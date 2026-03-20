Трамп звинуватив НАТО у боягузтві через пасивність щодо Ормузької протоки

20 березня 2026, 17:04
Фото: gettyimages.com
Американський лідер висловив обурення тим, що країни НАТО скаржаться на зростання світових цін на нафту, але не беруть участі у боротьбі проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував НАТО, назвавши союзників "боягузами" через їхню відмову долучитися до військової операції США з розблокування Ормузької протоки.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп охарактеризував Альянс як "паперового тигра", тобто організацію, яка лише виглядає могутньою, але насправді є слабкою та вразливою. За його словами, потенційна операція в Ормузькій протоці є "легкою" і з "незначним ризиком", а США не потребують допомоги союзників.

"Без США НАТО – ЦЕ ПАПЕРОВИЙ ТИГР! Вони не захотіли долучитися до боротьби, щоб зупинити Іран, який прагне отримати ядерну зброю. Тепер, коли ця боротьба виграна у військовому плані, вони скаржаться на високі ціни на нафту, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки", – написав президент.

Трамп наголосив, що Штати "запам’ятають" небажання союзників брати участь у цій операції та повторив критику на адресу європейських членів НАТО за їхню пасивність.

Днями Трамп накинувся з критикою на європейських союзників у НАТО за небажання активно втрутитися у війну проти Ірану на боці США, зокрема для відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку.

Останні матеріали

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
