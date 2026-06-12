Швеція попередила про можливий удар рф по НАТО "найближчим часом"

Швеція офіційно попередила про загрозу військового удару росії по країнах НАТО у відносно короткій перспективі.

Раніше аналітики вважали, що російській армії знадобляться роки на відновлення після завершення бойових дій в Україні. Однак нова оцінка шведської розвідки суттєво змінює цю картину. Ключові елементи російських збройних сил – авіація, флот, засоби далекобійних ударів та можливості гібридної війни – відносно не постраждали від війни, як йдеться у звіті. москва вже зараз здатна організувати обмежений збройний наступ поза межами України, наголошують автори документу.

Йдеться, що головна небезпека полягає не у військовій перевазі, а у політичному розрахунку. росія може зважитися на провокацію проти Альянсу, якщо Кремль вирішить, що "політичні умови сприятливі" – навіть якщо традиційний баланс сил не відповідає вимогам для повноцінної атаки.

У звіті також звернено увагу на нарощування сил біля кордонів НАТО. росія формує нові підрозділи в Ленінградському районі та посилює угруповання на Кольському півострові й в Арктиці. Окремо автори відзначили турбулентність у відносинах Європи зі Сполученими Штатами.

Нинішня американська адміністрація веде зовнішню політику з "непередбачуваністю, швидкими змінами, транзакціоналізмом, жорсткішою риторикою та більшою готовністю застосовувати військову силу односторонньо", йдеться у документі.