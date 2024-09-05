Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна просить МВФ не відновлювати співпрацю з росією після планів місії до москви

05 вересня 2024, 21:14
Україна просить МВФ не відновлювати співпрацю з росією після планів місії до москви
Фото: slovoidilo.ua
Міністерство пояснило, що для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим.

Україна закликала Міжнародний валютний фонд не відновлювати співпрацю з росією. Це відбулось після заяви, що МВФ планує направити свою місію до рф.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з росією та направити місію до москви", - заявили в МЗС.

Міністерство пояснило, що для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу.

"Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з росією та залишатися відданими Цілям і Принципам Статуту ООН. Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки рф вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Міжнародний валютний фонд готує місію в росію. Такий жест планувався вперше від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

МВФМЗС Україниросія загроза

Останні матеріали

Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Cуспільство
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 00:00
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 16:54
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Політика
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється