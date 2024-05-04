окупант розстріляв командирів з управління артилерійського дивізіону

Наразі росіяни шукають стрільця. Оголошено план "Перехоплення".

російський окупант розстріляв своїх товаришів по службі з управління артилерійського дивізіону.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

росіяни оголосили план "Перехоплення", щоб затримати стрільця.

За інформацією каналу, підозрюваний окупант служив у 70 дивізії Збройних сил рф. Його жертвами стали командири з управління артилерійського дивізіону. Про масштаби стрілянини в рф мовчать. Як зазначає канал, окупант "зберіг боєпаси Сил оборони".