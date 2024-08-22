Вторгнення України в Курськ. Зміна наративу – Лоуренс Фрідман

Видатний науковець та дослідник війни, почесний професор Королівського коледжу Лоуренс Фрідман підготував свій аналіз Курської битви з точки зору стратегії та пануючого наративу. На його думку, попри те, що Україна досягла певного успіху в Курській області й дещо змінила наратив про неминучу поразку і необхідність замирення з Москвою на умовах Кремля, і ЗМІ, і "провідні аналітики" продовжують применшувати досягнення України і доволі складно прощаються з усталеним наративом про перевагу Москви.

Вторгнення росії в Україну дає корисний урок для аналітиків, у тому числі і для мене. Як би старанно ми не намагалися стежити за подіями, і як би добре ми не пояснювали те, що вже сталося, і не робили висновків на майбутнє, наша оцінка ситуації, що розвивається, неминуче обмежена. Ми схильні реагувати на такі деструктивні кроки, як цей, у спосіб, що відображає наші усталені погляди.

Ті, хто переконаний, що Україна може переломити хід війни, бачать в атаці на Курськ хвилюючу ознаку того, що нарешті це може статися; ті ж, хто вважає, що росія обов'язково переможе, наполягають на тому, що це колосальна помилка, яка прискорить неминучу поразку України. Позитивно можна відзначити піднесення українського морального духу і вигідно порівняти кількість російських територій, придбаних Україною за лічені дні, з кількістю українських територій, захоплених росією величезною ціною впродовж місяців. Негативні ж застерігають про вразливість солдатів, які зараз перебувають на відкритих позиціях у Курську, в той час як ті, хто захищає вразливі позиції в Донецьку, позбавлені вкрай необхідного підкріплення.

Після двох з половиною років війни нам усім слід остерігатися робити поспішні висновки. Це не тому, що ми не наважуємося коментувати, доки ця операція не завершиться. Є речі, які варто відзначити в тому, що вже відбулося. Йдеться радше про необхідність поважати діалектику війни, поєдинку між двома протилежними сторонами, щоб цілі зміщувалися відповідно до наявних засобів. У тривалих та інтенсивних конфліктах, таких як конфлікт між росією та Україною, окремі кроки рідко є вирішальними.

Якими б не були безпосередні цілі, цей наступ працює на Україну, якщо він змінює динаміку війни на її користь. Замість того, щоб давати прогнози, наразі завдання полягає в тому, щоб визначити шляхи, якими це може розвиватися, і як цьому можна запобігти.

Колишній похмурий наратив. Україна опинилася втягнутою в безжальний конфлікт із сильнішим сусідом

Яку проблему українське керівництво сподівалося вирішити або принаймні послабити цим кроком?

Після того, як минулорічний український наступ пішов на спад, росія перехопила військову ініціативу. Хоча, зважаючи на витрачені зусилля і рівень втрат, досягнення росії були обмеженими, не було впевненості, що якщо Україна отримає ще один шанс розпочати власний наступ, вона зробить це набагато краще. Війна на сьогодні показала, що обом сторонам важко прорватися через добре укріплені позиції. Допоки Україна була переважена в озброєнні та чисельності особового складу, а також була нездатною керувати складними наземними операціями, важко було зрозуміти, як вона зможе звільнити більшу частину окупованої території.

Іншою причиною цього негативу була втрата довіри до здатності Києва приймати розумні стратегічні рішення. Минулорічний наступ був пов'язаний з елементарними помилками, утримуючи сили розділеними і заздалегідь сигналізуючи, де і як вони будуть рухатися проти районів зосередження сил противника на Запоріжжі. Занадто багато надій покладалося на новеньку бронетехніку і щойно навчені війська, і недостатньо поваги було виявлено до добре побудованих російських оборонних ліній.

Без успішного наступу неможливо визначити швидкий шлях до перемоги України. Але країна здавалася неготовою до тривалої боротьби, особливо якщо порівнювати її зі здатністю росії постачати людей на фронт та економікою, що перебуває на воєнних засадах. У перші місяці 2024 року український мобілізаційний законопроект застряг у парламентських суперечках, а наступні транші американської допомоги – у суперечках у Конгресі. На міжнародному рівні перспектива тривалого глухого кута зменшила підтримку української справи. У США затор вдалося подолати лише тоді, коли спікер Майк Джонсон зрозумів, що якщо він затримає додатковий законопроект у Палаті представників надовго, то його спадщиною може стати не затяжний глухий кут, а перемога росії.

Весь 2024 рік українські війська перебували в обороні, намагаючись стримувати постійні російські атаки на свої позиції, змушені були поступатися позиціями, навіть якщо вони завдавали окупантам величезних збитків. Тим часом, українська інфраструктура руйнувалася, що призводило до регулярних відключень електроенергії, а обстріли житлових кварталів спричиняли постійний потік жертв. Україна могла б вказати на реальні досягнення – інновації у війні з безпілотниками, націленість на Чорноморський флот, російські активи в Криму та нафтопереробні заводи. Все ще існувала правдоподібна стратегія, яка полягала в тому, щоб зашкодити росії і позбавити її більших здобутків, сподіваючись, що врешті-решт Кремль визнає стійкість і рішучість України і буде прагнути до завершення переговорів на умовах, відмінних від повної капітуляції Києва. Але не було очевидного способу змусити росію відступити.

На думку експертів, Україні не слід починати новий наступ, доки вона не мобілізує і не підготує більше людей, не поповнить свої запаси боєприпасів і не завдасть ще більших втрат російським військам. У той час, як Москва завжди може знайти джерела постачання людей, її запаси бронетехніки і боєприпасів зменшуються, тому 2025 рік був би кращим варіантом. До того часу найкращою стратегією було виснаження. Ось що я писав у травні:

За браком кращих альтернатив, українська стратегія була прийнята на зміну минулорічній. Попередня стратегія була зосереджена на сухопутних наступальних операціях з метою захоплення території і закінчилася розчаруванням. Спроба повторити те ж саме цілком може бути катастрофічною, доки не буде вирішена проблема нестачі людських ресурсів і нові війська не пройдуть належну підготовку.

Це вимагало терпіння. Поступово баланс сил міг би змінитися на користь України, і тоді з'явився б шанс перехопити ініціативу. Але для цього все ще потрібно було протистояти російському наступу. У той час як росіяни продовжували просуватися влітку в Донецьк, багато хто закликав Україну змиритися з неминучим і визнати, що вона ніколи не зможе повернути те, що вже втратила, перед обличчям переважаючої сили росії. Краще припинити кровопролиття і підготувати поступки для врегулювання шляхом переговорів. Якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому, що здавалося дуже ймовірним ще місяць тому, загроза втрати американської підтримки може не залишити Києву іншого вибору, окрім як погодитися з мирним планом самого Трампа.

Тому домінуючий наратив був похмурим. Україна опинилася втягнутою в безжальний конфлікт із сильнішим сусідом, який навряд чи відступить, доки їй не запропонують значних поступок. Цей наратив пригнічував як український моральний дух, так і міжнародну підтримку. Це була проблема, яку Україні потрібно було вирішити – змінити наратив на більш позитивний, який показував би, що українська армія все ще здатна на ефективні ініціативи.

Курський сюрприз. Як вдалося досягти несподіванки

Вторгнення на російську територію мали місце, але вони були здійснені підтримуваними Україною повстанськими групами (російський добровольчий корпус і Легіон "Свобода росії") і були переважно рейдами, можливо, з метою збору розвідувальних даних про російську оборону, але здебільшого для показухи. Якщо наміром було захопити і утримати територію, то для цього були потрібні значні сили, і не можна було вдавати, що це була ініціатива повстанців з росії.

10 травня 2024 року російські війська розпочали несподіваний наступ з Бєлгорода на Харківську область. Це, здавалося, підтвердило загальну тезу про те, що на суші важко досягти будь-якого прориву, навіть за умови певної несподіванки. Незважаючи на заяву путіна про те, що метою було створення буферної зони в глибині української території, українцям вдалося відтіснити наступаючі сили назад до кордону. Проте ця акція все одно продемонструвала, що кордон можна перетнути і застати захисників зненацька. Це було щось більше, ніж рейд, який міг би принести значні переваги, якби вдалося знайти слабко захищене місце, звідки можна було б швидко і глибоко проникнути на російську територію. Перш ніж зупинитися на Харкові, було розглянуто кілька можливих точок входу.

Будь-яке переміщення в росію вимагало несподіванки. Як цього вдалося досягти?

План значною мірою був розроблений головнокомандувачем Олександром Сирським після консультацій з президентом Зеленським. Але секрет міцно тримався навіть серед української еліти. Як пише "Економіст", Сирський тримав свої плани в таємниці, поділившись ними лише з вузькою групою генералів і силовиків. З президентом він розмовляв тет-а-тет, без його співробітників. Армійська розвідка проводила більшу частину розвідки, замість того, щоб доручити це ГУР, українській військовій розвідці, яка була підключена лише на пізньому етапі.

Зі США не консультувалися, тому що Україна не хотіла, щоб їй сказали, що вона не повинна йти далі. Це свідчить про розчарування Києва постійним занепокоєнням адміністрації Байдена щодо провокування Москви. Також було б занепокоєння з приводу витоку інформації від анонімних чиновників до New York Times або Washington Post.

Вище командування було мало поінформоване про те, що планувалося, а ключові підрозділи були зібрані лише за кілька днів до операції. Накази віддавалися якомога пізніше.

Була розроблена легенда про те, що Україна побоюється російського вторгнення в Сумську область. Якби росіяни помітили, що збираються резервні сили, вони могли б припустити, що це робиться в оборонних цілях, щоб заблокувати такий крок.

З початком операції не було жодних заяв і вихвалянь, а лише тривала і повна тиша.

Навіть тоді Київ не міг бути впевненим, що росіяни не здогадаються, що готується щось велике. Несподіванка була досягнута завдяки самовпевненості ворога. Хоча російська розвідка зібрала докази посилення української активності в прикордонному регіоні і передала їх нагору по командному ланцюжку, як тільки вони дійшли до генерала Герасимова, можливість того, що планується щось велике, була відкинута.

Однією з причин цього могла бути впевненість у тому, що російський наступ у Донецьку був близький до прориву в напрямку Покровського. З російської, а також, можливо, і з української точки зору, це був дивний час для Києва, щоб санкціонувати велику операцію вдалині від інтенсивної і триваючої битви. Якби ця операція провалилася, становище України було б набагато гіршим, тому що вони витратили б дорогоцінні резерви на марну авантюру, в той час як ще потрібно було виконати життєво важливу оборонну роботу. Масштабу авантюри, можливо, допоміг фактор несподіванки. Час робив таку операцію малоймовірною, оскільки вона була дуже ризикованою.

Початкове вторгнення 6 серпня відбулося за участю ударної групи чисельністю близько 2 000 осіб, включаючи елітні 80-ту і 82-гу десантно-штурмові бригади. Війська просувалися вперед на американських "Страйкерах" і німецьких бойових броньованих машинах "Мардер". Атака пройшла за планом. У російській обороні було знайдено пролом. Після проходження мінних полів російські захисники були атаковані. Підрозділи рухалися швидко, перш ніж росіяни повністю усвідомили, що відбувається. Після того, як прорив був досягнутий, ще більше підрозділів просунулися вглиб росії, досягнувши чисельності понад 10 000, з власними артилерійськими установками. Через російський міні-Харківський наступ адміністрація Байдена неохоче погодилась на те, що американські HIMARS можуть бути використані проти цілей на російській території в оборонних цілях. Однією з переваг того, що американці не повідомили про свої наміри, було те, що вони могли інтерпретувати наступальні дії як такі, що відповідають новим настановам щодо HIMARS, без необхідності сперечатися з Вашингтоном з цього приводу.

Можна було б очікувати, що українські сили будуть вразливими до російських повітряних ударів. Але поки що їх було відносно небагато. росіяни втратили кілька бойових вертольотів і літак Су-34. На одному з відео російські вертольоти під час обльоту підривають колону вантажівок - незабаром з'ясувалося, що це були російські машини. російська артилерія також поки що працює менш інтенсивно, ніж в інших секторах, можливо, через те, що не вистачає безпілотників для виявлення цілей.

Ось кілька спостережень журналіста Kyiv Post Стефана Коршака, заснованих на розмовах з учасниками операції, які він порівнює з наступом 2023 року. Він описує армію, яка вчиться на своїх помилках. Українці доставили підрозділи спецназу в російський тил ще до основного вторгнення. Вони змогли влаштувати засідки на російські підкріплення. Протягом перших днів було виведено з ладу 50-100 російських розвідувальних безпілотників або шляхом глушіння, або збиття, залишивши росіян в оперативному плані засліпленими.

Українські сапери подолали російські окопи, бункери, мінні поля тощо. Тоді була ефективно застосована стандартна тактика. В результаті, вперше українські війська зламали бойовий дух ротних російських підрозділів, що призвело до здачі в полон великої кількості солдатів.

