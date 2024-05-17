Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент Польщі заявив про готовність до розміщення ядерної зброї на території країни

17 травня 2024, 17:37
Президент Польщі заявив про готовність до розміщення ядерної зброї на території країни
Фото: з вільного доступу
Республіка Польща не проти розміщення ядерної зброї у себе, але рішень щодо цього ще немає.

Про це президент Польщі Анджей Дуда розповів для польського телебачення TVP.

"Рішень про приєднання до програми Nuclear Sharing ще немає, але ми заявляємо про готовність... Я не сумніваюся, що безпека країн, де сьогодні розміщена ядерна зброя, є значно вищою", - заявив Дуда.

Польський президент додав, що нинішнє розміщення ядерної зброї в Європі відображає лінії зіткнення між неіснуючим Варшавським договором і країнами НАТО на початку 1950-х років, а тим часом зміни, з якими світ має справу, після початку повномасштабної війни в Україні. настільки просунуті, що потрібна адаптація Альянсу.

"Сьогодні росія є найбільшою загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи. Ми вже давно попереджаємо про серйозні ризики, пов'язані з діяльністю рф", - сказав він.

За слвоами Дуди, якщо загроза не була реальною, Польща б не витрачала 4% ВВП на оборону.

"Ми бачимо, що росія, ведучи наступальну війну проти України, перейшла до воєнної економіки, веде провокаційні дії проти країн НАТО та порушує подальші договори. Це росія озброює район Кенігсберга, і саме росія переміщує ядерну зброю на територію Білорусі. Думаю, зрозуміло, хто тут проводить політику ескалації", - підсумував очільник країни.

 
ПольщаАнджей Дудаядерна збря

Останні матеріали

Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Політика
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Переклад iPress – 17 травня 2024, 09:34
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється