Очільниця Секретної служби США подала у відставку

Секретна служба США відповідає за захист провідних кандидатів у президенти.

Очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку на тлі розслідування стосовно її відомства, яке не змогло запобігти замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNBC.

Чітл оголосила про відставку наступного дня після того, як члени комітету з питань нагляду Палати представників США розкритикували її на слуханнях щодо дій Секретної служби під час мітингу Трампа 13 липня, де на нього скоїли замах.

Раніше голова Секретної служби відмовилася йти у відставку, заявивши, що вона є найбільш кваліфікованою людиною для цієї посади. Водночас вона взяла на себе відповідальність за те, що замах на Трампа не вдалось запобігти.

Тим не менш, члени комітету з Республіканської партії активно вимагали відставки Чітл і розслідування її діяльності з боку Федерального бюро розслідувань.

Секретна служба США відповідає за захист президента, віцепрезидента, членів їхніх сімей, а також провідних кандидатів у президенти.