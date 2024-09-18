Президент Фінляндії закликає до виключення росії з Ради безпеки ООН та скасування права вето

Будь-які зміни у складі Ради безпеки, включаючи п'ять повноважень вето, мають бути схвалені двома третинами Генеральної асамблеї.

Реформа Ради безпеки ООН має включати розширення складу, скасування права вето для будь-якої держави та виключення будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такої як вторгнення росії до України.

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє Reuters.

Стубб, який відповідає за зовнішню політику цієї скандинавської країни, заявив, що приєднає свій голос до закликів до реформ наступного тижня в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, де буде обговорено склад Ради безпеки цієї всесвітньої організації.

Рада безпеки, що складається з п'яти постійних і десяти країн-членів, покликана підтримувати мир у всьому світі, проте геополітичне суперництво завело його в глухий кут з низки питань, включаючи вторгнення росії в Україну.

Стубб заявив, що він запропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до десяти, додавши ще одного представника Латинської Америки, двох представників Африки та двох представників Азії.

"Жодна держава не повинна мати права вето у Раді безпеки ООН", - заявив він.

США, одна з п'яти країн, які мають право вето поряд з росією, Китаєм, Францією та Великобританією, також підтримала надання двох постійних місць Африці.

Стубб заявив, що будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку росія зараз веде в Україні", має бути усунений.

Стубб сказав, що він знає, що його пропозиції щодо Ради безпеки "виходять за рамки того, що зазвичай говорять малі держави-члени", але додав, що великі країни не стали б пропонувати послаблення свого власного впливу.

"Тому вони говорять лише слова, але не роблять нічого конкретного", - сказав він, додавши, що сподівається, що інші допоможуть розгорнути план до 80-річчя ООН наступного року.

Будь-які зміни у складі Ради безпеки, включаючи п'ять повноважень вето, мають бути схвалені двома третинами Генеральної асамблеї.

"Моя основна ідея полягає в тому, що якщо країни глобального Півдня, з Латинської Америки, з Африки, з Азії не матимуть повноважень у системі, вони відвернуться від Організації Об'єднаних Націй. А цього ми не хочемо", - сказав він.

Колишній прем'єр-міністр Фінляндії та депутат Європейського парламенту, який обійняв посаду президента у березні, закликав підтримати президента України Володимира Зеленського, який наступного тижня виступить перед Асамблеєю ООН зі своїм "планом перемоги".

"Він повідомив нам, що 90% вже є, а 10%, які він представить - це те, що йому знадобиться для перемоги в цій війні", - сказав Стубб.

Він закликав західні країни зняти обмеження на використання подарованої зброї, через яку Україна "залишиться зі зв'язаною за спиною рукою".

"Нам потрібно відпустити цю руку та дозволити Україні зробити те, що з нею робить росія", - сказав він.

Стубб не повірив погрозам президента росії владіміра путіна щодо ядерної ескалації. "Востаннє, коли ми бачили, як путін використав агресивні вислови щодо ядерної зброї, Глобальний Південь і Китай фактично сказали путіну зупинитися", - сказав він.