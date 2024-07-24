У ній братимуть участь чеські виробники.

Міністерство оборони Чехії готує запуск другої ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів у 2025 році.

Про це в інтерв'ю Deník N розповіла голова чеського Міноборони Яна Чернохова.

Проєкт має робочу назву "Ініціатива-2025". Попередньо вона має охопити п'ять збройових компаній Чехії, які вироблятимуть снаряди для України за кошти європейських донорів.

"Це природне продовження механізму, який уже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти", - заявила Чернохова.

За її словами, в проєкті візьмуть участь Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE, власником якої є Česká zbrojovka, та збройова компанія DSS.

Агентство міждержавного оборонного співробітництва при Міноборони Чехії збирає інформацію про те, що ці компанії можуть поставити в Україну вже наступного року. Прага стане посередником між донорами – європейськими країнами і цими компаніями.

Також уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний розповів Deník N, що серед донорів мають бути переважно європейські держави: Данія, Нідерланди та Німеччина. Переговори про фінансову підтримку можуть початися вже наприкінці літа, прогнозує він.

Нинішня чеська ініціатива з постачання снарядів в Україну охоплює 15 країн. У її межах Чехія шукає артилерійські боєприпаси для України в країнах Європейського Союзу та за його межами.

Ми також повідомлялв, що Чехія планує передати Україні 500 тисяч снарядів до кінця року.