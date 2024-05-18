російська пропаганда поширює фейки про причетність української біженки до замаху на Фіцо

В словацькій поліції наголосили, що така інформація не підтверджувалася, це фейк.

російська пропаганда поширює в інтернеті неправдиві повідомлення щодо начебто причетності української біженки до замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, здійсненого 15 травня.

Про це передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi).

Уточнюється, що у фейкових повідомленнях від пропагандистів у мережі розказується, нібито 71-річного словацького письменника Юрая Цинтулу "підштовхнула" до замаху на главу уряду країни Фіцо дружина затриманого нападника - біженка з України.

"Вона методично налаштовувала чоловіка на помсту через антиукраїнську риторику Фіцо. Такі заяви поширюють російські Telegram-канали", - йдеться в публікації Центра.

Проте такі повідомлення є неправдивими. Так, керівник Нацполіції Словаччини Любомир Солак нещодавно заперечив чутки про те, що партнеркою нападника була жінка з України, і що підозрюваний нібито "радикалізувався внаслідок спілкування з нею".

В словацькій поліції наголосили, що така інформація не підтверджувалася, це фейк.

Інші російські фейки щодо "українського сліду"

Зауважимо, що нинішній "вкид" про українську біженку є лише одним із багатьох варіантів у наборі фейків, які вигадує роспропаганда у справі про напад на прем'єра Словаччини.

Перед тим Spravdі зібрало підбірку фейків від Кремлівських пропагандистів на цю тему, серед яких можна виокремити неправдиві публікації на кшталт "Фіцо замовив Буданов" та "помста за антиукраїнську риторику".

"Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо - це новий виток дестабілізації у Європі, в якому путінські фейкороби одразу ж побачили "український слід", - писали раніше у Центрі.

Нагадаємо, напад на Фіцо стався під час виїзного засідання уряду у Гандлові. Прем'єр підійшов до людей, аби привітатись із ними, і саме тоді пролунали кілька пострілів, після чого він впав на землю. Політика поранили в груди, живіт та кінцівки. Нападником виявився 71-річний поет Юрай Чинтула.