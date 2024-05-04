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окупант розстріляв командирів з управління артилерійського дивізіону

04 травня 2024, 18:25
окупант розстріляв командирів з управління артилерійського дивізіону
Фото: з вільного доступу
Наразі росіяни шукають стрільця. Оголошено план "Перехоплення".

російський окупант розстріляв своїх товаришів по службі з управління артилерійського дивізіону.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

 росіяни оголосили план "Перехоплення", щоб затримати стрільця.

За інформацією каналу, підозрюваний  окупант служив у 70 дивізії Збройних сил рф. Його жертвами стали командири з управління артилерійського дивізіону. Про масштаби стрілянини в рф мовчать. Як зазначає канал, окупант "зберіг боєпаси Сил оборони".

 

війна в Україніросія-агресорокупанти

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