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Словенія візьме участь у Саміті миру

17 травня 2024, 21:36
Словенія візьме участь у Саміті миру
Фото: з вільного доступу
Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб підтвердив участь у Саміті миру.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом, написав він в Telegram-каналі.

"Подякував за активну підтримку Формули миру, зокрема за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", - йдеться в дописі. 

Країни обговорили продовження оборонної співпраці. 

Зеленський написав, що українська та словенська команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7.

"Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди", - додав він. 

Український президент висловив упевненість, що може розраховувати на підтримку з боку Словенії фактичного початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

Саміт миру має відбутись 15-16 червня в Швейцарії. 

Ми також повідомляли, що Словенія виділить кошти на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів Україні.

 

СловеніяРоберт Голоб саміт миру

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