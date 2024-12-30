російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман

Під час аудиту наприкінці року Сем (син Лоуренса Фрідмана – iPress) зміг оцінити свою роботу на основі досить об'єктивних показників: результатів виборів і невідповідності між доходами і витратами бюджету. Моє завдання полягає в іншому, оскільки війни, за якими я спостерігаю, мають тенденцію затягуватися, не даючи певного висновку, на основі якого можна було б оцінити минулі аналізи. Крім того, через обмеженість наявної інформації, особливо коли йдеться про процеси прийняття рішень у Москві та Києві, я змушений більше ніж хотілося б покладатися на думки та припущення. Прийняття цих обмежень вимагає мати справу більше з можливостями, ніж з прогнозами. Саме тому я віддаю перевагу поясненню історії, а не прогнозуванню майбутнього.

Проте від питань про майбутнє не можна ухилитися. Моя мета зазвичай полягає в тому, щоб розглянути наявні варіанти політичного вибору, як для західних країн, так і для воюючих сторін. Це залежить від визначення та критики припущень про те, як розвиваються конфлікти, і ключових чинників, які, ймовірно, найбільше впливають на їхні результати. З часом це стає менш складним завданням, оскільки підхід ключових осіб, які приймають рішення, до своїх війн стає усталеним, і можна зрозуміти, що вони намагаються зробити, навіть якщо в повсякденному житті важко зрозуміти, наскільки їм це вдається. Країна, яку найважче оцінити правильно – це США. Їхнє керівництво суперечливо ставиться до воєн в Україні та на Близькому Сході, в обох випадках знаючи, яку сторону вони найбільше підтримують, але прагнучи накласти обмеження на їхні військові операції, щоб не завдати шкоди американським інтересам. "Що робитиме Трамп?" – це зараз відправна точка для аналізу майже будь-якого геополітичного питання.

Я висвітлював війни не лише цього року і не лише в Європі та на Близькому Сході. Мені приємно, що я включив деякі оцінки воєн в Африці, які досі залишаються поза увагою західних ЗМІ. Але саме війни в Європі та на Близькому Сході неминуче привертають найбільшу увагу західних політиків, і саме їм я присвятив найбільше часу. У цьому дописі я розповім про Україну, а в наступному повернуся до Близького Сходу, перш ніж знову повернутися до Африки.

Структура конфлікту. Погляди не змінилися

Мої загальні погляди на структуру конфлікту майже не змінилися з вересня 2022 року. До цього моменту я вважав можливим, що путін намагатиметься скоротити свої втрати після катастрофічних шести місяців війни, особливо якщо українці зможуть продовжувати відтісняти російські війська. Натомість путін вирішив подвоїти свої зусилля з підкорення України, вимагаючи анексії частини країни, більшу частину якої він ще не захопив (досі). Він також поставив росію на військові рейки, мобілізувавши чоловіків на фронт і перевівши заводи на військове виробництво, а також покращив оборону окупованої території і розпочав систематичні ракетні та безпілотні атаки на критично важливі об'єкти української інфраструктури. Ця повітряна кампанія була невблаганною. Остання серія ударів по енергетичних системах України була нанесена на Різдво. путін похвалився, що це був "успіх", хоча Україна, схоже, впоралася.

Після того, як загальна стратегія росії була сформована, я не міг зрозуміти, яким чином будь-який результат, окрім підкорення України, міг би задовольнити путіна. Незважаючи на регулярні заклики до припинення вогню і переговорів, я не зміг знайти жодного очевидного компромісного рішення (тут наведено огляд різних пропозицій, і це була моя остання спроба визначити будь-яку основу для угоди). Також через стійкість України я не бачив, як росія може виграти цю війну силою зброї. Занадто багато людей на Заході, які виступають за угоду, припускають, що для Москви йдеться лише про НАТО, ігноруючи глибокі й темні ідеологічні підвалини, що стоять за заявами про "цивілізаційну" війну із Заходом і прагненням контролю над Україною.

Україна та її західні прихильники не пішли за росією у 2022 році, коли вона різко перейшла на військові рейки. Тоді занадто багато було покладено на контрнаступ 2023 року. Коли ж він зійшов нанівець, в України не залишилося іншого виходу, окрім як визнати, що це буде довга війна, до якої ще треба було підготуватися. Це означало стати ще більш стійкими, зміцнити оборону і нарощувати свої засоби, щоб перенести війну на територію росії. Оскільки було б важко звільнити всі втрачені території за допомогою сухопутних наступальних операцій, шлях до серйозного компромісу полягав у тому, щоб продовжувати завдавати шкоди росії – чи то через виснаження її сухопутних сил, чи то через атаки на об'єкти всередині росії, чи то через заохочення постійного погіршення її економіки. Ризик для України завжди полягав у втомі та зменшенні підтримки Заходу до такої міри, що вона не змогла б впоратися з нападами на свої міста і не змогла б утримувати позиції.

Я не бачу причин для зміни цієї базової концепції розуміння конфлікту протягом 2024 року. Питання залишається в оцінці того, наскільки добре обидві сторони можуть впоратися з вимогами довгострокової перспективи. Контроль над територією все ще має значення, і якщо одна зі сторін зазнає поразки на полі бою, це може створити умови для результату, наближеного до перемоги. росія весь рік була на передовій, тому в більшості репортажів вважалося, що Україна стикається з найбільшим ризиком поразки. Найкращим варіантом для України було триматися, сподіваючись, що вона зможе продемонструвати росії марність і ціну її зусиль, і поки що їй це вдається.

Оптимісти і песимісти. Недостатня увага до проблем росії

Очікувалося, що військова активність протягом 2024 року розвиватиметься за схемою, яка вже склалася на початку року і якої росія значною мірою дотримувалася в усіх своїх наступальних операціях після перших тижнів повномасштабного вторгнення. У дописі за січень 2024 року я звернув увагу на песимістичний тон щодо ситуації в Україні, процитувавши заголовок у газеті New York Times від 13 січня "росія знову бере гору на сході України над київськими військами". Українські війська були описані як "втомлені, без боєприпасів і в меншості, а їхні перспективи виглядають похмурими". Газета Financial Times 19 січня назвала військові перспективи України "тьмяними". Незліченна кількість подібних статей була написана протягом року і продовжує писатися.

Для песимізму були підстави. Українські захисники значною мірою поступалися за чисельністю та озброєнням, частково через проблеми з мобілізацією, а також через перерву у підтримці з боку США (про що докладніше нижче). Проблема цих аналізів полягала не в перебільшенні труднощів України, а в недостатній увазі до труднощів, з якими зіткнулася росія. Складалося враження, що жодна кількість жертв і втрат техніки не може зупинити її подальший наступ; що з оперативної точки зору має сенс продовжувати розглядати війська як витратний матеріал (їхні жертви принаймні змушують захисників розкрити свої позиції), що росія має невичерпні запаси.

Незважаючи на всі свої передбачувані переваги, російські війська просуваються надзвичайно повільно. Як правило, українські захисники утримують певні російські цілі набагато довше, ніж очікувалося (останній випадок – Покровськ, в який багато хто очікував, що росіяни увійдуть восени), тому, коли ці цілі падають, ціна для росіян виявляється величезною (найчастіше вживається слово "приголомшливою"), а "приз" руйнується вщент під час бойових дій. У якийсь момент українська оборона може бути настільки проріджена, що буде досягнутий справжній прорив, але до вирішальної перемоги в сухопутній війні росія все ще далека.

У травні росія спробувала дещо інше, розпочавши новий наступ на Харківську область, нібито з метою створення нової буферної зони, але також і для того, щоб збільшити загрозу для Харкова. Спочатку це застало українців зненацька, але не призвело до бажаного результату. Тоді я вважав, що це було відображенням поспішності росії, яка побоювалася, що Україна стане сильнішою, принаймні у своїй здатності наносити удари на великі відстані:

Нинішній баланс військових сил на користь росії, але це може не тривати довго. Тому їм потрібно максимізувати свої переваги, поки вони можуть.

Це одне з тих суджень, які важко перевірити. російська стратегія з кінця 2023 року, як мені здається, відображає нагальність, і я регулярно наголошую на цьому. Якщо ви очікуєте тривалої війни, то має сенс контролювати темпи бойових дій і темпи виснаження, але росія просто кидала людські та інші ресурси на українців у відчайдушній спробі зламати їх. Я думаю, що путін дійсно очікував, що це призведе до великих територіальних здобутків до кінця цього року. Протягом перших місяців року він регулярно висловлював оптимізм щодо того, що Україна в біді. Це була його думка:

Зараз цілком очевидно, що не тільки контрнаступ (України) провалився, але й ініціатива повністю в руках російських збройних сил. Якщо так триватиме й надалі, українській державності може бути завдано непоправного, дуже серйозного удару.

