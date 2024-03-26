Україна отримає подвійний обсяг снарядів завдяки ініціативі Чехії – Липавський

Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.

Українським військовим можуть передати вдвічі більше снарядів у рамках ініціативи Чехії. Можливе постачання 1,5 мільйона боєприпасів для артилерії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (мова про 800 тисяч боєприпасів для України - ред.)", - сказав міністр, зазначивши, що всього нашій країні можуть передати півтора мільйона снарядів.

Він уточнив, що фінансування перших постачань боєприпасів необхідне до того, як розпочнеться їхнє відправлення в Україну. Тому чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки нашої країни.

На думку Липавського, ініціатива Чехії вже приносить свої плоди та впливає на бойові дії в Україні, незважаючи на те, що постачання снарядів ще не розпочалося.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них буде постачання свіжих боєприпасів, що змінило їх погляд на використання поточних запасів", - додав він.

При цьому глава МЗС відмовився називати терміни доставки снарядів до України.

Нагадаємо, снаряди зараз є однією з головних потреб українських захисників, оскільки їх використання дозволяє стримати наступ російських окупантів.

Минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можна передати Україні поза країнами Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування.

Два тижні тому чеський уряд тихо схвалив останню поставку гелікоптерів радянських часів у подарунок Україні, яка протистоїть російській агресії.