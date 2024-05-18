Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США розглядають можливість зняття заборони на удари по росії західною зброєю – оглядач Bloomberg

18 травня 2024, 13:19
США розглядають можливість зняття заборони на удари по росії західною зброєю – оглядач Bloomberg
Wikipedia
Деякі країни підбурюють Штати змінити своє рішення.

Україна не може використовувати надані американцями артилерійські системи HIMARS для знищення складів боєприпасів або командних пунктів на території росії. Вона не може використовувати нещодавно надані ракети великої дальності ATACMS для ударів на військові або логістичні цілі в рф. Імовірно, також існує заборона використовувати надані США засоби протиповітряної оборони Patriot для ураження літаків, які використовують смертоносні "планерні бомби" для нанесення ударів по лінії фронту навколо Харкова, навіть не залишаючи російського повітряного простору.

Така політика адміністрації президента США Джо Байдена не має жодного сенсу з моральної точки зору і стає руйнівною зі стратегічної.

Про це пише американський політолог Гел Брандс для Bloomberg. Однак, за його словами, є натяки, що це зміниться.

Він уточнив, що розрахунок Байдена полягає в тому, що використання американської зброї в атаках на російську територію буде "занадто ескалаційним". Натомість владімір путін грає на цьому страху, погрожуючи напасти на країни Північноатлантичного альянсу, якщо західну зброю використають для ударів по рф.

"Але ця погроза є сумнівною, враховуючи, що напад на країни НАТО докорінно змінив би цю війну. Це вже не буде російсько-український конфлікт, в якому путін все ще може перемогти. Це буде конфлікт між росією і НАТО, який він неодмінно програє", ‒ зазначив Брандс.

Аналітик зауважив, що застереження Байдена поділяють не всі: зокрема уряд Великої Британії заявив, що не перешкоджатиме Україні використовувати британську зброю для атака по той бік кордону. Брандс додав, що якщо "небо не впаде", то США можуть наважитися наслідуватимуть цей приклад. За його словами, один британський чиновник описав цю стратегію Лондона як підбурювання США до більшої сміливості.

Стратегія Байдена змінювалася і раніше: він неодноразово відмовлявся надавати Україні певні види озброєнь, побоюючись ескалації, і лише потім поступався, додав аналітик.

"Є натяки, що позиція США щодо ударів по росії західною зброєю також може змінитися. Ця зміна має відбутися зараз, щоб допомогти Україні пережити нелегкі місяці, які чекають на неї попереду", ‒ підсумував Брандс.

Нагадаємо, Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в росії, по яких Київ може завдати удару власною зброєю. Київ також просить США зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об’єктів у росії.

СШАзброяросія окупантивійна

Останні матеріали

Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Політика
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Переклад iPress – 17 травня 2024, 09:34
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється