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ПОЛІТИКА

Білий дім не в захваті від запрошення Макрона до росії на день висадки в Нормандії – Politico

18 травня 2024, 11:29
Білий дім не в захваті від запрошення Макрона до росії на день висадки в Нормандії – Politico
Фото: Укрінформ
В адміністрації Байдена вважають, що у росіян є шанс згадати, що вони боролися зі справжніми нацистами, а не з уявними.

Білий дім не задоволений рішенням президента Франції Еммануеля Макрона запросити представника російського уряду взяти участь у святкуванні 80-ї річниці висадки в Нормандії у червні.

Про це повідомили два чиновники президентської адміністрації виданню Politico.

"Ми б залишили це на розсуд уряду Франції, який організовує вшанування пам'яті в Нормандії.. Можливо, це нагадає росіянам, що колись вони боролися зі справжніми нацистами, а не з уявними в Україні", – сказав представник адміністрації.

В адміністрації Байдена старші члени команди національної безпеки і сам президент вже давно розглядають Макрона як людину, яка, на їхню думку, має вплив на путіна. І Білий дім значною мірою схвалює його зусилля з підтримання дипломатичних відносин з москвою. Рішення Макрона запросити російського представника до Нормандії значною мірою розглядалося саме через цю призму, сказав чиновник адміністрації Байдена.

Нагадаємо, що Франція запросила росію на меморіальну церемонію 6 червня, що викликало питання, чи не приїде на захід російський диктатор владімір путін, на арешт якого виданий ордер Міжнародного кримінального суду.  

Макронбілий дімросія загроза

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