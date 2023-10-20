Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8

Уряд Хорватії передав Україні вертольоти Мі-8.

Про це повідомляє міністерство оборони США.

На зустрічі міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича і глави оборони США Ллойда Остіна в Пентагоні було оголошено про передачу гелікоптерів Мі-8.

Остін висловив подяку Хорватії за підтримку України і наголосив на важливості цього внеску.

"Ця підтримка охоплювала гелікоптери Мі-8 та іншу військову техніку", - сказав міністр оборони США.

Крім того, Остін висловив прихильників до Хорватії за її прогрес протягом останніх 30 років, як вони подолали наслідки війни 1990-х років і відзначив важливість праці та належної політики, які допомогли досягти цього прогресу.

"Підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє", - сказав хорватський міністр Банозич.

Він також наголосив на важливості лідерства та спільних зусиль для майбутніх поколінь.

Раніше ми писали, що також Латвія передала Україні гелікоптер Мі-17.