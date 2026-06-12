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Швеція попередила про можливий удар рф по НАТО "найближчим часом"

12 червня 2026, 16:35
Швеція попередила про можливий удар рф по НАТО
Фото: sverigesradio.se
Стокгольм вважає, що кремль може вирішитися на атаку ще до того, як відновить повну бойову міць.
Швеція офіційно попередила про загрозу військового удару росії по країнах НАТО у відносно короткій перспективі.
 
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт парламентської оборонної комісії країни, опублікований у п'ятницю.
 
Раніше аналітики вважали, що російській армії знадобляться роки на відновлення після завершення бойових дій в Україні. Однак нова оцінка шведської розвідки суттєво змінює цю картину. Ключові елементи російських збройних сил – авіація, флот, засоби далекобійних ударів та можливості гібридної війни – відносно не постраждали від війни, як йдеться у звіті. москва вже зараз здатна організувати обмежений збройний наступ поза межами України, наголошують автори документу.
 
Йдеться, що головна небезпека полягає не у військовій перевазі, а у політичному розрахунку. росія може зважитися на провокацію проти Альянсу, якщо Кремль вирішить, що "політичні умови сприятливі" – навіть якщо традиційний баланс сил не відповідає вимогам для повноцінної атаки.
 
У звіті також звернено увагу на нарощування сил біля кордонів НАТО. росія формує нові підрозділи в Ленінградському районі та посилює угруповання на Кольському півострові й в Арктиці. Окремо автори відзначили турбулентність у відносинах Європи зі Сполученими Штатами.
 
Нинішня американська адміністрація веде зовнішню політику з "непередбачуваністю, швидкими змінами, транзакціоналізмом, жорсткішою риторикою та більшою готовністю застосовувати військову силу односторонньо", йдеться у документі.

 

ШвеціяНАТОвійна в Україніросія окупанти

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