росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик огляду подій на фронті від Дональда Гілла. Вони вдвох наголошують, що росіяни продовжують йти у "м'ясні штурми" і хоча використовують все менше техніки, заповнюють прогалини в українській обороні живою силою. В районі Курахового та Великої Новосілки ситуація критична через погане командування та координацію різноманітних підрозділів.

Вступ Тома Купера. "Життя" втрутилося, і тому цей випуск "тижневика Дональда Гілла" затримався на день. Перепрошуємо за це: сподіваємося, ні в кого немає... "ломки".

Війна в Україні, звісно, триває, і це незалежно від того, що відбувається деінде. У Пуддінга немає інших варіантів, окрім як продовжувати погрожувати новими балістичними ракетами середньої дальності (так, ніби перша ракета чогось досягла...); немає інших варіантів, окрім як продовжувати виводити з ладу українську ППО, щоночі запускаючи по всій країні нові партії ударних БПЛА; немає інших варіантів, окрім як продовжувати ракетні обстріли будь-яких районів у межах досяжності його ракетних військ; а офіцери його сухопутних військ не мають інших варіантів і не мають навичок для чогось іншого, окрім як збирати одну штурмову хвилю, посилати її на розгром, потім посилати іншу, і ще одну, і ще одну, і ще одну, і ще одну, і ще одну, і ще одну, і ще одну...

...доки залишатиметься достатньо військ, бойових броньованих машин, цивільних автомобілів, гольф-карів, моторолерів чи велосипедів, щоб відправити їх у черговий штурм...

Само по собі це було б принаймні "стримуваним", якщо не "корисним" для України: трагедія полягає лише в тому, що Сирський та його друзі просто не знають, що з цим зробити, і не готові прислухатися до порад... Щонайбільше, міністр оборони Зеленського Рустем Умеров зараз намагається пом'якшити дедалі гучнішу критику його "Головкома" та "Генштабу" за некомпетентність з боку спеціалізованих українських ЗМІ, що займаються військовим моніторингом...

Але ж це справді "нічого особливого". Тим часом навіть я починаю звикати до того, що адміністрація Зеленського більше переймається покращенням свого становища у соціальних мережах, ніж покращенням власної ефективності в управлінні державою. Або ефективності роботи "Сирського та друзів". Наприклад, через боротьбу з корупцією та недолугістю, звільнення людей, які довели, що не вміють, і призначення тих, хто вміє, тощо, тощо...

...поклавши руку на серце: хто сказав, що українські генерали "повинні" працювати краще, ніж їхні російські колеги..? Запитайте українців, які живуть за кордоном: вони першими скажуть вам, що в НАТО повно некомпетентних. А в росії – ще більше. Отже, не потрібно, щоб ті із ЗСУ були кращими...

Краще нам усім повернутися до сподівання на диво і до того самого 21 січня...

Дякуємо, що залишалися з нами протягом цього жахливого 2024 року, дякуємо, що підтримували наші зусилля, особлива подяка за те, що терпіли, навіть насолоджувалися, усіма корабельними вантажами сарказму, розлитими тут, і..:

Щасливого Нового року та мирного, здорового і процвітаючого 2025 року!

(...або, як ми тут, в Австрії, схильні казати: Гутен Руш!)

Курська область. Останнім часом росіяни використовують все менше техніки, але їхня піхота продовжує шукати дірки в українській обороні. російські втрати залишаються високими, але піхота своєю чисельністю заповнює будь-які щілини, і периметр України продовжує повільно стискатися.

На захід від Новоіванівки батальйон 116-ї бригади за допомогою безпілотників зупинив черговий штурм. росіяни ховаються під підбитою машиною. Українські оператори БПЛА намагаються скинути бомби якомога ближче до машин, не влучаючи в них. Чергова атака росіян на Малу Локню коштувала їм восьми бронемашин, але наразі вони зайняли ліси на схід від Новоіванівки і просуваються до Леонідового. Український танк, що захищав Малу Локню, був знищений після чотирьох атак безпілотників.

47-ма бригада використовує різні види зброї, щоб зупинити російський наступ.

