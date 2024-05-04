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У МЗС прокоментували нібито оголошення в розшук Зеленського

04 травня 2024, 20:33
У МЗС прокоментували нібито оголошення в розшук Зеленського
Фото: unian.ua
І нагадали про ордер Міжнародного кримінального суду на арешт путіна.

Так зване оголошення в розшук росією президента України Володимира Зеленського свідчить про відчай пропагандистів держави-агресора.

Про це йдеться в коментарі прес-служби МЗС щодо російських повідомлень про оголошення у розшук президента України.

"російські повідомлення про нібито оголошення МВС рф у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги", - наголосили в МЗС.

При цьому у міністерстві нагадали, що на відміну від "нікчемних російських оголошень", ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора путіна за підозрою у вчиненні воєнних злочинів є цілком "реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу".

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ рф оголосило у розшук президента України Володимира Зеленського. Відповідна інформація з'явилася у базі відомства. Він нібито розшукується за статтею Кримінального кодексу рф. Разом з тим, не зазначено, яка саме стаття стала причиною оголошення Зеленського в розшук. Інформації у російських ЗМІ щодо цього також немає.

розшуквійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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