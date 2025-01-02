Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Світ на перехресті небезпек і прогресу у 2025 році – Politico

02 січня 2025, 14:01
Світ на перехресті небезпек і прогресу у 2025 році – Politico
Фото: Brendan Smialowski / AFP / East News
Повернення Дональда Трампа до влади в США може стати переломним моментом.

2025 рік виглядає набагато складнішим щодо глобальних геополітичних подій. Світ, сповнений небезпек, наближається до точки, де тіньові конфлікти можуть перерости у відкриту війну.

Про це пише журналіст, ексголовред Politico, аналітик Financial Times і Wall Street Journal Метью Камінські.

Водночас аналітик назвав 2025 рік "часом безпрецедентних можливостей": наукові прориви й розвиток технологій на основі штучного інтелекту трансформують наше життя на краще. Цей контраст між небезпекою й потенціалом - ще один удар, який змушує світ реагувати.

Більшість демократичних країн завершили свої вибори. У багатьох із них змінилися політичні лідери: Мексика, Індія, ПАР, Велика Британія, Франція та ЄС побачили значну політичну трансформацію. Водночас Китай, росія та Іран продовжують обмежувати свободу вибору, але стикаються з іншими викликами.

Повернення Дональда Трампа до влади в США може стати переломним моментом, пише Камінські. Його друга адміністрація приходить із більшими амбіціями, впевненістю й прагненням радикально змінити внутрішню й зовнішню політику. Це викликає тривогу серед опонентів і сподівання серед союзників.

Китай і росія, попри показну силу, стають слабшими. Частка Китаю в глобальній економіці зменшується, а росія стикається з дедалі глибшими економічними проблемами через війну в Україні. Іран зазнав серйозних втрат на Близькому Сході, втративши ключових союзників після падіння режиму Асада в Сирії та ударів по Хамас і Хезболлі.

Проте їхня слабкість робить їх небезпечнішими: вони намагаються зберегти вигляд могутності для внутрішньої стабільності. Це створює ризик нових авантюр, таких як китайське вторгнення на Тайвань або ескалація російської агресії в Україні.

США завершують рік у кращому становищі, ніж почали. Економіка країни демонструє сильні показники, а технологічне й військове лідерство залишається незаперечним. Однак виклики для Трампа в його другій каденції значні. Йому доведеться довести свою рішучість у трьох ключових регіонах: Україні, Близькому Сході й Азії.

На Близькому Сході США можуть скористатися падінням Асада та послабленням Ірану для нормалізації відносин Ізраїлю з Саудівською Аравією. У Європі ключовим завданням буде стримування росії й підтримка України, адже її перемога важлива не лише для Європи, але й для стримування Китаю в Азії.

Камінські зазначає, що повернення Трампа викликає змішані почуття. У той час як його рішучий і прагматичний підхід може зміцнити США, союзники сумніваються в його надійності. Його непередбачуваність може стати перевагою у переговорах, але також ризиком для міжнародної стабільності.

Аналітик зазначає, що Трамп має можливість переосмислити американське лідерство, зробивши його більш рішучим і ефективним. Водночас йому доведеться знайти баланс між внутрішньою підтримкою й зовнішньою політикою, що зміцнить позиції США у світі.

Сьогодні всі розглядають можливість завершення війни в Україні не як військовий, а як політичний процес — особливо з обранням Дональда Трампа на посаду президента США. З огляду на його передвиборчі заяви, очевидно, що нова адміністрація Білого дому зробить припинення бойових дій одним зі своїх пріоритетів.

Дональд Трампвійна в Україні2025

Останні матеріали

Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється