Трамп звинуватив НАТО у боягузтві через пасивність щодо Ормузької протоки

Американський лідер висловив обурення тим, що країни НАТО скаржаться на зростання світових цін на нафту, але не беруть участі у боротьбі проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував НАТО, назвавши союзників "боягузами" через їхню відмову долучитися до військової операції США з розблокування Ормузької протоки.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Американський лідер висловив обурення тим, що країни НАТО скаржаться на зростання світових цін на нафту, але не беруть участі у боротьбі проти Ірану.

Трамп охарактеризував Альянс як "паперового тигра", тобто організацію, яка лише виглядає могутньою, але насправді є слабкою та вразливою. За його словами, потенційна операція в Ормузькій протоці є "легкою" і з "незначним ризиком", а США не потребують допомоги союзників.

"Без США НАТО – ЦЕ ПАПЕРОВИЙ ТИГР! Вони не захотіли долучитися до боротьби, щоб зупинити Іран, який прагне отримати ядерну зброю. Тепер, коли ця боротьба виграна у військовому плані, вони скаржаться на високі ціни на нафту, але не хочуть допомагати у відкритті Ормузької протоки", – написав президент.

Трамп наголосив, що Штати "запам’ятають" небажання союзників брати участь у цій операції та повторив критику на адресу європейських членів НАТО за їхню пасивність.

Днями Трамп накинувся з критикою на європейських союзників у НАТО за небажання активно втрутитися у війну проти Ірану на боці США, зокрема для відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку.