Британська розвідка вважає, що через збільшення росією атак на її армію чекає зростання втрат

кремль повністю адаптував свою армію до ведення війни на виснаження.

У найближчі два місяці в російській армії зростуть втрати на війні проти України.

Про це йдеться в новому звіті міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники звернули увагу, що середньодобова кількість втрат росіян убитими й пораненими в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на середньому рівні поточного року – 899 втрат за добу.

"Імовірно, що кількість втрат росії знову зросте протягом наступних двох місяців, оскільки вони відновлять спеціальні наступальні операції на сході України. Це станеться після незначного зниження темпів операцій в останні два місяці після падіння Авдіївки", – прогнозує розвідка Британії.

За оцінками розвідників, цілком імовірно, що кремль повністю адаптував свою армію до ведення війни на виснаження, у якій покладається на кількість, а не на якість.

"Ця тенденція, ймовірно, триватиме протягом усієї війни в Україні та матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії", – підсумувала британська розвідка.

Нагадаємо, що, за останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну рф втратила на війні приблизно 473400 осіб особового складу. Зокрема, за останню добу ‒ 1260 осіб.