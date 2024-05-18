США розглядають можливість зняття заборони на удари по росії західною зброєю – оглядач Bloomberg

Деякі країни підбурюють Штати змінити своє рішення.

Україна не може використовувати надані американцями артилерійські системи HIMARS для знищення складів боєприпасів або командних пунктів на території росії. Вона не може використовувати нещодавно надані ракети великої дальності ATACMS для ударів на військові або логістичні цілі в рф. Імовірно, також існує заборона використовувати надані США засоби протиповітряної оборони Patriot для ураження літаків, які використовують смертоносні "планерні бомби" для нанесення ударів по лінії фронту навколо Харкова, навіть не залишаючи російського повітряного простору.

Така політика адміністрації президента США Джо Байдена не має жодного сенсу з моральної точки зору і стає руйнівною зі стратегічної.

Про це пише американський політолог Гел Брандс для Bloomberg. Однак, за його словами, є натяки, що це зміниться.

Він уточнив, що розрахунок Байдена полягає в тому, що використання американської зброї в атаках на російську територію буде "занадто ескалаційним". Натомість владімір путін грає на цьому страху, погрожуючи напасти на країни Північноатлантичного альянсу, якщо західну зброю використають для ударів по рф.

"Але ця погроза є сумнівною, враховуючи, що напад на країни НАТО докорінно змінив би цю війну. Це вже не буде російсько-український конфлікт, в якому путін все ще може перемогти. Це буде конфлікт між росією і НАТО, який він неодмінно програє", ‒ зазначив Брандс.

Аналітик зауважив, що застереження Байдена поділяють не всі: зокрема уряд Великої Британії заявив, що не перешкоджатиме Україні використовувати британську зброю для атака по той бік кордону. Брандс додав, що якщо "небо не впаде", то США можуть наважитися наслідуватимуть цей приклад. За його словами, один британський чиновник описав цю стратегію Лондона як підбурювання США до більшої сміливості.

Стратегія Байдена змінювалася і раніше: він неодноразово відмовлявся надавати Україні певні види озброєнь, побоюючись ескалації, і лише потім поступався, додав аналітик.

"Є натяки, що позиція США щодо ударів по росії західною зброєю також може змінитися. Ця зміна має відбутися зараз, щоб допомогти Україні пережити нелегкі місяці, які чекають на неї попереду", ‒ підсумував Брандс.

Нагадаємо, Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в росії, по яких Київ може завдати удару власною зброєю. Київ також просить США зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об’єктів у росії.