Україна просить США про допомогу в нанесенні ударів по цілях на території росії – WSJ

Адміністрація Байдена не дозволяє Києву використовувати зброю американського виробництва на території росії.

Україна звернулася до адміністрації Байдена з проханням допомогти визначити цілі в росії, по яких Київ може завдати удару власною зброєю. Київ також просить США зняти обмеження на використання наданої США зброї проти військових об’єктів у росії.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців

Запит надійшов у зв’язку з тим, що росія досягла найбільших територіальних здобутків в Україні за майже 18 місяців на Харківщині. За даними інших посадовців, зроблений минулого тижня запит наразі розглядається.

Якщо США погодяться на прохання Києва, це може означати значну зміну політики адміністрації, яка давно намагається зменшити ризик військової ескалації між Вашингтоном і москвою, одночасно підтримуючи Україну.

"Вони справді просили [Сполучені Штати] про допомогу, щоб завдати удару по росії. Це стосувалося не систем озброєння, а додаткової допомоги у завданні ударів по росіянах", — сказав генерал ВВС Сі К’ю Браун журналістам, які подорожували з ним до Європи.

Посилення атак росії на початку цього місяця змусило Україну залучити війська та ресурси з інших частин країни, створюючи додаткове навантаження на і без того неукомплектовані сили, які змушені були довго чекати додаткової зброї від США.

Речник Білого дому заявив, що нинішня політика США не підтримує надання допомоги у націлюванні ударів, або використанні американської зброї всередині росії.

"Ми не заохочуємо і не допускаємо атак всередині росії, що є нашою давньою політикою", — сказав речник.

США надали ракети «земля-земля» ATACMS та інші системи озброєння з умовою, що вони не будуть використовуватися для ударів по цілях на території росії. Ця умова отримання зброї, на яку Україна погодилася, має на меті зменшити ризик переростання конфлікту в пряме зіткнення між США та росією.

У вересні 2022 року МЗС росії попереджало, що США "перетнуть червону лінію" і вважатимуться "прямою стороною конфлікту" в очах кремля, якщо поставлять Києву ракети великої дальності.

Однак відтоді росія звернулася до Північної Кореї по балістичні ракети та до Ірану за безпілотниками і використала цю зброю для посилення атак на інфраструктуру України.

Заборона США — і їхня відмова надати розвідувальні дані, які Україна могла б використати для нападу на цілі в росії за допомогою українських безпілотників і систем озброєння — обмежили здатність Києва атакувати російські командні пункти та місця скупчення їх військ на російському боці кордону.

росія перекидає сили та ресурси на північний схід України з безпечної власної території поблизу, посилюючи напади в Харківській області.

Під час візиту до Києва минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на запитання журналіста про те, чи розглядатимуть США можливість зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої США.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо удари за межами України, але врешті-решт Україна повинна сама приймати рішення щодо того, як вона збирається вести цю війну", — сказав він.