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Президент Чехії створив диво з боєприпасів: 800 000 набоїв для України – Bild

11 березня 2024, 10:12
Президент Чехії створив диво з боєприпасів: 800 000 набоїв для України – Bild
Україні поставлять 800 тисяч артснарядів протягом кількох тижнів.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, цитує німецьке видання Bild.

Країни, де купують боєприпаси - не уточнюються, але ймовірно, мова йде про ті, де досі зберігали нейтралітет у війні або не виступали відкрито проти росії: Південна Корея, Південна Африка і Туреччина.

Чеський президент зробив те, що не зміг реалізувати ЄС, країни якого поставили лише частину обіцяного мільйона артилерійських снарядів.

В кінці минулого тижня стало відомо, що країни Заходу зібрали майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України.

 

ЧехіяУкраїнабоєприпасипетр павел

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