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Без Китаю і росії мирних переговорів щодо війни в Україні не буде – президент Чехії

25 липня 2024, 15:49
Без Китаю і росії мирних переговорів щодо війни в Україні не буде – президент Чехії
Джерело: chas.news
Також важливими будуть вибори у світі.

Без рф і КНР за столом не вдасться досягти будь-яких мирних домовленостей щодо війни в україни. 

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, пише портал idnes.cz

"Китай повинен взяти на себе більше відповідальності за мирне облаштування світу на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія чи економічна потужність", - заявив Павел. 

Також він очікує певного зсуву в конфлікті наприкінці цього року, можливо, на початку наступного. 

За його словами, розвиток визначатиметься тим, що цей рік приніс велику кількість важливих виборів у важливих країнах, першими з яких будуть президентські вибори в США. Іншим фактором він вважає втому від війни, яка відбивається на обох воюючих сторонах.

"Якщо це ймовірно, ми побачимо, що принесуть наступні місяці. Але це потрібно і бажано в будь-якому випадку", - сказав чеський президент, коментуючи нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що на другому Саміті миру повинні бути присутні й російські офіційні особи.

Він також вважає, що переговори не мали б сенсу, якби Росія підходила до них так, як це робила досі, коли, по суті, висувала умови капітуляції України.

"Але без росії і Китаю за столом справжніх мирних переговорів не буде", - додав Павел.

Вчора, 24 липня, ми також писали, що є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

 

Чехіявійна в Україніпетр павел

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