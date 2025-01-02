Financial Times прогнозує можливість мирної угоди між Україною та росією

В газеті зазначили, що цей сценарій виглядає цілком реалістично.

В газеті Financial Times вважають, що у 2025 році вдасться укласти мирну угоду між Україною та росією. Але для цього президенту США доведеться погрожувати більш жорсткими санкціями росії та посилити підтримку України, щоб переконати москву серйозно підійти до переговорів.

Крім того, в газеті зазначають, що союзники США будуть переконувати Трампа не знімати питання членства України в НАТО з порядку денного, принаймні на початковому етапі.

"Президент України Володимир Зеленський погодиться на фактичний, але не юридичний контроль росії над територією, яку вона зараз займає, в обмін на європейські гарантії безпеки за підтримки США, в той час, як вступ України до НАТО буде остаточно заморожений. владімір путін розрахує, що рішучість європейців зрештою похитнеться", — повідомляє репортер Financial Times Бен Холл.

Нагадаємо, телеканал Fox News проаналізував, як змінилася війна за 2024-й рік.