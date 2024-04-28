Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер

У своєму саркастичному стилі Том Купер не залишив каменя на камені від коментарів американських експертів, які критикують ЗСУ щодо використання Бредлі, грецького та іспанського урядів за ненадання батарей Patriot. Щодо поточної ситуації, то він розповідає про подальше просування росіян на захід від Авдіївки та їхні намагання витіснити українські сили з Роботиного та Урожайного на південному фронті.

Де авіація та артилерія від союзників? росіяни глушать планерні бомби GLSDB

Щойно усвідомив, що, збираючи матеріали для цього оновлення, я вже більше двох годин "фейспалмив" себе. Так, я був "майже паралізований" більше двох годин, просто читаючи всілякі дебільні нісенітниці в мейнстрімі та соціальних мережах.

Почати з того, що американський експерт критикує спосіб розгортання ЗСУ танків M1 Abrams?

Не те, щоб я завжди був вільний від дурниць, зовсім ні. Але цей блискучий розум витратив невідому кількість електронів, щоб пояснити щось на кшталт того, що американці "...навчили їх [українців] всьому, як правильно розгортати М1 в загальновійськовому бою...", а потім ці нещасні, некомпетентні українці не дотрималися інструкцій і порад і не розгорнули їх за підтримки авіації, артилерії...

Що за фігня?!?

Ви надали Україні цю авіацію і артилерію, щоб вона могла воювати в цій комбінованій битві?

Ні. Ви заборонили постачання західної зброї "Азову" (першому підрозділу ЗСУ, який перейшов на стандарти НАТО у своїй підготовці), потім відправили в Україну 31 шикарний танк (приблизно стільки російських танків ЗСУ знищує за 2-3 дні) і 13 пускових установок M142 HIMARS, а потім відправили всі боєприпаси до них в Ізраїль, щоб вони могли чинити геноцид палестинцям. Настільки, що тепер ви не можете зрозуміти, чому студенти десятків американських університетів протестують проти такої політики.

...не можу не порекомендувати пану маревному експерту... повернутися до свого кутка. Можливо, він міг би написати блискучу статтю з вимогою до Шольца "надати" ракети TAURUS, бо заздрить, що Німеччина є найбільшим і найефективнішим єдиним прихильником України... Нарешті це убезпечило б людство від загрози, яку випромінює його самотня клітина мозку... на місяць чи близько того...

Прохання до всіх (особливо до українців) з розумінням поставитися до здорового глузду американських військових експертів. Вони не люблять бачити такі сцени, як на відео, з якого зроблено цей скріншот, де показано результати атаки 5-6 "Ланцетів" на одну дорогу машину М1, десь "на захід від Авдіївки", близько п'яти днів тому... М1 врешті-решт вибухнув (це було щось на кшталт шостого "Абрамса", втраченого Україною на цей час).

...або як на цьому фото, де зображено броньовану інженерну машину М1150 (броньована машина на базі шасі М1), захоплену 74-ю мотострілецькою бригадою в районі Бердичів... Сцени знищення 4799-го російського танка набагато веселіші...

О, і поки я на "суперзброї США"... дійсно, деякі з них настільки чудові, що я не можу сказати. Дивіться: GLSDB. Ця супер-турбо бомба малого діаметру (БМД) з GPS-наведенням ­– зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність при застосуванні ізраїльськими літаючими суперменами проти палестинського цивільного населення.

До чого я веду? Ну, лише через 25 років після того, як Пентагон почав заперечувати, що іракці глушать GPS-сигнали над Іраком, через що багато боєприпасів з GPS-наведенням американського виробництва не досягають своєї цілі (так, так, це було ще в 1990-х роках), виявляється, що росіяни "можуть" глушити планерні бомби GLSDB наземного базування. Як наслідок, українці перестали застосовувати їх в бою.

Приголомшливо. Просто приголомшливо...

Але я упереджений, необізнаний, суперечливий і несправедливий. І я повинен критикувати когось в Європі. Гаразд. Тоді... що ж, мій улюбленець Макрон був досить тихим на цьому тижні; в той час як мій запасний улюбленець Сунак був зайнятий збагаченням британської олігархії, використовуючи "прогалини" в західних санкціях для перевалки і перепродажу російського нафтового експорту. Це навіть не щось нове. Треба знайти когось іншого...

Гей! Як щодо грецького уряду? Або іспанського?

Перший виявив, що знаходиться під такою екзистенційною загрозою, що не може надати Україні жодної батареї Patriot. Запевняю вас, я чудово розумію такі почуття: братня грецька олігархія й досі вправно ухиляється від сплати податків, у тому числі й з прибутків від перевалки російської нафти до Індії, а потім назад до ЄС... Випадок з Іспанією теж прозорий, як склянка мармеладу: будь-який побіжний погляд на карту Європи переконує, що географічно ця країна – наступна в путінському "списку справ", одразу ж після України...

.... Отже, 50 чудових ракет PAC, які могли б допомогти ПСУ минулої ночі, не були поруч, коли росіяни розгорнули крилаті ракети "Кинджал", Х-101/555 і "Калібр" для ураження об'єктів інфраструктури на заході України, а також Х-22 і Х-59/69 в районі Дніпра. Серед об'єктів, які як відомо були вражені, Криворізька ТЕС та Бурштинська ТЕС (Івано-Франківськ).

Довоєнне фото Бурштинської ТЕС, яку минулої ночі атакували росіяни...

Щоб переконатися в цьому, я... кхххм... "люблю" експертів "по той бік трибуни" теж. Особливо того, який підкреслив, що росіяни тепер мають багатий досвід роботи з "Киднжалами" ("найкращими гіперзвуковими крилатими ракетами"), і тепер краще знають, як їх ефективно використовувати. Поруч з тим, що цьому експерту знадобилося лише 1,5 року, щоб придумати щось настільки ж супер-розумне, але зауважте: йому ще близько 1,5 років до усвідомлення того, що ВКС припинили розгортати "Кинджали" проти районів, захищених Patriot і тому їх не збивають...

