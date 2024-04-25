Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман

Відомий дослідник війни, почесний професор Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман у своїй лекції-статті показує, що з початком російсько-української війни, Захід вдався до застосування управління ескалацією, яке показало невтішні результати ще за часів В’єтнамської війни. Основна проблема цього підходу – всі виходили з найгіршого сценарію: застосування ядерної зброї кремлем. Фрідман демонструє, що всі подальші жахалки й припущення з боку експертів та аналітиків про застосування путіним ядерної зброї були лише маніпуляцією і малювали якісь химерні червоні лінії не з аналізу можливих варіантів дій путіна, а з психологічного портрета путіна чи сприйняття поразки в кремлі. Як наслідок, Захід себе самообмежував, а страждала Україна, чого власне путін і прагнув.

Ця стаття є моєю лекцією пам'яті Олександра Далліна, прочитаною в Центрі російських, східноєвропейських та євразійських досліджень Стенфордського університету 18 квітня 2024 року до його сторіччя, що пояснює, чому вона дещо довша, ніж мої звичайні публікації.

Я знову перечитую праці Далліна, насолоджуючись поєднанням глибокого вивчення, ретельного аналізу та гострого стилю, що вирізняє його творчість.

Контекст дуже відрізняється, але ми маємо ті самі питання про тяглість російської історії та можливості змін. Тим часом виклики збереження певного рівня об'єктивності в умовах, коли росія веде агресивну війну, є ще більшими.

Даллін вважав небезпечним припускати найгірше і займати жорстку позицію щодо всіх радянських питань. Він не симпатизував тим яструбам, які зловживали історією, щоб довести, що немає сенсу взаємодіяти з Радянським Союзом, оскільки його моделі поведінки були жорстко закріплені дуже давно.

У першому абзаці свого есе про використання та зловживання російською історією він описує дві різні позиції, обидві з яких він вважає "жахливо далекими від істини":

"Якщо є ті, чиє прочитання минулого приводить їх до висновку, що цінності й цілі росіян є і залишаться несумісними з цінностями і цілями цивілізованого Заходу, то є й ті, хто вбачає ключ до радянської поведінки за кордоном у страху, породженому пам'яттю про тисячоліття вторгнень і загарбань з-за кордону, що робить політику Москви лише захисною реакцією на цю травму".

Ми можемо легко впізнати версії цих висновків 2024 року, за винятком того, що тепер у наших умах домінує думка про довговічність не однопартійної системи, а персоналізованої диктатури.

Від партійного правління до диктатури. Кілька слів до портрету путіна

Однопартійні держави в принципі мають структуру управління, яка може стримувати тенденції до диктатури, навіть якщо не може їх повністю усунути. путін просувався не шляхом прокладання свого шляху через партійні структури, а завдяки тому, що брав заступництво там, де міг його знайти, доводив свою адміністративну компетентність і демонстрував тиху безжалісність. Його ледь помітили, коли він піднявся, а потім недооцінили, коли він зробив свій поштовх до президентства. Зараз він не виявляє жодного інтересу до розподілу влади і не має очевидного наступника, що завжди є розумною пересторогою для автократа, але гарантує боротьбу за владу, коли він врешті-решт піде у відставку.

Йому радять кілька придворних-однодумців, а державний апарат він створив і укомплектував відповідно до своїх цілей. Замість оптимістичного проекту, продиктованого заповідями марксизму-ленінізму, або модернізації, яку він обіцяв у 2000 році, він переслідує цілі, які є глибоко реакційними та реваншистськими. Він стверджує, що зберігає цінності цивілізації, яка перебуває під загрозою, і пропонує захист тим, хто втілює ці цінності, хоча б тому, що вони розмовляють цією мовою.

В результаті всього цього, ми витрачаємо непомірно багато часу, намагаючись розібратися в системі переконань і розрахунків цієї однієї людини. Політичні дебати на Заході точаться навколо того, що важливо для путіна і чому, і що, якщо щось може змусити його змінити свою думку. Це неминуче включає питання про його розсудливість і схильність до ризику.

У нещодавньому есеї я описав путіна як стратегічного фанатика. Я не мав на увазі, що він божевільний чи навіть ірраціональний. Як було продемонстровано багато разів, він здатний довго говорити на різні теми. Він не поспішає з важкими рішеннями і часто відкладає найскладніші в надії, що їх можна уникнути. Часом він буває прагматичним. Він завжди розумно вдягнений і ніколи не вбирається у фельдмаршальські мундири і не вдає, як це робив Сталін, справжнього генералісимуса з власною унікальною і проникливою теорією війни. У тому, що він робить, є своя логіка. Мета послідовно пов'язана із засобами.

Але бути раціональним – це не те ж саме, що бути розсудливим або розумним. Словникове визначення фанатика вказує на людину з крайніми переконаннями, які змушують її поводитися нерозумно, і саме це він і робить.

Нерозумність у випадку путіна випливає з його зацикленості на Україні, або карикатурній версії України як штучної конструкції з розділеним суспільством і нелегітимним урядом. Майже одразу після того, як він розпочав свій другий президентський термін, його рішучість міцно втягнути Україну в російську сферу впливу призвела до низки катастрофічних стратегічних помилок. Зіткнувшись з жахливими наслідками поганих рішень, він посилив власне переконання, що ще більш екстремальні заходи дадуть йому результат, якого він прагнув. Щоб зрозуміти масштаби цієї катастрофи, порівняйте ситуацію влітку 2013 року, коли Україна мала найбільш проросійського президента, якого вона коли-небудь могла отримати, і ситуацію, що склалася зараз.

путін більш ніж здатний на тактичну брехню, але він також може бути досить прозорим. Відправною точкою будь-якого аналізу має бути увага до того, що він говорить. Це, очевидно, важливо при оцінці причин війни. На противагу тим, хто стверджує, що агресія була обґрунтованою відповіддю на розширення НАТО, ми можемо вказати на довге есе путіна від липня 2021 року, в якому він вже не вперше наводить свою історичну аргументацію про те, чому росію та Україну слід розглядати як одне ціле. Він віддав наказ про вторгнення в Україну, бо вважав, що вона має бути підпорядкована росії.

Це вторгнення пішло вкрай невдало, хоча, якби пощастило трохи більше, воно могло б бути успішним, принаймні попервах, до того, як проблеми окупації такої величезної і ворожої країни стали б очевидними. путін завжди був схильний до ризику, готовий використовувати збройну силу для досягнення своїх цілей. Він утихомирив Чечню, залив кров'ю Грузію, анексував Крим, зіпсував східну Україну і втрутився в Сирію. Всюди він робив свої розрахунки і досяг певного успіху. Він думав про Україну в 2022 році і, ймовірно, вважав, що у нього є план. Він насправді помилився.

У своїх розрахунках він керуватиметься не стільки наполегливим просуванням Заходом стратегічних інтересів України, скільки сподіваннями на те, що всі складні ситуації вдасться стримати і врегулювати. У 2008 році відбулася пробна спроба з Грузією, коли стало зрозуміло, що інстинкти Заходу полягають у заспокоєнні конфліктів. Як зазначив міністр оборони США Роберт Гейтс: "США витратили 45 років на те, щоб уникнути військової конфронтації з росією. Я не бачу причин змінювати цей підхід сьогодні". Навіть після Криму в Європі панувала думка, що її енергетична залежність від росії, якій дозволили зростати, обмежує її можливості.

Ми прорахувалися, наскільки важливим для путіна є контроль над Україною, і тому були шоковані, коли він зробив ставку на те, що зможе підкорити свого сусіда за лічені дні. Ми знову прорахувалися, коли припустили, що це вдасться зробити швидко, коли вторгнення не досягло своїх безпосередніх цілей. Невдовзі російська кампанія зіткнулася з новими невдачами, що призвело до масових людських жертв і втрат техніки, а також до необхідності виділяти все більше ресурсів на військові дії. Проте путін не здався і з кінця минулого року був упевнений, що повернув собі ініціативу.

Головною причиною цього є болісні танці в Конгресі навколо військової допомоги Україні, які тепер нарешті завершилися. Але ми також повинні враховувати, якою мірою відсутність в України життєво необхідних засобів чи затримка з їх отриманням означала, що вона не змогла використати ініціативу. Крім того, ця затримка і недостатність засобів пояснюється тим, що західні країни дозволили залякати себе надзвичайною схильністю путіна до ризику, включно з нібито готовністю розглядати можливість ядерної ескалації.

Метафора ескалації. Сходи ескалації – оксюморон стратегічної думки

Захід потрапив під вплив комбінації передбачуваної безрозсудності путіна і знайомої стратегічної конструкції – сходів ескалації, яка може серйозно ввести в оману. Це змусило політиків почати з найстрашнішого сценарію – застосування ядерної зброї, і потім працювати в зворотному напрямку, щоб з'ясувати, як це могло б статися. Кращим підходом було б почати з ситуації, в якій опинився путін, і доступних йому варіантів, серед яких застосування ядерної зброї було лише одним і, безумовно, найменш переконливим.

Я не кажу, що США зробили все неправильно чи що ядерні ризики можна ігнорувати. Я лише хочу сказати, що спосіб, у який вони були оцінені, призвів до надмірної обережності у наданні підтримки Україні.

Термін "ескалація" регулярно використовується у зв'язку з будь-яким типом конфлікту, щоб показати, як він може перейти на новий, потенційно більш небезпечний і жорстокий рівень, і його стане набагато важче стримувати і врегулювати. Цей термін увійшов до стратегічного лексикону в 1950-х роках у зв'язку з дебатами про те, як можна вести ядерну війну в обмежений спосіб. Його використовували, щоб вказати на те, що це була ілюзія. Як би не були обмежені початкові залпи за потужністю і цілями, війна незабаром стане тотальною. Образ ескалатора використовувався для передачі цієї трагедії. Ступивши на ескалатор, ви неодмінно підніметеся на наступний рівень, навіть якщо незабаром вирішите, що не хотіли б цього робити. Динаміку ескалації забезпечував або менталітет "око за око", який означає, що якщо одна сторона підвищує ставки, то інша неодмінно повинна слідувати за нею, або ж прорахунок чи випадковість, що є типовим явищем на війні.

Метафору ескалації невдовзі почали критикувати за надмірну спрощеність. Вона не враховує потенціал поступових кроків. Ескалатори можуть рухатися як вниз, так і вгору. Між першим і останнім поверхом є проміжні етапи, з яких можна зійти. З часом метафора була не стільки відкинута, скільки змінена. Ескалація була представлена не як трагедія, а як процес, який можна контролювати. Герман Кан запровадив концепцію "сходів ескалації", одного з найбільших оксюморонів стратегічної думки. Він стверджував, що завдання полягає в тому, щоб знайти такий рівень ведення бойових дій, який залишає ворога в невигідному становищі, але водночас спонукає його до переходу на новий, ще більш небезпечний рівень. Це було названо домінуванням ескалації.

Сходи ескалації негативно впливають на стратегічне мислення. Проблема полягає в тому, що війна розвивається через низку дискретних, послідовних кроків, кожен з яких несе більший ризик, ніж попередній, так що війна поступово стає більш жорстокою і виходить з-під контролю. Окремі сходинки на цій драбині нібито можна відрізнити одну від одної і потенційно розпізнати, так що важливість кожного кроку, кожного подоланого порогу буде оцінена. Кожен крок нагору мав потенційно як політичний, так і військовий зміст. Намагаючись виграти будь-яку битву, ворогу надсилалося послання про те, до якої міри він все ще демонструє стриманість і які ризики можуть виникнути, якщо ця стриманість буде знята. Це була форма торгу, змагання у прийнятті ризиків, яке не повинно було виходити з-під контролю.

Кан визнавав, що противник може мати на увазі іншу драбину, з більшою чи меншою кількістю сходинок, з іншими порогами. Якщо говорити більш серйозно, то метафора має мало спільного з реальним веденням війни. Вони рідко розгортаються лінійно, переходячи від одного кроку до іншого. Великі битви можуть відбуватися на початку війни, а потім вщухати. Різні типи боїв, з різним ступенем насильства та інтенсивності, можуть відбуватися одночасно в різних місцях.

Ідея контрольованої ескалації була впливовою у В'єтнамі в середині 1969-х років, коли робилися спроби маніпулювати поведінкою Північного В'єтнаму за допомогою вивіреного застосування сили, так, ніби можна було постійно збільшувати біль, доки не буде знайдено точку зламу противника. Цей досвід продемонстрував проблеми такого підходу: вороги могли пристосуватися до постійного посилення тиску, не завжди розуміючи політичні нюанси, які нібито передавалися різними способами бомбардувань.

Ескалація та українська стратегія адміністрації Байдена. 4 особливості спекуляцій навколо ескалації

У травні 2022 року президент Джо Байден виголосив найбільш авторитетну заяву щодо позиції США:

"Ми не прагнемо війни між НАТО і росією. Як би я не був не згоден з путіним і не вважав його дії обурливими, Сполучені Штати не намагатимуться домогтися його усунення від влади в Москві. До тих пір, поки Сполучені Штати або наші союзники не будуть атаковані, ми не будемо брати безпосередньої участі в цьому конфлікті, ні відправляючи американські війська воювати в Україну, ні нападаючи на російські війська. Ми не заохочуємо і не сприяємо Україні наносити удари за межами своїх кордонів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю росії".

Потім він додав, що хоча немає жодних ознак того, що росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні, він хотів би внести ясність: "Будь-яке застосування ядерної зброї в цьому конфлікті в будь-якому масштабі було б абсолютно неприйнятним для нас, як і для решти світу, і спричинило б за собою серйозні наслідки ".

Ця заява мала важливі наслідки.

