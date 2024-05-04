МЗС Польщі висловило солідарність із Чехією та Німеччиною у зв'язку з атаками хакерської групи APT28
Польща висловила повну солідарність із Німеччиною та Чехією у зв'язку з ворожою кампанією у кіберпросторі з боку контрольованої росією хакерської групи APT28.
Про це повідомило польське Міністерство закордонних справ.
"Польща, яка також є однією з цілей атак APT28, рішуче засуджує повторювані, неприйнятні та шкідливі дії, що здійснюються у кіберпросторі російськими організаціями", - йдеться в заяві відомства.
МЗС зазначило, що позиція Варшави з цього приводу "висловлена у заявах Євросоюзу та НАТО".