Підрозділи БПЛА намагаються постійно тримати у повітрі принаймні один дрон. Новий безпілотник прибуває до того, як той, що розрядився, відлітає. У такий спосіб вони можуть постійно шукати нові цілі, незалежно від того, атакують вони чи обороняються. У цьому випадку вони переслідують російського солдата, пораненого під час атаки, і повертають його на оборонну позицію. Як тільки їх виявляють, на них нападають.

Український автомобіль був атакований безпілотником у Руському Порічному. Екіпаж покинув машину і забіг у сусідню будівлю, яку атакували інші БПЛА.

У Лебедівці втрачено український позашляховик. За 700 метрів від нього Україна втратила самохідну гаубицю через атаки безпілотників.

Повідомляється, що у Льгові обстріляли штаб 810-ї бригади морської піхоти. Є інформація, що бригада буде відправлена на відпочинок до Плехового.

Багато північнокорейців досі не розуміють загрози від безпілотників.

Поранених північнокорейців лікують у шпиталі, який, ймовірно, знаходиться у Курську. Було повідомлення про те, що російські медсестри ставляться до них зі зневагою. Це відео від російського солдата.

Навчання є проблемою у північнокорейській армії. Один перебіжчик служив у спецназі та навчився метати ножі, але за понад десять років служби випустив лише три кулі. Значна частина північнокорейської армії проводить свій час, займаючись сільським господарством, будівництвом або рубаючи дрова. Відправлені на російсько-українську війну солдати належать до Штурмового корпусу, які можуть продемонструвати певний рівень бойових можливостей. Вони переважно трохи вищі на зріст і спортивної статури, а їхня місія полягала в тому, щоб проникати в тил ворога і створювати там хаос. Один дезертир сказав, що багато хто хотів би воювати, і він відчував би те ж саме. Відсутність у них досвіду дещо компенсується їхньою відданістю, тому вони менш схильні до дезертирства, а здача в полон вважається ганебною. Двоє північнокорейців вирішили дезертирувати, начитавшись пропаганди з Південної Кореї, але вони кажуть, що це навряд чи спрацює так далеко від дому. Крім того, потрібно багато часу, щоб набратися бажання і сміливості дезертирувати.

Харківщина. Україна використовувала повітряні та наземні безпілотники для проведення розвідки, розмінування та дистанційно керованих кулеметних операцій в районі Липців.

Дистанційно керований кулеметний безпілотник, який використовувався в районі Липців.

Екскурсія північним Вовчанськом на рівні землі. Є ділянки, де збереглося ще менше споруд. На східному краю пустиря росіянин кидає протитанкову міну в українську позицію. На західному краю – серія атак безпілотників на російську піхоту. За 1500 метрів на південь від агрегатного заводу виявлено українську позицію, яку атакують з безпілотника.

Український безпілотник таранять. За 5 км на північ від міста знищено російську буханку. На захід від міста, на 2 км вглиб росії, 42-га бригада атакує російську техніку.

росіяни штурмують агрегатний завод... знову.

Куп'янськ. Про Дворічну не повідомлялося, але ще один міст через річку Оскіл був зруйнований російським авіаударом біля Куп'янська Вузлового.

росіяни, які атакували південну околицю Загризового, зазнали серйозних втрат. Пізніше російські війська зазнали удару в центрі Кругляківки.

Після двотижневого оточення з трьох боків Лозова перейшла до рук росії. У селі приблизно 15 будинків, тому воно гідне прапора.

Один із батальйонів 3-ї штурмової бригади провів невелику операцію із зачистки Новоєгорівки і вийшов під артилерійським обстрілом з полоненими.

Сіверськ. По українських позиціях у Білогорівці завдано артилерійського удару. Зупинено російську атаку перед гігантським териконом, знищено техніку. 119-та бригада зупинила кілька атак на північ від Верхньокам'янського. А 10-та гірсько-піхотна зупинила атаки в напрямку Виїмки. росія не змогла захопити жодної території.

Приблизно 30 реактивних снарядів з БМ-21 впали на площі 1000х500 метрів у Сіверську.