Інша інтерпретація полягає в тому, що марнотратне використання людських і матеріальних ресурсів було не стільки відображенням продуманого стратегічного рішення, яке вимагало швидкого завершення війни, скільки єдиним підходом, який був відомий російським генералам, щойно вони втратили можливість маневрувати чисельністю і швидкістю. Для Москви нагальність, безумовно, залишається, і тому питання полягає в тому, чи не зазнали вони занадто великих втрат у прагненні до швидкої перемоги, і чи зможуть вони витримати таку інтенсивність у майбутньому.

У серпні українці здійснили власний несподіваний наступ, набагато масштабніший, на російську Курську область. Їм вдалося захопити значну частину території. Минув час, перш ніж зухвалість цього кроку змогли оцінити. Потім, як я спостерігав, конкуруючі наративи про війну сформували відповідні реакції:

Ті, хто переконаний, що Україна може переломити хід війни, розглядають атаку на Курську область як хвилююче свідчення того, що нарешті це може статися; ті, хто вважає, що росія обов'язково переможе, наполягають на тому, що це колосальна помилка, яка прискорить неминучу поразку України. Позитивно можна відзначити піднесення українського морального духу і вигідно порівняти кількість російських територій, придбаних Україною за лічені дні, з кількістю українських територій, захоплених росією величезною ціною впродовж місяців. Негативні ж застерігають про вразливість солдатів, які зараз перебувають на вразливих позиціях у Курській області, в той час як ті, хто захищає вразливі позиції на Донеччині, позбавлені вкрай необхідного підкріплення.

Мене вразило, наскільки песимісти наполягали протягом кількох днів на тому, що нібито українська мета – змусити росіян перекинути війська з України до Курської області – була провалена, оскільки досі не було жодних доказів того, що це сталося. Озираючись назад, можна побачити, що відкриття нового фронту призвело до того, що як українські, так і російські сили стали більш розтягнутими, аж до того, що путіну довелося звернутися до Північної Кореї з проханням надіслати війська для допомоги в Курській області. Ця склянка є напівпорожньою/напівповною й досі: песимісти нарікають, що українцям довелося відступити з половини захопленої території; оптимісти відзначають, що українці все ще утримують половину захопленої території, незважаючи на очевидну рішучість росії повернути її назад.

Ці дебати між песимістами та оптимістами можна простежити ще задовго до повномасштабного вторгнення, і вони тривають донині. Проблеми України є більш помітними і включають проблеми з мобілізацією, командуванням і політичним протистоянням, які не були вирішені належним чином. На противагу цьому, російська стратегія відрізняється наполегливістю і невблаганністю, навіть якщо вона пов'язана з величезними втратами заради незначних територіальних здобутків. За відсутності будь-яких ознак невизначеності щодо перебігу і ведення війни з боку Кремля, незважаючи на певне бурчання російських військових блогерів, існує тенденція припускати, що росія може впоратися зі своїми втратами, якими б великими вони не були. Можливо, вона й надалі зможе знаходити достатню кількість живої сили, техніки та боєприпасів для фронтової "м'ясорубки" за будь-яких обставин, хоча я в цьому менш впевнений.

Однією з головних проблем 2025 року можуть стати проблеми, що накопичуються в російській економіці. "Проблема процвітаючої оборонної економіки, – зазначив я в травні, – полягає в тому, що вона значною мірою орієнтована на виробництво речей, які швидко стають популярними без жодної довготривалої користі для економіки". Зараз нестача робочої сили, висока інфляція і високі відсоткові ставки вже призводять до банкрутств і занедбання цивільного сектору. Тенденція до зниження цін на нафту також може сильно вдарити. Вплив усього цього може бути кумулятивним і не раптовим, але ідея про те, що війна якимось чином стала великим благом для російської економіки, більше не витримує критики.

Підтримка та умови США. Прикра напруженість у стосунках України та Сполучених Штатів

Дві несподівані атаки підштовхнули до питання про характер підтримки, яку надають Україні її найважливіші прихильники, зокрема, Сполучені Штати. Це питання мало три аспекти. Перший – це невтішні темпи виробництва нового спорядження і боєприпасів на Заході та їх поставок в Україну, що свідчить як про неефективність, так і про свідомий політичний вибір. Потім була свідома відмова республіканців у Конгресі підтримати новий пакет допомоги, яка тривала з кінця 2023 року до квітня і збільшила навантаження на українські сили на передовій та занепокоєння щодо довгострокової перспективи. Нарешті, адміністрація Байдена наклала обмеження на використання наданих Україні систем дальнього радіусу дії, зокрема, проти цілей у глибині росії.

Протягом року дебати навколо цих обмежень ставали дедалі гострішими. З боку Вашингтона можна було почути різні занепокоєння: що Україна ухвалює неправильні оперативні рішення, маючи обмежені ресурси; що вона не розуміє, наскільки ці ресурси насправді обмежені; що якщо вони занадто часто завдаватимуть ударів по стратегічних цілях у росії, то це може навіть спровокувати ядерну відповідь з боку росії. Моя головна критика обережності США полягала в тому, що вона відображала спрощену оцінку ризиків ескалації, яку я пояснював тут.

Легкість, з якою путін вдався б до ядерної зброї, завжди перебільшувалася, і цю думку я розвинув у статті для New York Times. путін не відмовлявся від ескалації, але для цього йому не потрібна була ядерна зброя. Він неодноразово вдавався до неядерної ескалації, шукаючи способи завдати шкоди Україні й демонструючи готовність вжити заходів, не пов'язаних з війною, щоб підірвати Захід.

Я дійшов висновку, що головна проблема полягала в розбіжності стратегічних підходів. Американський підхід полягав у тому, щоб спрямувати всі зусилля на наземну війну, тому вони відмовилися від дальніх ударів по цілях в росії, коли вони були чітко пов'язані з боями на Харківському і Курському напрямках. Вони бачили цінність атак на склади боєприпасів і авіабази, хоча й зазначали, що багато російських повітряних засобів було розміщено поза межами досяжності. Вони не бачили сенсу в атаках на нафтопереробні заводи, хоча ці атаки спричинили реальні труднощі для росії. Українська точка зору полягає в тому, що поки жодній зі сторін не вдається досягти вирішального прориву на суші, життєво важливо перенести війну в росію всіма можливими засобами і завдати їй болю там, де це можливо.

Цей аргумент дедалі частіше стає спірним, оскільки українські ударні безпілотники і ракети дальнього радіусу дії сходять з конвеєра, але він вже завдає шкоди. Багато хто в Україні та їхні прихильники легко полемізують з тим, що західні лідери є жалюгідними примирителями. Українці дійсно мають підстави для розчарування, але не слід скидати з рахунків і той обсяг підтримки, який був наданий (включно з нещодавнім посиленням санкцій). "Втома від України", яку прогнозували з літа 2022 року і далі (коли війна мала найбільш негативний економічний вплив на Захід), не матеріалізувалася.

Напруженість у відносинах між Вашингтоном і Києвом була прикрою. Вона допомагає пояснити, чому українські політики напрочуд спокійно сприйняли заміну Байдена на Трампа. Проте будь-який американський президент, і це, безумовно, стосується і Трампа, повинен буде думати про американські інтереси, коли вирішуватиме, як найкраще підтримати Україну. Попри полеміку про "умиротворення", Байден не намагався нав'язати Києву несправедливий мир, а Трамп може це зробити.

Дипломатичні прориви? Як далеко готовий зайти Трамп

Усе це – контекст того, що адміністрація Трампа назвала великим дипломатичним поштовхом до припинення війни. Перед виборами, дивлячись на заяви наближених до Трампа осіб, зокрема обраного віце-президента Венса, було природно припустити, що Трамп може бути готовий дати путіну все, що той захоче, за умови, що Україну вдасться примусити підкоритися силою. Після виборів, коли два традиційні яструби республіканської зовнішньої політики, Майк Волтц і Марко Рубіо, були номіновані на ключові посади радника з питань національної безпеки та державного секретаря, було відновлено більший баланс у формуванні політики, і питання про те, як чинити тиск на путіна, почало вирішуватися.

Президент України Зеленський намагався максимально зблизитися з Трампом і заявив про своє щире прагнення до дипломатичного врегулювання. росіяни були менш поступливими, але останнім часом намагаються звучати більш позитивно, не змінюючи при цьому своєї позиції щодо того, що є прийнятним. Обидві сторони усвідомлюють, що Трамп зацікавлений в тому, щоб укласти якусь угоду, і тому докладатимуть усіх зусиль, щоб не стільки задовольнити його, скільки покласти провину за будь-яку невдачу на супротивника.

Головна небезпека для Києва полягає в тому, що прагнення укласти угоду призведе до того, що адміністрація сприйматиме очевидні поступки серйозніше, ніж вони того заслуговують. Першим прикладом цього є призначений посол Трампа Кіт Келлог, якого позитивно цитують у сюжеті Fox News про готовність обох сторін до переговорів. Проте, коли читаєш теплі слова міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова, то жодних нових поступок – лише вимога, щоб США спочатку запропонували щось росії, перш ніж можна буде розпочати серйозні переговори. Найкраще підходити до будь-яких переговорів без великих очікувань успіху, не кажучи вже про мрії про майбутню Нобелівську премію миру, щоб не сплутати переробку старих формул зі справжнім проривом.

На відміну від своєї позиції на початку війни, Київ готовий погодитися на припинення вогню, хоча це означатиме, що його територія залишатиметься окупованою росією. У нього немає короткострокової перспективи її звільнення, і йому потрібен час для відновлення та реконструкції. Але Україна не визнає російську анексію і не поступиться своїм суверенітетом і все ще очікує певних гарантій безпеки, зберігаючи при цьому свій військовий потенціал. Однак для путіна припинення вогню без фундаментальних поступок щодо українського суверенітету і припинення санкцій було б поразкою. Так, він отримав би шматок української території, який, якщо його розвивати, міг би бути цінним, але в його нинішньому стані це було б довготривалим виснаженням ресурсів. У короткостроковій перспективі доведеться припустити, що Україна використовуватиме будь-який перепочинок, щоб підготуватися до своїх майбутніх наступальних дій.

Тож у нас залишаються питання про те, як далеко Трамп готовий підштовхнути неохочого Зеленського до згоди на обмеження майбутніх стратегічних можливостей України (а не лише на членство в НАТО). Чи дійсно він готовий повністю відмовитися від України, коли значна частина американської підтримки надходить у вигляді бізнесу для американського військово-промислового комплексу? Якщо він дійде висновку, що його зусилля будуть переконливими, не кажучи вже про те, що вони заслуговуватимуть на довіру, лише тоді, коли путіна вдасться переконати поступитися більше, то що він буде готовий зробити для зміцнення України?

Переосмислений висновок. Дипломатичної активності не сталося

Я бачу, як деякі питання гостріше постали впродовж 2024 року, але, озираючись назад, я не відчуваю, що зробив багато помилок. Як не дивно, пост, який читається найменше і є еквівалентом цього, написаний в 2023 році.

Тоді я був більш оптимістично налаштований щодо того, що додатковий законопроект США незабаром буде прийнятий (незабаром я став більш реалістичним), і більше сумнівався в тому, як довго росіяни зможуть продовжувати, враховуючи масштаби їхніх втрат. Зважаючи на очевидну терміновість російських операцій, я задавався питанням, чи не виникне у путіна спокуса без подальшого прогресу і в надії уникнути ще більшої мобілізації росіян (я не уявляв собі повороту до Північної Кореї) скоротити свої втрати:

Це не прогноз, але не буде несподіванкою, якщо путін вирішить, що зараз такий самий вдалий момент, як і будь-який інший, щоб запропонувати можливість домовленості про припинення вогню. В іншому випадку він застряг би ще на багато місяців війни без відчутного прогресу і зі зростаючим відчуттям марності.

Це судження здається дивним частково тому, що я також дійшов висновку, що путін остерігатиметься негативної реакції, якщо війна завершиться без очевидної перемоги. Щодо мирних ініціатив я також додав:

Будь-що, що створить будь-який імпульс, неодмінно змінить контекст. Тоді обидві сторони повинні будуть показати, що вони дбають про мир, навіть зберігаючи свої позиції. Військові кроки почнуть оцінюватися за тим, як вони впливають на майбутні переговори. Але це не обов'язково призведе до припинення війни. Навіть якщо раптово виникне інтерес до мирних переговорів, вони можуть бути використані для того, щоб затягнути час і отримати пропагандистський ефект, без особливих сподівань на те, що вони приведуть до угоди. Можна лише сказати, що інтенсивна дипломатична активність може генерувати власну динаміку і може стати характерною рисою 2024 року, якої не було у 2023 році. Після року, коли обидві сторони сподівалися на військові успіхи і були розчаровані, цей новий рік починається з настільки низькими очікуваннями, що єдине, чим ми можемо бути здивовані, – це подіями, які наблизять нас до вирішення конфлікту.

Цей висновок не спрацював для 2024 року. Подивимось, чи спрацює він краще у 2025 році.

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