Конфлікт Зеленського і Кулеби: дипломатичні протиріччя на тлі війни – The Economist

Видання пише, що відставку глави МЗС навесні зупинила позиція Державного департаменту.

Напруженість у відносинах між президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою почала зростати від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Про це пише The Economist.

Як пише видання, у 2019 році Зеленський витягнув дипломата-”ботана” з відносної невідомості, зробивши його спершу віцепрем'єр-міністром, а згодом – міністром закордонних справ. The Economist описує міністра як гострого комунікатора у круглих окулярах – більше схожого на Гаррі Поттера, ніж на Джона Леннона – у краватках від Вів'єн Вествуд. Кулеба користується повагою серед іноземних дипломатів у Києві та на Заході. Але врешті-решт його витончена дипломатія не завжди узгоджувалася з подекуди грубою та емоційною риторикою українського президента.

В офісі президента, пише видання, скаржилися на те, що Кулеба уникав важкої рутинної роботи.

"Вони вважають, що йому просто подобається колекціонувати перемоги. Він не доводить справи до кінця", – прокоментував один з депутатів з президентського блоку.

Інсайдери припускають, що доля Дмитра Кулеби була вирішена у квітні, коли Андрій Сибіга, який має замінити його, був переведений з офісу президента на посаду заступника міністра. Кілька близьких до президента джерел припустили, що тоді відставці міністра завадив тиск з боку Державного департаменту США. За словами одного з джерел, зараз в Америці триває виборча кампанія, тож увага прикута до інших питань.

Нагадаємо, 4 вересня, глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про звільнення.