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ПОЛІТИКА

Новим міністром закордонних справ України став Андрій Сибіга

05 вересня 2024, 15:15
Новим міністром закордонних справ України став Андрій Сибіга
джерело president.gov.ua
З квітня цього року Андрій Сибіга був першим заступником Дмитра Кулеби.

Верховна Рада сьогодні, 5 вересня, призначила Міністра закордонних справ України. Ним став Андрій Сибіга.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Як зазначила депутатка Ірина Геращенко, президент Зеленський, попри усталену традицію, на представлення та голосування міністра закордонних справ не прийшов.

Що ж стосується Андрія Сибіги, то він під час виступу у парламенті пообіцяв спростити надання консульських послуг для українців закордоном, де, за його словами, знаходиться 7,5 млн громадян.

З квітня цього року Андрій Сибіга був першим заступником Дмитра Кулеби, який очолював Міністерство закордонних справ з весни 2020 року.

На роботу в МЗС новий міністр перейшов з Офісу президента, де в ролі заступника Андрія Єрмака з травня 2021 року займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Нагадаємо, 4 вересня, глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про звільнення. 

МЗС УкраїниАндрій Сибіга

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