають гроші за свої товари та послуги.

(...а мені ставлять запитання на кшталт: "Чому снаряди, знайдені чехами і латишами за кордоном, три місяці везуть в Україну...?").

Тобто за останні два роки нічого не змінилося. Цей вид корупції залишається домінуючим у ЗСУ.

І... ну, перепрошую, але: це на тому ж рівні, що й офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану, які мали справу з такими товарами, як продукти харчування, олія і навіть автомобільні шини в той час, коли Іран був по вуха занурений у захист від іракського вторгнення, в 1980-1988 роках. Ці товари купувалися за кордоном за ціною, що в 3-10 разів перевищувала їхню звичайну вартість, потім привозилися до Ірану і замість того, щоб продаватися чи розповсюджуватися на ринку, як це передбачалося – зберігалися на складах, контрольованих тією чи іншою клікою КВІР, які потім збагачувалися, перепродуючи ці товари за ціною, що в 2, 4, 6, 8, 10 разів перевищувала звичайну.

Звичайно, це не повинно означати, що в Україні відбувається розкрадання військової допомоги, наданої США та/або ЄС: ці питання жорстко контролюються, і всі причетні до них знають, що з ними краще не зв'язуватися. Але всі інші ініціативи в цьому плані...

Хлопці та дівчата (в Україні чи за кордоном): вибачте, але поверніться на землю. Ні: час надання пакету американської допомоги не є "вигідним" для України. Особливо для сотень загиблих і тисяч поранених за останні сім місяців, а також для того, щоб дати час зомбованим ідіотам у Вашингтоні частіше показуватися на екранах телевізорів, а зомбованим ідіотам в ЄС – принаймні трохи зібратися з думками. Насправді, це просто ще одна історія "занадто мало, занадто пізно". І її загальний ефект буде схожий на той, що був пов'язаний з усіма розмовами про ленд-ліз із далекого 2022 року: тимчасове зміцнення морального духу суспільства і військ. У кращому випадку. У кращому випадку.

Єдиний шлях для України – незалежність від іноземних поставок зброї і боротьба з корупцією: поки українці не почнуть серйозно вичищати всілякий мотлох на задвірках ЗСУ, загальна боєздатність їхніх збройних сил не підвищиться ні на йоту.

Битва за Донбас. російський наступ шалено поспішає

Рішення США надати Україні хоч щось, схоже, підштовхнуло путіна до того, що він почав бити у спину власних командирів. Відповідно, всрф шалено поспішають захопити якомога більше землі, а отже атакують скрізь, де тільки можуть. Єдина "хороша" річ у цьому: так, виявляється, збройні сили рф, можливо, поповнилися "мільйонами" солдатів, і вони, можливо, проходять кращу підготовку, ніж рік тому, але ними все ще керують некомпетентні люди, які не здатні ні організувати, ні скоординувати свої підрозділи достатньо добре для проведення будь-яких великих наступальних операцій. Читайте: на сьогодні маса їхніх офіцерів не знає, як використовувати свою кількісну перевагу у військах, а також перевагу в артилерії та авіації. І вони не мають рішень навіть для того, що залишилося від української вогневої потужності, що призводить до неймовірних втрат при кожній наступній спробі. Ось чому, навіть знайшовши слабке місце в лініях ЗСУ, і навіть отримавши потужну повітряну підтримку (див. планерні бомби УМПК), вони не можуть просунутися далі, ніж на 3-5 км.

Я наголошую на цьому, бо досі отримую по 2-3 запитання на день у стилі "Томе, а що ти думаєш про загрозу гігантського російського наступу на Харків, Київ тощо".

Авдіївка-Шахтарськ... ЗСУ встановили нові лінії фронту на північ і південь від російського проникнення в Очеретине, але росіяни вже просуваються на захід і південь звідти. ВКС намагаються "запечатати поле бою", бомбардуючи Прогрес, Єгерівку, Калинове та Архангельське. російські сухопутні війська продовжують наступ з Очеретиного в західному напрямку вздовж залізничного валу (схоже, вони відтіснили українські підкріплення приблизно на 1000 м на захід від Очеретиного); на Соловйове (вони досягли "околиць" цього села), а також на Бердичі з півночі та сходу (фактично: у світлі тривалих ударів планерних бомб, більше половини Бердичів вже в руках росіян). Тим часом російська група "Центр" перекинула щонайменше дві бригади в Очеретине, і ще дві – в район на південний схід від нього: вони атакують те, що залишилося від 47-ї мехбригади і 23-ї мехбригади.

На схід від нього росіянам вдалося зайти на східну сторону Новокалинового. Ще раз: 115-та мехбригада не "втекла" і не "покинула позиції". Вона там і воює всім, що має. Але того, що є, недостатньо для того, щоб зупинити наступ щонайменше двох російських бригад.

Далі на південь росіяни мають ще один, другий плацдарм над річкою Дурна (як видно з оприлюднених ЗСУ відеозаписів, що показують удари БПЛА по росіянах на цьому плацдармі, див. додаток нижче). Цього разу всередині (повністю зруйнованої) Семенівки (і я не хочу знати, яких втрат зазнала 3-тя штурмова бригада, щоб "дозволити" це).

Мар'їнка... У Красногорівці 80-та повітряно-десантна все ще тримається, хоча і зазнає смертоносних атак з планерних бомб та безперервних російських атак з півдня. 31-ша та 33-тя відійшли на нові позиції, що тягнуться від Георгіївки на південь, а 79-та повітряно-десантна "контролює" битву з кількох висот на південь від зруйнованих Мар'їнки та Побєди – саме тому складається враження, що бригада може опинитися під загрозою оточення з трьох боків.

Вугледар... На тлі чуток про підготовку росіянами нового наступу в цьому районі, позиції 72-ї повітряно-десантної у Вугледарі перебувають під майже безперервними авіаударами з використанням авіаційних бомб та обстрілами з російських реактивних систем залпового вогню.

Південне Запоріжжя та Херсонщина. Нові полки чмобіків

У Роботиному 141-ша піхотна дивізія (вже два тижні тому) відійшла в північну частину повністю зруйнованого села: це може здатися поганим, але це дозволяє росіянам виставити себе напоказ, коли вони наближаються з півдня. В результаті російська 42-га мотострілецька дивізія була доукомплектована ще шістьма полками чмобіків (1152-й, 1154-й, 1429-й, 1430-й, 1434-й, 430-й...) – це вже третє чи четверте "доукомплектування" такого роду за останні кілька місяців. Далі на схід росіяни відтіснили 14-ту бригаду НГ від висоти 110 (за підкорення якої минулого року в серпні було заплачено такою великою кров'ю 118-ї мехбригади). Решта Роботинської дуги (поки що) тримається.

...і вздовж Дніпра: ну, тримається нещодавно створений 30-й морський піхотний корпус ЗСУ. Тобто: українська морська піхота тримається на пустирі, який сьогодні відомий як плацдарм у Кринках. Незважаючи на незначну французьку "військову допомогу" та безперервні атаки щонайменше чотирьох російських бригад.

На цьому я закінчую свою ранкову промову. Далі маю підготувати оновлення про наш збір на Shark для 3-го полку ССО, а потім ще дещо.

UPD: Наразі 3-й ССО отримав загалом близько 32 146 євро, залишилося зібрати близько 7 тисяч.

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