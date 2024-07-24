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ПОЛІТИКА

Секретна служба закликає кампанію Трампа припинити мітинги під відкритим небом

24 липня 2024, 14:58
Секретна служба закликає кампанію Трампа припинити мітинги під відкритим небом
Фото: Reuters/Brendan McDermid
Команда республіканця шукає закриті майданчики.

Співробітники Секретної служби США закликали команду кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа, після того, як він пережив замах, відмовитися від організації великих мітингів та інших заходів просто неба з великим скупченням людей.

Про це повідомляє WP, посилаючись на джерела.

Агенти Секретної служби повідомили радникам передвиборчого штабу Трампа про стурбованість щодо великих заходів на відкритому просторі.

Для майбутніх мітингів команда Трампа шукає закриті майданчики, такі як баскетбольні арени й інші великі приміщення, де можуть поміститися тисячі людей. Наразі штаб республіканця не планує жодних великих заходів на відкритому просторі.

За словами радників кампанії Трампа, мітинги в закритих приміщеннях "коштують дорожче". Але один з представників його штабу, який говорив на умовах анонімності, сказав, що заходи в приміщенні за своєю суттю безпечніші, оскільки легше контролювати, хто проходить через обмежену кількість дверей, і є менше проблем з прямою видимістю.

Трамп провів сотні мітингів просто неба з моменту запуску своєї президентської кампанії, часто вихваляючись великими натовпами учасників. Такі мітинги стали чимось на кшталт культу серед його найпалкіших прихильників.

Зазвичай на подібних заходах перед виходом Трампа на сцену виступає низка “ораторів”, а натовп учасників іноді змушений стояти на спеці чи холоді протягом багатьох годин. Іноді учасники мітингів розходяться ще до того, як Трамп, який регулярно запізнюється, закінчить свою промову.

Мітинги часто проводяться в аеропортах, але також відбуваються на ярмаркових майданчиках, футбольних стадіонах та інших великих відкритих локаціях.

Колишня заступниця прессекретаря Трампа Сара Метьюз, яка стала його критиком, розповіла про те, наскільки важливими є такі мітинги для колишнього президента США.

"Ми бачили з перших днів його президентства, і навіть раніше, під час його першої кампанії в 2016 році, наскільки важливим для нього є величина натовпу", — сказала  Метьюз, додавши, що Трамп отримує багато енергії, виступаючи перед великими натовпами.

Секретна служба вже давно вважає великі мітинги “обтяжливими”, оскільки вони включають складні відкриті майданчики з тисячами, якщо не десятками тисяч, людей. Більшість інших колишніх президентів рідко з'являються на публіці, а коли і з'являються, то зазвичай на заходах із меншою кількістю людей. Трамп потребує значно більшого рівня безпеки, ніж інші колишні президенти, оскільки проводить багато великих заходів.

Агенти зазвичай прибувають на такі заходи заздалегідь, складаючи план безпеки для великих відкритих майданчиків. На початку 2024 року радники Трампа повідомляли Секретній службі, що планують регулярно проводити великі мітинги, і їм знадобиться більше захисту і засобів. 

Нагадаємо, у Секретній службі США взяли на себе відповідальність за промах у роботі спецслужби під час замаху на республіканця та 45-го президента США Дональда Трампа.

Очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку на тлі розслідування стосовно її відомства, яке не змогло запобігти замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа.

СШАзамахТрамп

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