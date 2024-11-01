Україна: що далі? Які перспективи розвитку війни та можливості миру – Лоуренс Фрідман

Лоуренс Фрідман прочитав нещодавно щорічну лекцію для BEARR Trust, благодійної британської організацію, яка підтримує організації громадянського суспільства в Україні та Молдові. Він виклав в своєму блозі текстову версію лекції, в якій він обговорив ситуацію та стан війни росії з Україною, розглянув стратегії кожної зі сторін, а також припустив за яких умов вони могли б вести переговори про припинення війни.

Мені вдалося поставити собі питання, на яке неможливо відповісти. Можливо, буде легше відповісти, коли ми дізнаємося, хто переміг на президентських виборах, хоча навіть тоді, напевно, буде нерозумно робити однозначні висновки. Передбачати хід війни – нерозумно, особливо не маючи доступу до ситуації на фронті або до найпотаємніших розмов у відповідних національних столицях.

Історія цього конфлікту вже засмічена дискредитованими очікуваннями, як оптимістичними, так і песимістичними. Найголовніше, що те, що станеться далі, залежить від рішень, які ще не прийняті. Уряди все ще мають вибір.

Проте від цього питання "що далі?" важко ухилитися, оскільки його ставлять так регулярно і так нагально, що його не можна легко відкласти вбік. Наразі навколо досить багато приреченості, оскільки люди запитують, як довго Україна зможе впоратися з російським натиском і чи не настав час подумати про компромісний мир. У цих коментарях часто припускають, що компромісний мир можна легко знайти, якщо тільки Київ відмовиться від мрій про тотальну перемогу і усвідомить серйозність свого становища. Однак компромісний мир, який зазвичай мають на увазі ті, хто закликає до такого курсу, не пропонується. Він має дуже мало спільного з тим, що пропонує путін, який взагалі не передбачає жодних компромісів. Він вимагає лише капітуляції України.

Це не означає, що компроміси не можуть бути знайдені в майбутньому. У таких ситуаціях, як ця, із запеклими і безперервними боями, жодна зі сторін не захоче демонструвати слабкість або припускати, що вона взагалі відчайдушно шукає виходу з ситуації. У приватних розмовах обидві сторони можуть думати про те, як довести війну до кінця. Вони можуть мати на увазі деякі можливі майбутні поступки. Але наразі вони прагнуть покращити свої позиції. Жодна з них не бажає опускати руки.

Я не є неупередженим спостерігачем війни. Більше, ніж до інших конфліктів, до цього можна підійти з моральною чистотою. Неважко розібратися, хто є агресором, а хто постраждалим. Спроби повернути все так, щоб показати, що у росії не було іншого вибору, окрім як вторгнутися в лютому 2022 року або захопити Крим у березні 2014 року, – це або ігри з історичною пам'яттю, або припущення, що які б провокації вони не бачили в політиці НАТО чи внутрішній політиці України, вони можуть бути використані для виправдання окупації і підкорення сусідньої країни. путін, безсумнівно, мав свої причини віддати наказ про вторгнення, але ми не зобов'язані вважати їх переконливими.

І хоча я заангажований, моє завдання полягає в тому, щоб бути неупередженим в аналізі. Війни не завжди закінчуються чисто або у спосіб, який слугує справедливості та миру. На війні добро не завжди перемагає зло. Тому мало що можна вважати само собою зрозумілим, і важливо тверезо дивитися на ситуацію і не дозволяти нашим надіям на Україну вести наш аналіз до надмірно оптимістичних висновків. Дещо з нинішньої похмурості та приреченості є перебільшенням, але не все можна скидати з рахунків.

