Захід має план, як не допустити Китай і росію до підводних каналів передачі даних – Politico

Ініціатива нагадує спроби витіснити Китай з інфраструктури 5G.

США, уряди країн Європейського Союзу й інші союзні держави розробляють план посилення безпеки підводних кабельних мереж, який включає витіснення з проєктів китайських постачальників.

Про це повідомляє Politico.

США готують “Нью-Йоркську спільну заяву”, яку, за інформацією видання, планують підписати цього місяця на полях Генеральної Асамблеї ООН 22-25 вересня. Країни ЄС, як очікується, приєднаються до зобов'язання.

Країни, які підпишуть спільну заяву, вимагатимуть від мережевих операторів запровадити заходи безпеки ланцюжка поставок і захисту даних, а також обмінюватися інформацією в разі інцидентів.

Нью-Йоркська декларація - це спроба закупити підводні кабельні мережі у компаній з країн-союзників, що є відлунням зусиль Заходу в минулі роки, спрямованих на витіснення китайських компаній з інфраструктури 5G.

Занепокоєння щодо обладнання з Китаю ґрунтується на побоюванні, що китайські постачальники, які стрімко розвиваються, захоплять ринок.

Хоча список конкурентів у проєктах з прокладання підводних кабелів широкий, основна боротьба часто розгортається між американським провайдером SubCom, європейською Alcatel Submarine Networks (належить Nokia) і китайською HMN Tech, а також іншими компаніями, такими як Prysmian (Італія) і Nexans (Франція), японською NEC і китайською ZTT. HMN Tech - одна з найбільш швидкозростаючих компаній на ринку. Вона була відома як Huawei Marine Networks до 2020 року, коли її поглинула Hengtong Group і змінила назву бренду.

Контроль над ланцюжком поставок означає, що Захід буде залежати від технологій, які Китай може в будь-який момент припинити постачати, або постачальники можуть отримати наказ від китайського уряду порушити роботу кабелів.

У проєкті заяви йдеться про те, що країни-підписанти просуватимуть “надійні й перевірені компоненти та послуги”.

Крім того, вони планують заохочувати постачальників послуг підводних кабельних мереж, а також послуг з експлуатації й технічного обслуговування мати прозорі структури власності, партнерства і корпоративного управління - нарікання, яке часто пов'язане з китайськими технологічними фірмами з непрозорими структурами або зв'язками з афілійованими з урядом організаціями.

ЄС проходить внутрішній процес отримання дозволу від національних урядів країн-членів на підписання заяви на засіданні ООН.

За словами консультанта Hanbury Strategy Крістіана фон Стамма Йонассона, підводна інфраструктура є вразливим місцем, що галузь прагне виправити. На його думку, деталі потребують “ретельного опрацювання, аби не створювати непотрібних торговельних бар'єрів”.

Кабелі зв'язку передають величезні потоки даних по всьому світу і мають важливе значення для функціонування світової економіки. Але вони також вразливі до загрози перехоплення даних прямо з самих кабелів (хоча це складно і дорого), диверсій (коли кабелі перерізають або іншим чином пошкоджують), а також перебоїв у ланцюгах поставок.