Бахмут. Удар по російській позиції на узліссі в центрі Часового Яру. Два дні тому росіяни заскочили захисників зненацька і (як і в Попасній наприкінці квітня 2022 року) просунулися вздовж залізничного валу аж до місцевого залізничного вокзалу: схоже, вони забезпечили собі вузький коридор туди. Вони також прорвалися через район Каналу в західному та південному напрямках (червоні стрілки у верхньому лівому куті карти нижче). Спроби ЗСУ стримати їх все ще тривають. Результат: невизначений...

Кількома днями раніше 5-та штурмова бригада і 93-тя механізована бригада застосували артилерію, ПТРК і безпілотники, щоб знищити 15 танків і три взводи піхоти біля Кліщіївки. Потім вони контратакували там (синя стрілка на карті вище) і, як повідомляється, відвоювали половину села.

Торецьк. Спецпідрозділ "Омега" продовжує зносити будівлі в Торецьку, утримувані росіянами. Тим не менш, росіяни захопили ділянку землі розміром 1400х600 метрів на півночі цього населеного пункту.

російський гольф-кар був атакований безпілотниками під час штурму з боку Нью-Йорка. Атака була здійснена підрозділом БПЛА 12-ї бригади "Азов", але вже кілька тижнів немає жодних повідомлень від наземних підрозділів у цьому секторі.

Піхоту розстрілюють і вбивають. Зокрема, піхота і безпілотники 28-ї механізованої бригади знищили росіян, які атакували безладним потоком, без будь-якої згуртованості підрозділів. Один єгиптянин потрапив у полон.

Зараз 28-ма бригада збиває російські розвідувальні безпілотники, в цьому випадку – шість. Майже два роки бригада захищала позиції вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас на північ від Торецька, відбиваючи кожну атаку через канал. Їхні оборонні позиції міцні, і вони ведуть активну оборону, постійно вишукуючи цілі.

Курт – солдат бригади, який починав як снайпер. Потім він отримав дозвіл на створення снайперського підрозділу, який перетворився на штурмовий підрозділ під назвою "Курт і компанія". Цього місяця вони заявили, що вбили 51 росіянина і поранили 57. Ось відео його підрозділу в дії у жовтні 2023 року, де снайпер каже, що за безпілотниками майбутнє. Коли ви дивитиметься відео, зверніть увагу на те, як добре побудовані оборонні позиції і наскільки вони чисті. Це показник дисциплінованого підрозділу.

У цьому інтерв'ю Курт розповідає про дещо "зовсім нове": про недоліки підготовки в українській армії, про радянські впливи, які заважають армії, і про те, як командир визначає, чи буде підрозділ успішним чи ні. Він також розповідає про поширений в українській армії захід – ротацію підрозділів. Якщо її погано провести, вона може призвести до катастрофи, як це вже неодноразово траплялося. Якщо ви подивитеся на контрольний список армії США для надання допомоги на місці (ротація підрозділів) і порівняєте його з тим, що він говорить, то побачите, що вони мають багато спільного.

Приголомшливо бачити, скільки “нового досвіду” отримує ЗСУ на цій війні, знову, і знову, і знову, і знову... чи не так?

Покровськ. З жовтня 2023 року росія втратила 2142 одиниці техніки в районі Покровська (з них 38 – цього тижня), а Україна – 505, з них 36 – цього тижня.

Атаки безпілотників на росіян у Лисівці та Даченському. Каністра з-під оптоволоконного кабелю свідчить про те, що українська команда безпілотників зловила російську команду БПЛА на дорозі. Офісні приміщення шахти "Новогродівка" зазнали удару української авіації.

Повідомлення про те, що дев'ять офіцерів 24-го мотострілецького полку загинули в результаті ракетного удару під Новотроїцьким. Кілька військовослужбовців частини були поганої думки про командира.

У Вовковому підбито Bradley.

Ближній бій, і за десять метрів ще одне тіло.

Дві хвилини пішки через Покровськ. Ще не все спокійно. Ракета влучає у південну околицю міста. На відміну від російських операторів безпілотників у Херсоні, цей конкретний оператор чекає щонайменше 15 секунд, поки цивільні відійдуть, перш ніж атакувати вантажівку.

Однією з переваг захоплення Селидового в жовтні минулого року є те, що російські війська тепер можуть мародерствувати в будинках.

Курахове. По суті, все розвивається так, як і має розвиватися – коли вище командування забуває координувати дії різних підрозділів на цій ділянці й допомагати їм, прикриваючи їхні фланги, як це було минулого тижня. А наказ "ні кроку назад" залишається в силі. "Абсолютно несподівано" це призводить до створення чергового котла навколо групи підрозділів ЗСУ...

Звісно, війська ЗСУ продовжують воювати як леви: тут 79-та бригада продовжує знищувати російських солдат і техніку.

...а тут російський безпілотник влучає в український БТР.

Зараз росія контролює три чверті Курахового. Щоб відзначити цю подію, вони встановили п'ять прапорів у радіусі 500 метрів. Треба ж щось показати натовпу в соцмережах, інакше нічого "не було"...

Велика Новосілка. Вгадайте що!

У Сирського була абсолютно нова ідея для цього сектору. Щось настільки ексклюзивне та унікальне, що нічого подібного ще не було. Ви, я впевнений на 1000%, ніколи не здогадаєтесь, що він зробив останнім часом...

Він відправив черговий батальйон з чергової бригади латати лінію фронту в районі Великої Новосілки...

Хтось, будь ласка, причепіть йому на груди чергову медаль Героя України: хлопець не лише винахідник, а й провидець...

Цього разу це був батальйон 110-ї механізованої бригади. Бійці прибули ще відносно свіжими і привезли з собою непоганий запас БПЛА. Їхні безпілотники та артилерія знищили кілька російських автомобілів, що рухалися у Новий Комар на північ від Великої Новосілки. Вони також атакували російську колону, що рухалася до Времіївки на південь від Великої Новосілки. Усередині міста російські безпілотники атакували датчики.

Артилерія, ПТРК та міни 110-ї механізованої бригади знищують атаку з чотирьох автомобілів за 1500 метрів на схід від Нового Комару.

росія встановлює прапор у руїнах Макарівки та Сторожевого.

110-та бригада територіальної оборони (не 110-та механізована бригада) знищила три автомобілі у 5 км в тилу ворога на південь від Рівнополя.

Поблизу Зеленопілля, на південь від Великої Новосілки та за 25 км від лінії фронту, за допомогою безпілотника було знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор".

Південь Запоріжжя. На додаток до нарощування сил протягом останніх тижнів, росія проводить повітряну та інженерну розвідку поблизу Оріхова та Гуляйполя. Почастішали обстріли та штурми.

До речі, 65-та окрема механізована бригада ЗСУ підняла свій прапор над руїнами Роботиного. Навіть відновила деякі з колишніх українських позицій на північному сході цього села. Будемо сподіватися, що більше цього ніхто не зробить: ми можемо розслабитися від усіх цих "хороших новин"...

Міни – важливий оборонний інструмент.

Херсонщина. Вже приблизно протягом десяти днів росіяни проводять по 5-7 штурмів через Дніпро на добу. Був атакований і острів Козацький, але всі нападники були знищені.

У Херсонській області 208-ма Херсонська зенітно-ракетна бригада збила крилату ракету та безпілотник "Шахед". Бригада також збила десять інших цілей, але під час одного з останніх ударів росіяни також застосували чотири планерні бомби і це те, чому ЗСУ не можуть протистояти.

На російську техніку скидають запалювальну бомбу.

Крим. У 2014 році росія захопила буксир. Він все ще юридично належав Україні, але був пошкоджений українським безпілотником.

росіяни поставили баржі на якір у лінію перед Керченським мостом, щоб запобігти проникненню військово-морських безпілотників. Шторм наприкінці листопада затопив або зніс деякі з них. Баржі можуть бути тимчасовим рішенням, оскільки, схоже, будується постійне рішення.

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