Однією з причин для того, щоб мати ясний погляд, є допомога у визначенні ролі, яку західні країни можуть відіграти у підтримці України для досягнення кращого результату, ніж це могло б бути в іншому випадку. Якби росія не була членом Ради Безпеки ООН з правом вето, то на неї можна було б чинити тиск, щоб вона дотримувалася Статуту ООН. Якби вона не була ядерною державою, НАТО могло б розглядати таку кричущу агресію в самому серці Європи як виправдання для прямого втручання з метою забезпечення свободи України. Наразі ми обмежилися лише економічною та військовою допомогою. Ми не перебуваємо в стані війни, і наші економіки також не повинні мати труднощів з підтримкою нинішнього рівня підтримки і повинні бути в змозі зробити більше. Наразі, на жаль, більш нагальним питанням є те, чи не призведуть результати виборів у США та фінансовий тиск у Європі до того, що ми будемо робити менше.

Я повернуся до цього питання наприкінці. Спочатку я розгляну стратегії, прийняті Україною і росією, потім військову ситуацію, а потім можливості для переговорів.

"План перемоги" Зеленського. Важливий нюанс – він цілком покладається на союзників

План президента Зеленського, представлений у Верховній Раді 16 жовтня, складається з п'яти ключових елементів.

По-перше, негайне і безумовне запрошення до вступу в НАТО. Це робиться для того, щоб запустити процес, а не для того, щоб досягти дострокового завершення. Це прямий виклик одній з ключових військових цілей путіна, яка полягає в тому, щоб утримати Україну поза Альянсом.

По-друге, постійне посилення безпеки України через гарантії від партнерів, що їхня зброя може бути використана для нанесення ударів всередині росії і що сусіди України проводитимуть спільні операції з протиповітряної оборони для захисту українського неба. Це також дозволило б продовжувати операції на суверенній російській території для забезпечення буферних зон, що захищають Україну, як це було зроблено в Курській області.

По-третє, план неядерного стримування. Перед набуттям повноправного членства в НАТО необхідно отримати гарантії безпеки, що стосуються того, як партнери прийдуть на допомогу Україні, якщо вона знову зазнає нападу. Деякі з цих безпекових угод вже існують, але Київ хотів би, щоб вони були закріплені.

По-четверте, гарантії захисту економічної безпеки та природних ресурсів України. Ці ресурси є важливими для партнерів України, а недопущення росії до них послабить її економіку та "військову машину".

По-п'яте, пропозиція на післявоєнний період замінити частину американських військових контингентів, дислокованих в Європі, українськими підрозділами, які отримали реальний досвід ведення сучасної війни, використання західної зброї та співпраці з військами НАТО. Це має підкреслити той факт, що Україна є не просто прохачем, а може зробити власний вагомий внесок у розвиток альянсу.

Очевидною і визнаною особливістю цього плану є те, що його реалізація значною мірою залежить від міжнародних партнерів України, зокрема від Сполучених Штатів. Це означає, що малоймовірно, що великі принципові питання – НАТО і дозвіл на дальні удари – будуть вирішені до приходу нової адміністрації, хоча є речі, які можуть бути зроблені і вже робляться до цього часу. Президент Байден щойно схвалив новий пакет підтримки у розмірі 425 мільйонів доларів і вже дав зрозуміти, що готовий запустити процес вступу до НАТО. Відсотки від заморожених російських активів, хоча ще не самі активи, передаються Україні.

Інша особливість плану, яка отримала менше коментарів, полягає в тому, що він не передбачає серії успішних наступальних операцій зі звільнення територій. Слід пам'ятати, що росія все ще утримує близько 20 відсотків української території, і що метою війни, яку веде Україна, є повернення цих територій. Тому вона вимагає, щоб росія відмовилася від своїх військових цілей і погодилася вивести свої війська. За словами Зеленського, цей план буде успішним, якщо переконати путіна в якийсь момент протягом наступного року, "що його геополітичні розрахунки приречені".

Тому акцент робиться на тому, щоб продемонструвати путіну, що він не може перемогти, навіть якщо важче показати, що він неминуче програє. У таких ситуаціях не програти може бути такою ж важливою метою, як і перемогти – і її легше досягти. Це одна з причин, чому війни затягуються, і чому важко уявити, що росія погодиться визнати, що ця війна була жахливою помилкою, поки путін залишається при владі.

Більш військові аспекти плану Зеленського спрямовані на те, щоб Україна не програла. Вони включають забезпечення більшого захисту критично важливих об'єктів інфраструктури та українських міст, підтримку українських сил, які намагаються утримати свої позиції, більшою кількістю боєприпасів та обладнання, а також сприяння нанесенню ударів на великі відстані, які можуть зірвати всі військові приготування росії. У плані Зеленського мало говориться про те, які додаткові кроки потрібно буде зробити Україні. Вона багато робить, за підтримки Заходу – для розвитку власної оборонної промисловості, але все ще має проблеми з мобілізацією. Як зауважив Джек Вотлінг , "система підготовки не змогла забезпечити достатню кількість особового складу або дати цим солдатам достатню підготовку".

З погіршенням погоди в Україні бойові дії можуть дещо сповільнитися, хоча вони не припинялися протягом попередніх зим. Основним занепокоєнням на найближчі місяці є втрата великої кількості енергогенеруючих потужностей через цілеспрямовану російську кампанію з їхнього виведення з ладу. Пікове виробництво електроенергії може становити лише третину від необхідного. Одним із пунктів суперечок в Україні було питання, чи залишатися з великими електростанціями, які є вразливими до майбутніх російських ударів, чи переходити до більш децентралізованої системи малих електростанцій. Наразі обмеження на постачання означає, що доведеться терпіти відключення та дефіцит електроенергії.

Проте, зважаючи на випробування, які випали на долю України, ми також можемо відзначити її дивовижну стійкість.

російська стратегія. Впливати на партнерів України

Сподівання на те, що у ворожій столиці зароджується відчуття безперспективності, є однією з важливих рис російської стратегії, яку вона поділяє з українською. На столі переговорів немає жодної мирної пропозиції, окрім повторення найабсолютніших цілей Москви. Від України вимагають змиритися з втратою росією чотирьох областей – Херсонської та Запорізької, а також Донецької, Луганської та Криму. Також вимагається формальний нейтралітет, тобто відмова від членства в НАТО, а також інші заходи з демілітаризації та денацифікації, які обмежать здатність України утримувати серйозні збройні сили і, ймовірно, вимагатимуть змін до Конституції для захисту "носіїв" російської мови. путін вимагає, щоб Київ погодився на все це, перш ніж можна буде розглядати питання про припинення вогню. Він не пропонує припинення вогню, за яким мали б слідувати мирні переговори, як того очікують на Заході.

Те, що мало бути обмеженою "спеціальною військовою операцією", триває вже майже 1000 днів. Витрати для росії були величезними як в людському, так і в матеріальному плані. Вона зробила себе залежною від Китаю, Північної Кореї та Ірану, а також зруйнувала свої політичні та економічні відносини з Європою. І після всіх цих зусиль вона не стала ближчою до перемоги. Допоки вона не контролює український уряд, а саме це було її метою 24 лютого 2022 року – вона не зможе змусити Україну визнати свою поразку.

Через залежність України від зовнішньої підтримки росія може впливати на партнерів України, щоб змусити їх робити менше або навіть зовсім відмовитися від Києва. Це завжди було ключовим елементом її стратегії – від енергетичної кризи з супутньою інфляцією, яку вона спричинила у 2022 році, до саботажних та дезінформаційних кампаній, які активізувалися протягом останнього року. Голова МІ-5 розповів про те, як російські агенти виконують місію зі створення "тривалого хаосу на британських та європейських вулицях".

росія намагається заохочувати "втому від України" – термін, який, слід нагадати, вперше прозвучав понад два роки тому, і який ще не проявився у вигляді значної втрати суспільної підтримки України в її боротьбі. Ознаки втоми, однак, можна знайти в міністерствах фінансів і в тих, хто відповідає за дотримання санкцій. Якщо вона настане у Сполучених Штатах, то не через загальну зміну думки, а через вибори, що відбулися, які привели до влади президента з відомою антипатією до України і проголошеною рішучістю встановити мир за лічені дні. У минулому путін заперечував, що він з особливим нетерпінням чекав на перемогу Трампа, але було б дивно, якби він не розрахував, що це може стати для нього рятівним кругом.

Іншою перевагою путіна над Україною є розмір країни, її економіка та населення. На війну виділяються надзвичайні ресурси – росія планує витратити 13,2 трильйона рублів, або приблизно 95,4 мільярда доларів, до 2025 року, тобто близько 275 мільйонів доларів на день. Багато хто на Заході припускає, що це може тривати майже до нескінченності. Це, безумовно, безпечніше, ніж альтернативне припущення, яке все частіше лунає після того, як на росію було накладено низку пакетів санкцій, про те, що економіка швидко наближається до краю прірви. Тим не менш, я не думаю, що варто недооцінювати проблеми, з якими стикаються ті, хто відповідає за російську економіку (маючи на увазі, що вони показали себе більш досвідченими, ніж ті, хто відповідає за військову стратегію).

Найсерйозніша і найочевидніша проблема полягає в тому, що економіка перегріта. Про це свідчить гостра нестача робочої сили, яка посилюється вимогами фронту і певною мірою ворожістю до іммігрантів, а також інфляція на рівні 7%, яку ще належить приборкати за допомогою високих процентних ставок, які щойно піднялися до 21%. Санкції явно мають вагу, навіть якщо їх можна обійти, в тому числі за допомогою Китаю. Альтернативні витрати з точки зору цивільного сектору та інфраструктури є значними. Минулої зими були проблеми з комунальними послугами, і цього разу перебої можуть бути гіршими.

Військовий баланс. росія воює, ніби війна не буде тривалою

На цьому тлі помітно, що росія не веде цю війну так, ніби очікує, що вона буде тривалою, а натомість шаленими темпами кидає в неї ресурси і людей. Відтоді як рік тому український наступ пішов на спад, російські війська наполегливо наступають на всіх фронтах, незважаючи на значні втрати в живій силі та техніці. Їм вдалося відтіснити українські війська на задвірки. В останні місяці вони здійснили кілька проривів у Донецькій області, що стало результатом виснаження української сторони, коли підрозділи переважали в озброєнні та чисельності, а планерні бомби особливо ускладнювали життя тим, хто намагався утримувати оборону. На деяких ділянках вони зазнали невдачі – Харківська наступальна операція, розпочата на початку літа, не створила буферної зони, про яку говорив путін.

Крім того, кілька місяців тому Україна здійснила власний наступ на Курську область росії, і хоча це не призвело до відволікання російських військ від головних фронтів в Україні і не витіснило їх з цих територій, українці все ще залишаються там. Хоча це лише крихітна частина російської території, путіна бентежить те, що вона все ще утримується Україною. Зеленський говорив про неї як про українську буферну зону, а також про те, що вона може бути предметом торгу в будь-якій мирній угоді.

Нарешті, хоча Україна не може завдати шкоди росії в той самий спосіб і в тій самій мірі, в якій росія може завдати шкоди Україні, і вона розчарована відсутністю дозволу на використання західних систем проти цілей в глибині росії, вона розробляє власні системи дальнього радіусу дії у великій кількості. Вони можуть бути використані проти будь-яких цілей за її бажанням. Найбільш важливими цілями є об'єкти, на яких зберігаються системи озброєння і боєприпаси, і деякі з них були успішно атаковані. Ми також бачили кілька нападів на збройові заводи. На початку року нафтопереробні заводи стали легкими цілями, було виведено з ладу частину російських потужностей. З такою великою кількістю потенційних цілей ці удари створюють виклик для російської протиповітряної оборони у визначенні пріоритетів.

Кількість дронів з видом від першої особи (FPV) на полі бою зросла з десятків до десятків тисяч менш ніж за рік, допомагаючи компенсувати дефіцит артилерійських снарядів. Україна успішно розробила і розгорнула власні безпілотники дальнього радіусу дії, а також морські безпілотники, які дозволили Україні знищити чверть Чорноморського флоту росії, позбавивши її можливості запровадити блокаду, і тримати в напрузі військові об'єкти в Криму.

За оцінками США, росія втратила понад 600 тис. військовослужбовців убитими і пораненими під час війни, яка мала бути обмеженою "спеціальною військовою операцією", що мала завершитися за кілька тижнів. путін також намагається уникнути подальшої мобілізації і намагається знайти більше людей, щоб відправити їх на фронт. Зараз північнокорейців розгортають, очевидно, в Курській області (що саме по собі є можливим свідченням того, що українців виявилося важче витіснити, ніж передбачалося). Буде цікаво подивитися, як їх використовуватиме російське командування, як інші одноразові війська чи як такі, що потребують особливого ставлення? Чи буде у когось спокуса дезертирувати? Як НАТО і, зокрема, Південна Корея відреагують на появу Північної Кореї як воюючої сторони в європейській війні?

російська промисловість працює понаднормово, щоб забезпечити фронт. російські генерали багато в чому пристосувалися до вимог війни, і їхня тактика була вдосконалена, але вони все ще покладаються на придатність своїх солдатів до використання. Без подальшої мобілізації це може обмежити їхню здатність підтримувати нинішній рівень активності в новому році. І хоча вони відтіснили Україну і продовжують це робити, вони ще не досягли своїх цілей на цей рік і, можливо, не встигають це зробити.

Ми також маємо оцінку Кирила Буданова, керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, щодо здатності росії компенсувати втрати. Візьмемо танки. росія зробила ставку на модернізацію своїх старих танків радянських часів. Вони більше не виробляються. Вони втрачаються з вражаючою швидкістю, а нове виробництво танків Т-90М, заплановане на рівні 150 одиниць на рік, не може заповнити прогалини. За однією з оцінок, станом на 4 жовтня 2024 року російські війська втратили понад 539 танків (із загальних втрат у 1830 одиниць техніки) в боях на Покровському напрямку цього року.

Дара Массіко з Центру Карнегі повідомляє, що виробництво військової техніки, окрім безпілотників, зупинилося на початку цього року, в той час як запаси численної військової техніки радянських часів можуть бути вичерпані до 2026 року. Виробництво нових літаків також не вражає. Буданов зазначив, що росія планує виробити лише 14 винищувачів Су-57 у 2024 році. Північна Корея та Іран відіграють важливу роль у підтримці росії. Буданов описав важливість поставок північнокорейських артилерійських снарядів, зазначивши, що бойові дії активізуються протягом 8-9 днів після прибуття нової партії і що цей ефект триває протягом кількох тижнів. Що залишається незрозумілим, так це обсяг арсеналу Північної Кореї і її готовність витратити його, коли у неї виникнуть власні потреби.

Де росія змогла наростити виробництво і створити реальні труднощі для України, так це у сфері планерних бомб, безпілотних літальних апаратів дальнього радіусу дії і ракет "Іскандер". За словами Уотлінга, щодня над Україною пролітає від 1000 до 1300 розвідувальних безпілотників дальнього радіусу дії, і Київ мало що може з цим зробити. Саме тому необхідно нарощувати власний потенціал у сфері радіоелектронної боротьби та безпілотників-перехоплювачів. Ці можливості допомагають росії на фронті, оскільки Україні важко перекидати власну артилерію вперед, і саме тому українські міста, особливо ті, що розташовані близько до лінії фронту, зазнають таких руйнувань в останні місяці. У неї недостатньо систем Patriot для захисту міст і всієї лінії фронту. Ось чому Україна так прагне знайти засоби для нападу на ракетні склади на відстані.

