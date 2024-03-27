Словенія виділить кошти на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів Україні

Словенія підтримала ініціативу Чехії із закупівлі артилерійських боєприпасів для України в країнах за межами Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє радіо Czech Radio.

Міністр не уточнив яку суму виділить Любляна, проте за даними словенського інформаційного агентства STA, уряд Словенії спрямує на проєкт мільйон євро.

Міністр МЗС провів переговори у Словенії зі своїми колегами зі Словаччини, Словенії, Угорщини та Австрії. За робочим обідом до глав МЗС приєднався міністр закордонних справ Чорногорії.

На зустрічі йшлося про розширення та функціонування ЄС, російську агресію проти України та міграцію.

Вчора міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що Україна отримає подвійний обсяг снарядів завдяки ініціативі Чехії.