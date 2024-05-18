Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британська розвідка проаналізувала удар по аеродрому Бельбек у Криму

18 травня 2024, 13:29
Британська розвідка проаналізувала удар по аеродрому Бельбек у Криму
Фото: з вільного доступу
Це четвертий випадок за останній місяць, коли російська протиповітряна оборона в Криму зазнала втрат.

Міноборони Британії вважає, що останні успішні атаки України призвели до загального погіршення здатності росії захищати повітряний простір навколо Криму.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у суботу, 18 травня.

14 травня 2024 року українські військові завдали ударів по російських військових об'єктах, у результаті яких були знищені елементи зенітно-ракетної батареї C-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар і пускові установки. 

Крім того, повідомляється, що щонайменше два літаки МіГ-31БМ були знищені на землі.

Це четвертий випадок за останній місяць, коли російська протиповітряна оборона в Криму зазнала втрат. 

Раніше Збройні сили України провели успішні дії по радіолокаційній станції "Ай-Петрі", а також по аеродрому "Джанкой".

Сукупний ефект цих ударів призвів до загального погіршення здатності росії захищати повітряний простір навколо Криму, водночас продемонструвавши здатність України впливати на операції російської ППО, наголошують в огляді.

Дуже ймовірно, що це призведе до того, що росія буде змушена розосередити повітряні засоби або ризикувати втратою більшої кількості літаків, а також передислокувати засоби ППО з інших місць. 

Зменшення покриття літаків A-50 і їх розосередження з кримських аеродромів, ймовірно, призведе до збільшення кількості льотних годин і частоти вильотів винищувачів для заповнення прогалин у покритті, що призведе до збільшення проблем з технічним обслуговуванням їхніх флотів.

Кримвійнаатака

Останні матеріали

Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Політика
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Переклад iPress – 17 травня 2024, 09:34
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється