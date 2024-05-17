Словенія візьме участь у Саміті миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом, написав він в Telegram-каналі.
"Подякував за активну підтримку Формули миру, зокрема за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії", - йдеться в дописі.
Країни обговорили продовження оборонної співпраці.
Зеленський написав, що українська та словенська команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7.
"Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди", - додав він.
Український президент висловив упевненість, що може розраховувати на підтримку з боку Словенії фактичного початку переговорів щодо вступу України до ЄС.
Саміт миру має відбутись 15-16 червня в Швейцарії.
Ми також повідомляли, що Словенія виділить кошти на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів Україні.