Переговори? Щонайбільше навколо Херсонщини і Запоріжжя

Історія останніх двох років показує, що швидкі наступальні дії важко здійснити, якщо оборона не проріджена. Якщо на полі бою все ще не спостерігається кардинальних зрушень, і навіть існує ймовірність того, що інтенсивність боїв може знизитися протягом наступного року, то які можливості припинення вогню або повного врегулювання шляхом переговорів?

Україна відчуває, що у неї немає іншого вибору, окрім як продовжувати війну. Вона відзначає регулярне нехтування путіним суверенітетом України, не кажучи вже про легітимність її уряду, жорстоку поведінку його військ на окупованих територіях і нехтування попередніми обіцянками поважати українську безпеку, в тому числі Будапештським меморандумом 1994 року. З усіх цих причин не дивно, що вона не бажає укладати угоду з росією без гарантій з боку країн НАТО.

Чи означає це, що вона відкине всі компромісні пропозиції? Дивлячись на українські опитування, можна уявити собі деякі територіальні поступки, наприклад, щодо Донецької та Луганської області. Це буде залежати від українців (а уряд колись обіцяв винести будь-яку угоду на референдум). У будь-якому разі, я не думаю, що Україна може прийняти будь-яку угоду, яка не супроводжуватиметься належними гарантіями безпеки.

А як щодо росії? Під час обговорень можливих результатів за останні кілька років була визначена ієрархія російських територіальних претензій: Крим; Донецька і Луганська області; Херсонська і Запоріжжя. Це відображає порядок, в якому путін думав про їхню анексію.

Останні дві вже є проблематичними, оскільки вони ще не повністю перебувають під російським контролем. Отримання повного контролю над Донеччиною і Луганщиною є військовим пріоритетом з літа 2022 року і залишається в центрі уваги нинішніх бойових дій. Наразі угода про бажані для росії лінії розмежування вимагатиме від України згоди на виведення військ зі своєї території. Але важливо пам'ятати, що всі ці території були формально анексовані, і з точки зору Москви, якщо не когось іншого, вони тепер є частиною російської федерації. Більше того, навіть якщо визнати Крим найважливішим придбанням, то інші території також важливі для забезпечення сухопутного мосту і для того, щоб забезпечити його постачання і безпеку. (Я підозрюю, що Крим також є головним пріоритетом України для звільнення).

Отже, щонайбільше можна уявити собі переговори навколо Херсонщини і Запоріжжя, які призведуть до виведення деяких російських військ.

Усі території, які утримує росія, окрім Криму, зруйновані війною: міста і села знищені, інфраструктура та промисловість зруйновані. Вони переповнені нерозірваними боєприпасами, а навколишнє середовище загалом погіршилося. Вони були знелюднені, а значна частина населення, що залишилася, вороже налаштована до окупації і потребує охорони правопорядку. Відновлення та відродження цих територій буде надзвичайно дорогим і потребуватиме постійних субсидій, щоб утримати їх на плаву. З точки зору Москви, якщо Україна не буде демілітаризована і не стане членом НАТО, то виникне новий довгий кордон, який потрібно буде захищати, а це вимагатиме значних зусиль російських військ на невизначене майбутнє, з можливістю саботажу і диверсій в тилу. Ось чому путін хотів, щоб у Києві з'явився маріонетковий уряд. Без нього ситуація для росії є нестабільною.

Маючи контроль над засобами масової інформації, путін може подати будь-яку угоду як велику перемогу, і, судячи з опитувань, це буде вітатися російським народом, який прагне переговорів, навіть якщо він приймає офіційні аргументи на користь їх продовження, пишається своїми збройними силами і не бажає кидати виклик путіну. Але ситуація, в якій розвалена Україна була б незалежною і змогла б відновити свою армію і налагодити нові відносини у сфері безпеки з країнами НАТО, не розглядалася б як велика перемога. Придбання зруйнованих територій було б неоднозначним благословенням, яке залишилося б на деякий час безлюдним як свідчення безглуздої війни.

