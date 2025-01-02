Західна підтримка визначить переговори з росією за адміністрації Трампа – Politico

Необхідно так зміцнити Україну, щоб ворог просто не наважився напасти знову.

Сьогодні всі розглядають можливість завершення війни в Україні не як військовий, а як політичний процес — особливо з обранням Дональда Трампа на посаду президента США. З огляду на його передвиборчі заяви, очевидно, що нова адміністрація Білого дому зробить припинення бойових дій одним зі своїх пріоритетів.

Безумовно, бізнесмену Трампу не було б вигідно починати своє президентство з поразки в Україні, особливо після того, як Вашингтон вклав десятки мільярдів доларів в оборону України.

Про це пише Єгор Фірсов, бойовий парамедик в Авдіївці й колишній депутат українського парламенту.

Фірсов зазначає, що навіть якщо дипломатичний процес розпочнеться, його учасники відстоюватимуть позиції, що ґрунтуються на ситуації на фронті. Тобто, саме військова реальність визначатиме поступливість і готовність росії до компромісів.

"Таким чином, якими б не були очікування від адміністрації Трампа, і США, і особливо Європа мають бути зацікавлені в посиленні ресурсів Збройних сил України. Інакше переговори з конструктивної розмови перетворяться на майданчик для висування ультиматумів владіміром путіним", — пише Фірсов.

Він додає, що саме західна зброя та фінансування є основою подальшої оборони України. Адже путін розраховує на те, що підтримка України з боку Заходу похитнеться і фронт розвалиться, залишивши нашу країну без захисту.

"Ми повинні створити такі умови, щоб ворог просто не міг досягти успіху, щоб він фізично не міг просунутися на українську землю", — вважає колишній депутат українського парламенту.

Фірсов також переконаний, що сьогодні головною проблемою на полі бою для України є піхота противника, а також нестача безпілотників.

Нагадаємо, що в газеті Financial Times вважають, що у 2025 році вдасться укласти мирну угоду між Україною та росією. Але для цього президенту США доведеться погрожувати більш жорсткими санкціями росії та посилити підтримку України, щоб переконати москву серйозно підійти до переговорів.