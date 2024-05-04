МЗС Польщі висловило солідарність із Чехією та Німеччиною у зв'язку з атаками хакерської групи APT28

Варшава закликала "всі країни, особливо росію, приватні компанії та приватних осіб дотримуватися принципів відповідальної поведінки у кіберпросторі".

Польща висловила повну солідарність із Німеччиною та Чехією у зв'язку з ворожою кампанією у кіберпросторі з боку контрольованої росією хакерської групи APT28.

Про це повідомило польське Міністерство закордонних справ.

"Польща, яка також є однією з цілей атак APT28, рішуче засуджує повторювані, неприйнятні та шкідливі дії, що здійснюються у кіберпросторі російськими організаціями", - йдеться в заяві відомства.

МЗС зазначило, що позиція Варшави з цього приводу "висловлена у заявах Євросоюзу та НАТО".

"Ми закликаємо всі країни, особливо росію, приватні компанії та приватних осіб дотримуватися принципів відповідальної поведінки у кіберпросторі", - наголосило міністерство.

У відомстві додали, що країна в умовах постійного зростання загроз у кіберпросторі активно працює над захистом національної критичної інфраструктури, підвищенням стійкості та посиленням кіберзахисту.