Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

16 квітня 2026, 12:33
Новий спікер парламенту Словенії анонсував візит до москви
Фото: з вільного доступу
Новий спікер парламенту Словенії Зоран Стеванович одразу після обрання заявив про плани відвідати москву і провести референдум про вихід країни з НАТО.

Про це повідомляє Radio Prvi.

13 квітня Radio Prvi опублікувало в Instagram заяву новообраного голови Національних зборів Словенії Зорана Стевановича про намір найближчим часом відвідати російську столицю.

"Я хотів би будувати мости, добре співпрацювати з усіма країнами, незалежно від стіни, яку було побудовано між Заходом і Сходом. Тож я планую найближчим часом відвідати москву", - сказав Стеванович.

Крім поїздки до москви, політик анонсував проведення референдуму про вихід Словенії з Альянсу.

"Ми обіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і що ми також проведемо цей референдум", - процитувало його Radio Prvi.

Також Стеванович виступає за поступове скасування антиросійських санкцій.

Сам політик заперечує звинувачення у проросійських поглядах.

"У мене немає проросійських поглядів, лише прословенські. Ми стверджуємо, що Словенія має проводити свою політику самостійно, суверенно", - наголосив спікер.

При цьому він додав, що країна має співпрацювати з усіма країнами у світі, особливо з великими. Проте, за його словами, співпраця не означає підпорядкування.

"Ми будемо абсолютно проти втручання у зовнішні воєнні й дипломатичні суперечки", - додав він.

У Держдумі Росії вже відреагували на обрання Стевановича - там заявили, що "готові до конструктивного діалогу з колегами з Національних зборів Словенії на основі рівноправ'я та взаємної поваги до національних інтересів".

НАТОСловеніявізит в москву

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється