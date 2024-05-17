Республіка Польща не проти розміщення ядерної зброї у себе, але рішень щодо цього ще немає.

Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів для польського телебачення TVP.

"Рішень про приєднання до програми Nuclear Sharing ще немає, але ми заявляємо про готовність... Я не сумніваюся, що безпека країн, де сьогодні розміщена ядерна зброя, є значно вищою", - заявив Дуда.

Польський президент додав, що нинішнє розміщення ядерної зброї в Європі відображає лінії зіткнення між неіснуючим Варшавським договором і країнами НАТО на початку 1950-х років, а тим часом зміни, з якими світ має справу, після початку повномасштабної війни в Україні. настільки просунуті, що потрібна адаптація Альянсу.

"Сьогодні росія є найбільшою загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи. Ми вже давно попереджаємо про серйозні ризики, пов'язані з діяльністю рф", - сказав він.

За слвоами Дуди, якщо загроза не була реальною, Польща б не витрачала 4% ВВП на оборону.

"Ми бачимо, що росія, ведучи наступальну війну проти України, перейшла до воєнної економіки, веде провокаційні дії проти країн НАТО та порушує подальші договори. Це росія озброює район Кенігсберга, і саме росія переміщує ядерну зброю на територію Білорусі. Думаю, зрозуміло, хто тут проводить політику ескалації", - підсумував очільник країни.