У росії до 18 років колонії засудили полоненого українця "за службу в "Азові"

Відомо, що такі судові процеси є порушенням міжнародного права.

У Ростові-на-Дону, що у рф, Південний окружний військовий суд засудив до 18 років колонії суворого режиму полоненого українця Владислава Плахотника. Там його звинуватили у службі в українському батальйоні "Азов", який в Росії назвали терористичним.

Про це повідомляє служба Радіо Свободи "Кавказ. Реалії".

Зазначається, що перші три роки терміну українець повинен просидіти у в'язниці.

"Південний окружний військовий суд продовжує розглядати справи щодо полонених громадян України. Ці судові процеси - порушення міжнародного права і частина політичної стратегії росії проти України", - зазначали опитані сайтом "Кавказ.Реалії" експерти.

російські ЗМІ повідомляли, що з початку повномасштабної війни рф в Україну суди росії на окупованих територіях винесли понад 160 вироків українським військовослужбовцям. Середній термін позбавлення волі, який призначали підсудним, становить 21 рік. Мінімальний термін - 8 років колонії.