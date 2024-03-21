Чехія передала Україні свої останні гелікоптери Мі-24

Більше таких вертольотів у Праги не залишилося.

Про це пише чешське видання Denikn.

Два тижні тому чеський уряд тихо схвалив останню поставку гелікоптерів радянських часів у подарунок Україні, яка протистоїть російській агресії.

Міністр оборони Яна Черночова підтвердила це виданню.

"У нас більше немає техніки, яку ми могли б передати", - сказала Черночова.

14 днів тому міністр уряду Чехії Яна Черночова прийшла до уряду з секретним документом і пропозицією, яку Кабінет міністрів згодом схвалив.

Після цього Чехія відправила свої останні вертольоти Мі-24/35 в Україну, яка вже понад два роки протистоїть російській агресії.

Це останні два гвинтокрили (бортові номери 3365 і 3366), які уряд Праги може передати Україні зі свого складу.

Востаннє в жовтні минулого року Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8.