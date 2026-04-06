Ісландія та Словенія передали Україні понад €3 млн на підтримку енергетики

Міжнародні партнери продовжують фінансово підтримувати енергетичний сектор України, зруйнований російськими ударами.

У березні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Ісландії та Словенії загальним обсягом 3,2 млн євро.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Крім того, у березні були підписані документи про додаткові гранти та задекларовані нові донорські зобов'язання. Найближчим часом очікується надходження 12,5 млн євро від Канади, 10 млн євро від Європейської комісії, 5,4 млн євро від Данії, 4,8 млн євро від Німеччини та 1,5 млн євро від Хорватії.

Нещодавно Швеція ухвалила рішення спрямувати додаткові 56 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.