Це знову повертає нас до важливості не програти навіть тоді, коли не може бути вирішальної перемоги. Поки війна триває, путін може уникнути незручної розплати – чи була ця перемога дійсно вартою жертви? Але це також означає, що коли розплата все ж таки настане, вона буде більш суворою.

Шлях Зеленського до завершення війни передбачає спиратися на домовленості про конкретні речі, наприклад, про обмін полоненими та дозвіл на експорт зерна. Він говорив про можливість домовленості не наносити ударів по об'єктах критичної інфраструктури, хоча це вимагатиме від росії відмови від однієї з найефективніших форм тиску на Україну. Важко уявити, що Москва погодиться на це, принаймні доти, доки Україна не продемонструє, що може впоратися з наступною зимою.

путін обрав шлях через Вашингтон. Це узгоджується з його неприйняттям українського уряду як неонацистського, з його переконанням, що він у будь-якому разі є маріонеткою західних урядів, тому війна насправді є війною з НАТО і може бути вирішена лише на цьому рівні.

Ось чому він вітав би пряме спілкування з президентом США, і він може розраховувати на нього, якщо Трамп повернеться до влади. Трамп вірить, що він може укласти угоду. Та, про яку говорив кандидат у віце-президенти США Джей Д. Венс, недалеко від тієї, яку пропонував путін. Можна також припустити, що Трамп може використати загрозу негайного припинення підтримки, щоб змусити Зеленського погодитися хоча б на участь у переговорах, хоча путін буде мало зацікавлений у розмові з ним. Як швидко це може статися, неясно: ключові посади в уряді повинні бути затверджені, і легкість, з якою це може бути зроблено, залежатиме від того, що станеться на виборах до Конгресу, а також на президентських виборах. Якщо Україна наполягатиме на продовженні боротьби за підтримки європейських партнерів, я не впевнений, що Трамп вважатиме гарним тоном відмовитися від країни, яка так рішуче бореться з росією. У минулому Трамп натякав, що надасть Україні ще більшу підтримку, якщо путін відмовиться йти на поступки.

Можна лише сказати, що в разі перемоги Трампа те, як він взаємодіятиме з путіним, і можливі результати будь-яких переговорів незабаром домінуватимуть над усіма міркуваннями щодо цього питання. Якщо Трамп програє, у нас буде президенткою Гарріс. Це дасть можливість пожвавити політику Заходу щодо України, відновити зобов'язання щодо її підтримки та шукати шляхи посилення тиску на росію. Коли невизначеність з виборами зникне, путіну доведеться визнати, що Україна не буде покинута, і що якщо він збирається скоротити свої втрати, він повинен зробити це швидко.

Існує й інша можливість, що росія просто вирішить зменшити темп своїх операцій, зосередитися, як вона це зробила наприкінці 2022 року, на оборонних приготуваннях, продовжуючи нападки на громадянське суспільство України, не даючи її економіці шансу на відновлення і чекаючи, поки не з'явиться щось інше.

Ставки для Європи надзвичайно високі. Хоча я не став би стверджувати, що наступним кроком росії після поразки в Україні буде негайний наступ на країни Балтії, це означатиме період сильної нестабільності в Європі та взаємних звинувачень серед союзників. Враховуючи сукупну силу європейських країн, не кажучи вже про США, це означало б провал політичної волі і розсудливості.

Автократії відрізняються від демократій. Повертаючись до питання, поставленого в заголовку: я не знаю, що буде далі. Є великі рішення, які мають бути прийняті в Києві та Москві. Але є також рішення, які мають бути прийняті в західних столицях, і від того, як ці рішення будуть прийняті в найближчі місяці, залежатиме стабільність і безпека Європи до кінця цього десятиліття і далі.

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