Так, я теж вмію радіти... Так і в цьому випадку: через певне відео, яке з'явилося сьогодні вранці, у мене таке відчуття, ніби хтось у Києві почув мої "молитви". Звичайно, рядові путінські гімнопіарщики не переставали дивуватися, чому тиждень тому ПСУ атакувала Крим їхні святі боги війни С-400, а вчора розгорнула над тим же районом свої приманки ADM-160, але чомусь... ну, а сьогодні вранці виявилося, що "хтось там" влучив у Кущевську АБ, в районі Кубані. І не просто "щось" на цій авіабазі, а склад з десятками комплектів для планерних авіабомб УМПК.

Звичайно, для вас це навряд чи багато значить. Але я не можу не сказати, що здивований ефективністю цього авіаудару. Настільки, що не можу не задатися питанням: як таке могло статися?!? Хто віддав наказ про цю атаку?!?

Мені знадобилася ще одна філіжанка капучино, щоб пригадати: коли виникають сумніви, треба шукати найпростіше пояснення. Так само і в цьому випадку. Наприклад: можливо, один з відповідальних генералів у Києві був надто зайнятий, даючи чергове інтерв'ю для ЗМІ, і хтось інший скористався можливістю прийняти рішення про цей удар замість нього..?

... що за мерзенний сучий син...

(Ага. Війни – це не що інше, як забава – ти саркастично налаштований...)

...майже так само підло, як група українців, що розпочала полювання на російські БПЛА, які активно діють над Дніпром за допомогою автоматів, "встановлених" на легких спортивних літаках (Як-52). Наразі вже збито чотири БПЛА. Залишається побажати їм "вдалого полювання"... і безпеки від МіГ-31 та Су-35 ВКС...

На полях боїв на сході України було значно менш веселіше...

Битва за Донбас. російські війська взяли Соловйове

Авдіївка... зітхання... Доведеться змінити "позначення" цього сектора і карту намалювати нову... По суті, виявилося, що саме 15-та мотострілецька бригада (у взаємодії з батальйоном "Арбат" – колишньою ПВК "Вагнера") взяла Соловйове (див. фото нижче), а потім продовжила наступ на захід і південь від нього. Очевидно, 47-а мехбригада не дуже намагалася втриматися і відступила під масованими російськими авіаударами та артилерійськими обстрілами. 55-та та 114-та мотострілецькі бригади також претендують на цей успіх.

Таким чином, 30-та мотострілецька бригада залишається підрозділом ЗСУ, що контролює Очеретине.., яке, тим часом, повністю перебуває під російським контролем. Дійсно, за останні два дні ця бригада просунулася на два кроки далі на захід.

На схід від цього району: Новокалинове майже повністю під російським контролем, а 277-й батальйон "Спецназу" тим часом просувається в Керамік (тут я використовую "Спецназ" для позначення того, що українці знають просто як "277-й стрілецький батальйон", але я знаю як "277-й батальйон спеціального призначення"... так що, чорт забирай, виправляйте мене скільки завгодно), що, безумовно, зробить його ще більш популярним: для тих, хто залишився в живих зі 115-ї мехбригади, буде до біса важливо знати, що їх захопив "ще один російський стрілецький батальйон"). Тим не менш, враховуючи запеклість російських штурмів Новокалинівки, у мене майже немає сумнівів, що там задіяна 90-та танкова дивізія.

Далі на південь: 47-ма все ще тримається в західних Бердичах. Можливо тому, що 74-а мотострілецька б'є всі рекорди зі швидкого збору катастрофічних втрат. На жаль, у загальному підсумку це мало що змінює. Хоча б тому, що у росіян є щонайменше три мотострілецьких полки, щоб швидко її поповнити...

Зі свого боку, росіяни стверджують, що змусили ЗСУ відступити на всій лінії від Соловйового на півночі до Семенівки на півдні (і це ще вчора).

Неважливо: путінські піарники вихваляють захоплення двох полів на південь від Семенівки (результат добре організованого і логічного відходу українських військ назад до Уманського і Нетайлового) так, ніби російські війська захопили не що інше, як Харків. Це називається "повний крах (українського) фронту"...

Ще далі на південь: щонайменше три російські бригади атакують Красногорівку зі сходу та півдня. Один батальйон 3-ї штурмової дислокованої там бригади тримається, хоча... частково завдяки таким успішним російським зусиллям з розмінування, як це:

... і, звичайно, незважаючи на розгортання росією "танків-черепах" на кшталт цього Т-72, який сильно применшують у соціальних мережах, але який є дуже ефективним у реальному бою.

Південно-Західна Донеччина, Південне Запоріжжя та Дніпро. росіяни розпочали масштабний наступ на Урожайне

... Повертаючись до місць боїв українського контрнаступу минулого літа, і підтверджуючи те, про що Дон Гілл згадував у своєму минулому огляді: росіяни розпочали масштабний наступ на Урожайне – населений пункт на південь від Великої Новосілки, звільнений ЗСУ ще в липні минулого року. Спочатку вони бомбардували його з УМПК протягом 3-4 днів, а потім атакували сухопутними військами з півдня. Наскільки я можу судити, вони знаходяться "принаймні в межах південних околиць", якщо не в глибині міста.

Підконтрольна ЗСУ висота Роботине тримається, незважаючи на всі можливі заяви росії про "просування". Нарешті, українській морській піхоті, схоже, вдалося розширити свій плацдарм в Кринках у західному напрямку.

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