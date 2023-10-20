Матеріали:
Теми:

Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8

20 жовтня 2023, 08:37
Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8
Фото: tsn.ua
Уряд Хорватії передав Україні вертольоти Мі-8.

Про це повідомляє міністерство оборони США.

На зустрічі міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича і глави оборони США Ллойда Остіна в Пентагоні було оголошено про передачу гелікоптерів Мі-8.

Остін висловив подяку Хорватії за підтримку України і наголосив на важливості цього внеску. 

"Ця підтримка охоплювала гелікоптери Мі-8 та іншу військову техніку", - сказав міністр оборони США. 

Крім того, Остін висловив прихильників до Хорватії за її прогрес протягом останніх 30 років, як вони подолали наслідки війни 1990-х років і відзначив важливість праці та належної політики, які допомогли досягти цього прогресу.

"Підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє", - сказав хорватський міністр Банозич.

Він також наголосив на важливості лідерства та спільних зусиль для майбутніх поколінь.

Раніше ми писали, що також Латвія передала Україні гелікоптер Мі-17.

 

Хорватіягелікоптермі-8

Останні матеріали

путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Політика
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 12:00
США йдуть
Технології
США йдуть "ва-банк" для контролю над китайським виробництвом чіпів. Але чи дасть це результат – Метью Ейтель
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 09:21
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Політика
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 16:42
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 12:34
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Політика
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 22:50
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Cуспільство
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 16:09
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Політика
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 13:04
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Політика
Якою буде війна наступного року? Багато в чому це залежатиме від поставок союзників – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 17 жовтня 2023, 23:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється