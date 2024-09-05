Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща позитивно оцінює призначення нового голови українського МЗС

05 вересня 2024, 19:59
Польща позитивно оцінює призначення нового голови українського МЗС
Позитивно про призначення Сибіги відгукнувся й колишній посол Польщі в Києві Павел Коваль, який нині є головою польської Ради з питань співпраці з Україною.

У Польщі натякнули на позитивну оцінку нового міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, якого Верховна рада призначила в четвер, 5 вересня.

У своєму матеріалі про нового голову українського МЗС польське державне інформагентство РАР цитує "польське дипломатичне джерело", яке називає Сибігу "людиною, яка дотримується свого слова".

Те саме джерело додає, що Сибіга був серед тих українських політиків, які уможливили "дуже хорошу польсько-українську співпрацю" відразу після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Також РАР нагадує про роботу нинішнього міністра закордонних справ України в Польщі у 1998-2002 роках і той факт, що він добре володіє польською мовою.

Позитивно про призначення Сибіги відгукнувся й колишній посол Польщі в Києві Павел Коваль, який нині є головою польської Ради з питань співпраці з Україною.

"Дякую за Вашу особисту прихильність до розвитку польсько-українських відносин. Ми, ймовірно, зробимо набагато більше разом. Українці та українки у важкі часи російської агресії можуть розраховувати на польську підтримку та солідарність", – написав Коваль у X (Twitter).

Водночас у коментарях під цим дописом польські користувачі почали нагадувати про заяву Сибіги в розпал так званої зернової кризи між Україною та Польщею, коли той ще в статусі заступника глави Офісу президента відкинув закиди в недостатній вдячності Києва за польську допомогу.

МЗС УкраїниПольща

Останні матеріали

Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Cуспільство
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 00:00
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 16:54
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Політика
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється