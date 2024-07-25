Без Китаю і росії мирних переговорів щодо війни в Україні не буде – президент Чехії

Також важливими будуть вибори у світі.

Без рф і КНР за столом не вдасться досягти будь-яких мирних домовленостей щодо війни в україни.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, пише портал idnes.cz.

"Китай повинен взяти на себе більше відповідальності за мирне облаштування світу на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія чи економічна потужність", - заявив Павел.

Також він очікує певного зсуву в конфлікті наприкінці цього року, можливо, на початку наступного.

За його словами, розвиток визначатиметься тим, що цей рік приніс велику кількість важливих виборів у важливих країнах, першими з яких будуть президентські вибори в США. Іншим фактором він вважає втому від війни, яка відбивається на обох воюючих сторонах.

"Якщо це ймовірно, ми побачимо, що принесуть наступні місяці. Але це потрібно і бажано в будь-якому випадку", - сказав чеський президент, коментуючи нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що на другому Саміті миру повинні бути присутні й російські офіційні особи.

Він також вважає, що переговори не мали б сенсу, якби Росія підходила до них так, як це робила досі, коли, по суті, висувала умови капітуляції України.

"Але без росії і Китаю за столом справжніх мирних переговорів не буде", - додав Павел.

Вчора, 24 липня, ми також писали, що є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.