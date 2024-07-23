Секретна служба США визнає провал у безпеці під час замаху на Трампа

Кімберлі Чітл вже закликають піти у відставку.

У Секретній службі США взяли на себе відповідальність за промах у роботі спецслужби під час замаху на республіканця та 45-го президента США Дональда Трампа. Директорка служби Кімберлі Чітл назвала це найбільшим оперативним провалом відомства за останні десятиліття.

Про це інформує DW.

"Почесна місія Секретної служби полягає в тому, щоб захищати лідерів нашої країни. 13 липня ми зазнали невдачі. Як директорка Секретної служби Сполучених Штатів, я беру на себе повну відповідальність за будь-який промах у сфері безпеки", — заявила Чітл, додаючи, що Служба докладе усіх зусиль, аби такого більше не повторилося.

Кілька членів комітету з питань нагляду та підзвітності Палати представників США вже закликали Чітл піти у відставку. Серед них є і республіканці, і демократи.

Нагадаємо, під час передвиборчого виступу республіканця та 45-го президента США Дональда Трампа у Батлері в Пенсильванії 14 липня на нього здійснили замах.