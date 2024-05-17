Від завтра МЗС відновлює консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном, але є мови

Міністерство закордонних справ України надало розпорядження закордонним дипломатичним установам з 18 травня відновити прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, який був призупинений 23 квітня, але потрібно подати військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді

Про це йдеться в роз’ясненні МЗС.

Вже від завтра чоловіки віком 18-60 років, які перебувають або проживають за кордоном, мають можливість подати заяви на отримання консульських послуг.

Згідно з новим законодавством, поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, такі заявники мають подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

Також слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ.

У відомстві додали, що паперовий чи електронний військово-обліковий документ для отримання консульських послуг можна не подавати у трьох випадках.

"За кілька тижнів технічної паузи фахівці МЗС оперативно актуалізували нормативні документи та внесли зміни до алгоритмів інформаційно-комунікаційних систем, що дозволило привести консульську діяльність у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", - йдеться в документі МЗС.

По-перше, якщо йдеться про оформлення посвідчення особи на повернення в Україну - "білий паспорт".

По-друге, коли консульська дія вчиняється в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства.

По-третє, якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

Раніше міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Голова МЗС Дмитро Кулеба доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном.