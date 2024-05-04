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У росії до 18 років колонії засудили полоненого українця "за службу в "Азові"

04 травня 2024, 20:55
У росії до 18 років колонії засудили полоненого українця
Фото: obozrevatel.com
Відомо, що такі судові процеси є порушенням міжнародного права.

У Ростові-на-Дону, що у рф, Південний окружний військовий суд засудив до 18 років колонії суворого режиму полоненого українця Владислава Плахотника. Там його звинуватили у службі в українському батальйоні "Азов", який в Росії назвали терористичним.

Про це повідомляє служба Радіо Свободи "Кавказ. Реалії". 

Зазначається, що перші три роки терміну українець повинен просидіти у в'язниці. 

"Південний окружний військовий суд продовжує розглядати справи щодо полонених громадян України. Ці судові процеси - порушення міжнародного права і частина політичної стратегії росії проти України", - зазначали опитані сайтом "Кавказ.Реалії" експерти.

російські ЗМІ повідомляли, що з початку повномасштабної війни рф в Україну суди росії на окупованих територіях винесли понад 160 вироків українським військовослужбовцям. Середній термін позбавлення волі, який призначали підсудним, становить 21 рік. Мінімальний термін - 8 років колонії. 

судАзоввійна в Україніросія окупанти

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