Очевидно, що США не будуть втягнуті у війну. Коли росія почала атакувати цивільні райони ракетами та бомбами, Байден відхилив прохання президента України Володимира Зеленського про створення безпольотної зони, оскільки це означало б прямі бойові дії між американськими та російськими військами. Проте ще потрібен був час, щоб затвердити сучасні системи протиповітряної оборони для України. Вона також не отримає умовно "наступальних" систем, оскільки США "не заохочують і не сприяють Україні наносити удари за межами своїх кордонів". Інакше кажучи, вона не повинна переносити боротьбу на росіян.

Ці обмеження були встановлені з посиланням на передбачувані російські червоні лінії. Єдиною червоною лінією, яку визначили американці, було те, що може відбутися пряме військове втручання, якщо росія застосує ядерну зброю. В інтерв'ю CBS Байдена запитали, що він скаже путіну, "якщо він розглядає можливість застосування хімічної або тактичної ядерної зброї". Байден відповів: "Не треба. Не треба. Не робіть цього. Ви зміните обличчя війни так, як нічого не було з часів Другої світової війни". Коли Байдена запитали про наслідки, він сказав:

"Думаєте, я б вам сказав, якби точно знав, що це буде? Звісно, не скажу. Це матиме наслідки. Вони стануть більшими вигнанцями у світі, ніж будь-коли були. І залежно від того, що вони зроблять, буде залежати, яка буде реакція".

Високопосадовці пояснили, що росіян попередили про потенційні наслідки, але вони не будуть оприлюднені. За інформацією New York Times, представники адміністрації заявили, що "вони не можуть придумати майже жодних обставин, за яких ядерна атака з боку росії призвела б до ядерної відповіді". Неядерна відповідь варіювалася від звичайного удару по підрозділу або базі, відповідальній за атаку по Україні, до інших "силових" заходів, а також використання порушення росією "табу" для того, щоб змусити більше нейтральних країн ухвалити санкції. Покарання не обов'язково відповідатиме злочину.

У наративі був дисбаланс. Хоча навіть у відповідь на такий жахливий акт малося на увазі, що США будуть обережними у своїй реакції, значна частина дебатів була зосереджена на тому, наскільки легко і дико росія може вдатися до агресії, якщо її спровокувати. Багато зусиль було докладено до визначення російських червоних ліній з припущенням, що це може швидко призвести до застосування ядерної зброї.

Найбільш очевидною тригерною точкою було те, якщо НАТО воюватиме безпосередньо поруч з Україною. Була й низка інших. Наступним найбільш очевидним було те, що росія може програти. Заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал:

"Успіх України на полі бою може змусити росію відчути себе загнаною в кут, і це те, про що ми повинні пам'ятати".

Грем Еллісон стверджував, що якби мова йшла про вибір між поразкою і застосуванням ядерної зброї, путін навряд чи вагався б:

"Він буде змушений вибирати між принизливою поразкою і застосуванням ядерної зброї: є всі підстави вважати, що він вибере останнє".

Навіть якщо росія не програє повністю, інший спусковий гачок може з'явитися, якщо Україна може повернути Крим. Так, Кевін Райан заявив:

"...якщо український наступ загрожує втратою Криму або областей, які утворюють сухопутний міст до нього, путін вимагатиме ескалації бойових дій, щоб запобігти цій втраті".

Навіть у разі тупикової ситуації на полі бою путін може бути настільки розчарований, що ядерная зброя може примусити Україну до капітуляції. Метью Креніг попередив, що російський ядерний удар "може спричинити гуманітарну катастрофу, завдати нищівного удару по українській армії, розколоти західний альянс і змусити Київ вимагати миру".

Ми можемо виділити чотири особливості цих спекуляцій – бо це все, чим вони були насправді.

По-перше, будь-яка ескалація до найвищого рівня тотальної ядерної війни здебільшого виникне внаслідок військових невдач росії в її агресивній війні і спроб України скористатися цим.

По-друге, за будь-якого застосування ядерної зброї Україна стане жертвою, і найімовірніше, будуть використані системи малої дальності з відносно невеликою потужністю – так звана "тактична" ядерна зброя.

По-третє, ці страшні сценарії мали важливі політичні наслідки – чи то в закликах до обережності, коли йшлося про приниження путіна, чи то в порадах Україні укласти угоду до того, як справи стануть дійсно поганими.

По-четверте, ці спекуляції часто більше залежали від психологічного аналізу путіна, ніж від будь-яких посилань на те, що він говорив, або від того, які варіанти він мав у своєму розпорядженні на випадок, якщо росія зіткнеться з серйозними труднощами, не кажучи вже про те, як застосування ядерної зброї могло б допомогти в цих ситуаціях, якщо взагалі могло б.

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Далі буде…