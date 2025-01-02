Світ на перехресті небезпек і прогресу у 2025 році – Politico

Повернення Дональда Трампа до влади в США може стати переломним моментом.

2025 рік виглядає набагато складнішим щодо глобальних геополітичних подій. Світ, сповнений небезпек, наближається до точки, де тіньові конфлікти можуть перерости у відкриту війну.

Про це пише журналіст, ексголовред Politico, аналітик Financial Times і Wall Street Journal Метью Камінські.

Водночас аналітик назвав 2025 рік "часом безпрецедентних можливостей": наукові прориви й розвиток технологій на основі штучного інтелекту трансформують наше життя на краще. Цей контраст між небезпекою й потенціалом - ще один удар, який змушує світ реагувати.

Більшість демократичних країн завершили свої вибори. У багатьох із них змінилися політичні лідери: Мексика, Індія, ПАР, Велика Британія, Франція та ЄС побачили значну політичну трансформацію. Водночас Китай, росія та Іран продовжують обмежувати свободу вибору, але стикаються з іншими викликами.

Повернення Дональда Трампа до влади в США може стати переломним моментом, пише Камінські. Його друга адміністрація приходить із більшими амбіціями, впевненістю й прагненням радикально змінити внутрішню й зовнішню політику. Це викликає тривогу серед опонентів і сподівання серед союзників.

Китай і росія, попри показну силу, стають слабшими. Частка Китаю в глобальній економіці зменшується, а росія стикається з дедалі глибшими економічними проблемами через війну в Україні. Іран зазнав серйозних втрат на Близькому Сході, втративши ключових союзників після падіння режиму Асада в Сирії та ударів по Хамас і Хезболлі.

Проте їхня слабкість робить їх небезпечнішими: вони намагаються зберегти вигляд могутності для внутрішньої стабільності. Це створює ризик нових авантюр, таких як китайське вторгнення на Тайвань або ескалація російської агресії в Україні.

США завершують рік у кращому становищі, ніж почали. Економіка країни демонструє сильні показники, а технологічне й військове лідерство залишається незаперечним. Однак виклики для Трампа в його другій каденції значні. Йому доведеться довести свою рішучість у трьох ключових регіонах: Україні, Близькому Сході й Азії.

На Близькому Сході США можуть скористатися падінням Асада та послабленням Ірану для нормалізації відносин Ізраїлю з Саудівською Аравією. У Європі ключовим завданням буде стримування росії й підтримка України, адже її перемога важлива не лише для Європи, але й для стримування Китаю в Азії.

Камінські зазначає, що повернення Трампа викликає змішані почуття. У той час як його рішучий і прагматичний підхід може зміцнити США, союзники сумніваються в його надійності. Його непередбачуваність може стати перевагою у переговорах, але також ризиком для міжнародної стабільності.

Аналітик зазначає, що Трамп має можливість переосмислити американське лідерство, зробивши його більш рішучим і ефективним. Водночас йому доведеться знайти баланс між внутрішньою підтримкою й зовнішньою політикою, що зміцнить позиції США у світі.

Сьогодні всі розглядають можливість завершення війни в Україні не як військовий, а як політичний процес — особливо з обранням Дональда Трампа на посаду президента США. З огляду на його передвиборчі заяви, очевидно, що нова адміністрація Білого дому зробить припинення бойових дій одним зі своїх пріоритетів.