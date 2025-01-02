Лідерка партії Шольца: Канцлер повинен продовжувати розмови з путіним, але без особистих зустрічей

Проте особисту зустріч не вважають доцільною.

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен підтримує подальші телефонні розмови між канцлером Олафом Шольцом та президентом росії владіміром путіним. Проте, за її словами, особиста зустріч політиків не була б ефективною.

Про це повідомляє ntv.

"Треба вести ці розмови знову і знову, щоб зʼясувати, що можна зробити, щоб вбивства та смерть нарешті припинилися", — заявила політикиня.

Ескен, яка є однопартійкою німецького канцлера, додала, що поки Шольцу та Путіну достатньо проводити телефонні розмови, а не особисті зустрічі.

Нагадаємо, у листопаді Шольц зателефонував путіну вперше з 2022 року, вони розмовляли щодо війни в Україні. Канцлер Німеччини зазначив, що ця розмова "не була приємною", які і попередні, проведені вже після початку повномасштабного вторгнення рф. За його словами, розмова була "розчаруванням", проте зазначив, що "зробить це знову".