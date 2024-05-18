Хорватія отримує третій уряд на чолі з проєвропейським прем'єр-міністром

Політик виступає за розширення ЄС.

Парламент Хорватії затвердив уряд, в якому домінує консервативна проєвропейська партія HDZ, на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем, який виступає за підтримку України і перебуває на цій посаді вже третій термін після парламентських виборів минулого місяця.

Правляча партія HDZ (Хорватський демократичний союз), яка минулого року привела країну-члена НАТО з населенням 3,8 мільйона осіб до Шенгенської зони вільного пересування ЄС та єврозони, сформувала коаліцію з ультраправим Homeland Movement ("Вітчизняним рухом"). В уряді, що складається з 18 членів, останні матимуть трьох міністрів.

Про це пише Reuters.

"Очевидно, що прем'єр-міністр Пленкович знайде спосіб продовжувати проводити центристську політику, орієнтовану на ЄС, ‒ сказав політолог Давор Г'єнеро. ‒ Я думаю, що не буде ніяких серйозних змін у державній політиці. Хорватія залишається стабільною державою, яка виступає за розширення Європейського Союзу".

Після голосування HDZ отримала 61 місце серед 151 представника парламенту. Коаліцію з ними склав "Вітчизняний рух" із 14 депутатами. Натомість Соціал-демократична партія, яку очолює проросійський президент Хорватії Зоран Міланович, разом із іншими союзниками матимуть 42 місця у парламенті.

Малі партії, які були союзниками HDZ, підтримували уряд, за винятком сербської SDSS, на виключенні якої з будь-якого майбутнього уряду наполягав "Вітчизняний рух".

"У зовнішній політиці уряд на чолі з HDZ дотримуватиметься сильної прозахідної та проукраїнської позиції. Найбільшим викликом для нового уряду буде боротьба з корупцією, яка негативно впливає на бізнес-середовище", ‒ зазначив радник із питань Центральної та Східної Європи консалтингової компанії Teneo Андріус Турса.