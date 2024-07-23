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Очільниця Секретної служби США подала у відставку

23 липня 2024, 18:33
Очільниця Секретної служби США подала у відставку
Польща США
Секретна служба США відповідає за захист провідних кандидатів у президенти.

Очільниця Секретної служби США Кімберлі Чітл подала у відставку на тлі розслідування стосовно її відомства, яке не змогло запобігти замаху на кандидата у президенти Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNBC.

Чітл оголосила про відставку наступного дня після того, як члени комітету з питань нагляду Палати представників США розкритикували її на слуханнях щодо дій Секретної служби під час мітингу Трампа 13 липня, де на нього скоїли замах.

Раніше голова Секретної служби відмовилася йти у відставку, заявивши, що вона є найбільш кваліфікованою людиною для цієї посади. Водночас вона взяла на себе відповідальність за те, що замах на Трампа не вдалось запобігти.

Тим не менш, члени комітету з Республіканської партії активно вимагали відставки Чітл і розслідування її діяльності з боку Федерального бюро розслідувань.
 
Секретна служба США відповідає за захист президента, віцепрезидента, членів їхніх сімей, а також провідних кандидатів у президенти.
 
Нагадаємо,що кандидат на пост глави держави від республіканців Дональд Трамп 13 липня через стрілянину перервав виступ у Пенсільванії. Охорона під руки вивела політика з мітингу, у нього була закривавлена ​​голова. Пізніше він заявив, що втратив багато крові після поранення у вухо. Секретна служба США повідомила про ліквідацію підозрюваного, який вів вогонь у бік сцени. 
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