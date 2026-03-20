Трамп знову різко висловився про союзників і Україну

Президент США прямо заявив, що йому легше вести переговори з кремлем, ніж із Києвом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше довіряє російському диктатору владіміру путіну, ніж президенту України Володимиру Зеленському та європейським союзникам.

Про це розповіла журналістка MSNBC Стефані Рул після телефонного інтерв'ю з американським президентом.

За словами журналістки, президент США прямо заявив, що йому легше вести переговори з кремлем, ніж із Києвом.

"Він сказав, що із Зеленським дуже складно мати справу. За його словами, із Зеленським складніше, ніж із путіним. Він сказав — я б прямо сказала — що він висловив більше довіри до путіна, ніж до будь-якого з наших європейських союзників", — сказала Рул.

Європа — "паперовий тигр"

Окремо Трамп різко розкритикував союзників по НАТО за їх реакцію на війну США та Ізраїлю в Ірані. Він наголосив, що без участі Сполучених Штатів НАТО "нічого не варте".

"Він сказав, що жоден із союзників по НАТО абсолютно нічим не допоміг у контексті цієї війни. За його словами, їхня допомога нам не потрібна, але вони показали себе «паперовим тигром", — поділилася журналістка баченням американського президента

Також він підкреслив, що російський лідер, на його думку, не боїться Європи, що, за його словами, є ключовою проблемою безпеки.

Президент США також поставив під сумнів заяви Києва щодо підтримки Вашингтона. Він заявив, що допомога України Сполученим Штатам нібито є перебільшеною і має політичний характер.

"Я запитала про допомогу України та підтримку України, і він сказав, що вони нічого не зробили. Усе, що Зеленський говорить про допомогу Україні нам, — це, за його словами, робиться з політичною і піар-метою. Вони нічого не зробили", — передала слова Трампа журналістка.

Попри те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп публічно відкинув пропозицію українського колеги Володимира Зеленського допомогти у збитті іранських дронів, Центральне командування США запросило українських радників. Один з офіцерів ЗСУ розповів журналістам The Times, що був вражений повідомленнями про те, що держави Перської затоки випустили до восьми ракет-перехоплювачів Patriot (кожна вартістю понад три мільйони доларів) по одній цілі, використовуючи ці системи навіть для ураження дешевих дронів.