Ось колишній російський командир, який брав участь у повномасштабному вторгненні, але відмовився продовжувати воювати, що значною мірою підтверджує цю розповідь. (Подяка @ChrisO_wiki). Він повідомляє, що призовники здалися, бо не знали, як воювати, і не мали необхідної зброї, додавши, що "оборонні позиції не були підготовлені, оскільки виділені гроші були явно вкрадені. Не було ніяких перешкод – просто їдь вперед". російська оперативна безпека була поганою. ЗМІ знімали сюжети, щоб продемонструвати, що ситуація взята під контроль. В результаті колона 44-го корпусу Ленінградського військового округу під Рильськом була знищена ударом HIMARS.

Зміна наративу. Удар заради миру

Спочатку більшість інформації про те, що відбувається, надходила від російських військових блогерів. Було відомо лише те, що українські війська перебували в Курській області і що під час вторгнення було втрачено частину техніки. Це визначило першу реакцію аналітичної спільноти, в тому числі і в Україні. Занепокоєння полягало в тому, що це був здебільшого рейд, операція "туди-сюди", яка може роздратувати росію, але нічого фундаментально не змінить. З огляду на нагальну потребу зміцнення позицій у Донецьку, це було сприйнято як свідчення неправильно розставлених пріоритетів, більш перформативних, ніж змістовних. Як піар-хід, це могло принести певне полегшення, але будь-який позитивний фактор може бути лише швидкоплинним.

Три чинники змінили сприйняття цих подій. По-перше, це був явно не рейд, а справжнє вторгнення, в якому брали участь тисячі, а не сотні людей. Метою було не розбити і втекти, а захопити територію і поставити росію перед новим оперативним викликом. По-друге, операція була добре спланована і реалізована. Помилки 2023 року не були повторені. По-третє, вона була успішною і продовжує розвиватися. До 20 серпня українські війська просунулись на 28-35 кілометрів вглиб Курської області і взяли під контроль понад 1100 квадратних кілометрів, включаючи 93 населених пункти. Прикордонне місто Суджа знаходиться під надійним українським контролем. Понад 121 000 цивільних осіб було евакуйовано з Курської області.

Оскільки було встановлено, що це була серйозна справа, питання стало одним із завдань України, окрім збільшення фонду обміну полоненими, який допоміг би звільнити українських військовополонених, а також зміцнення національного духу. З політичної точки зору існувала очевидна асиметрія: росія прагнула завоювати Україну, а Україна не прагнула завоювати росію. Будь-яка захоплена і утримувана територія могла бути використана лише для подальшого торгу. Президент Зеленський назвав це ударом заради миру, засобом переконати путіна відмовитися від своїх максимальних вимог. За його словами, це також вимагає, щоб українські сили утримували частину захопленої ними території – "буферну зону" поки що невизначеного розміру. Це не лише може мати значення для подальших переговорів, але й може стати базою для подальших операцій на території росії. Це означало б створення логістичного хабу з медичними та ремонтними установами всередині росії.

Ситуація є складною, її добре описав Мік Райан:

Обидві сторони зараз проводять дві паралельні великі кампанії, які вимагають великої кількості живої сили (особливо для росіян), боєприпасів і допоміжних засобів, таких як РЕБ, безпілотники, логістика і протиповітряна оборона. Хоча обидві сторони можуть нарощувати свої сили на короткі проміжки часу, неясно, чи зможуть українці або росіяни витримати такий підхід протягом місяців. Однією чи іншою стороною доведеться зробити складний вибір щодо своїх пріоритетів і значно скоротити ресурси для однієї з головних кампаній.

Чим сильнішими були позиції України на Курському напрямку, тим більше зусиль потрібно було докласти російським військам, щоб витіснити їх. Частково Україна розраховувала на те, що це змусить росію вивести частину своїх військ з України, щоб повернути втрачену територію. Якби це сталося, це могло б стати однією з найважливіших переваг операції. Можливо, цей процес і розпочався, але поки що не в кількісному відношенні і не на головних напрямках російського наступу. Повний контроль над Донецькою областю, яка вже була анексована, є ключовою метою росії, тому було б дивно, якби від неї відмовилися. Тут кампанія була спрямована проти міст Покровськ і Торецьк, які, в разі їх захоплення, загрожували б Краматорсько-Слов'янській агломерації.

Нещодавні бої точилися навколо населеного пункту Нью-Йорк, який, за словами росіян, вони захопили, хоча Україна стверджує, що він все ще оспорюється. Цікаво, що київський Центр оборонних досліджень, повідомляючи про постійну інтенсивність бойових дій і численні невеликі перемоги росіян, тим не менш, стверджує наступне: "Враховуючи рівень втрат, ворог навряд чи захопить Покровськ". Інші менш упевнені, а з української сторони продовжують надходити повідомлення про проблеми з дефіцитом усіх видів боєприпасів і з командуванням.

Чи змінився наратив? Наступ ще не закінчився

Можливо, українські війська просуваються не так швидко, як першого тижня, але вони все ще просуваються. Зараз менше говорять про спробу дістатися до Курської атомної електростанції (можливо, з метою змусити росію повернути Запорізьку АЕС), не кажучи вже про місто Курськ. Це було б надто великою натяжкою, оскільки передові позиції потребували б довгих ліній постачання. Натомість Україна, схоже, неухильно розширює зони свого контролю. Знищивши мости через річку Сейм, вона залишила велику кількість російських військ у пастці без підтримки.

російські джерела зараз занепокоєні українськими ініціативами в інших місцях. Україна здійснила щонайменше одну пробну атаку на Бєлгород 11 серпня, хоча цього разу без ефекту несподіванки, тому вона не зайшла дуже далеко. Якщо російські війська будуть виведені з оборонних позицій у Запоріжжі, вони можуть стати вразливими для відновлення наступу, що з точки зору політичних цілей Києва мало б набагато більший сенс.

Тим часом, удари українських безпілотників на великі відстані стали більш ефективними. 9 серпня українські безпілотники завдали удару по авіабазі в Липецьку, приблизно за 140 миль на північний схід від Курська, знищивши склад боєприпасів і склад з сотнями планерних авіабомб.

Продовжуючи кампанію проти нафтобаз і нафтопереробних заводів, було здійснено надзвичайно руйнівну атаку на нафтобазу в Пролетарську Ростовської області, яка горіла кілька днів. Рано вранці в середу безпілотники атакували цілі в ряді міст росії, в тому числі в Москві. росія стверджувала, що всі 45 випущених безпілотників були збиті: Україна стверджує, що система протиповітряної оборони в Ростовській області була знищена ракетним ударом.

Реакція путіна. росія не посилається на статтю 4 очолюваного нею Договору про колективну безпеку ОДКБ

Несподівані невдачі, такі як Курська наступальна операція, створюють проблеми для путіна, який завжди прагне показати, що він контролює події, і для його підлеглих, які повинні запевнити його, що це дійсно так. Початкова реакція полягала в тому, що вторгнення було невеликим і незабаром буде розгромлене. Оскільки "вторгнення" звучало надто серйозно, про нього говорили як про тероризм, провокацію або просто "ситуацію".

Перші спроби применшити значення цього слова стали важчими, коли військові блогери повідомляли про успіхи української армії, а цивільне населення було евакуйоване, і ті, хто залишився, скаржилися на це. Замість того, щоб використати загрозу для мобілізації підтримки війни і прискорення набору, Москва намагається применшити її значення. Невдоволення путіна було очевидним, коли його показували по телебаченню, де він обговорював ситуацію зі своїми високопосадовцями. Як завжди під час кризи, він ставить на чолі людей, яким може довіряти, незалежно від їхньої компетенції – у цьому випадку свого колишнього охоронця і відданого соратника Олексія Дюміна. Оскільки це внутрішня справа, ФСБ відіграє важливу роль, але саме військовим доведеться вирішувати, які сили можуть бути використані – і як – для витіснення українців.

The Wall Street Journal повідомляє, що одним з перших кроків генерал-полковника Олександра Лапіна, призначеного навесні цього року на посаду наглядача за безпекою в Курській області, був розпуск ради, яка об'єднувала військових офіцерів з місцевими і регіональними службовцями безпеки, що мали завдання захищати регіон. Він вважав, що «тільки військові мають сили і ресурси для захисту російського кордону». Збереження цієї ради мало б велике значення, оскільки зараз немає жодного місцевого органу, який би координував дії у відповідь. Про це сказав один з головних генералів НАТО Крістофер Каволі:

росія все ще збирає докупи свою реакцію на це вторгнення з боку України. Реакція на нього була досить повільною і розрізненою. Частково це пов'язано з тим, що не зовсім зрозуміло, хто за це відповідає.

В одному з повідомлень йдеться про те, що росія наказала своїм пропагандистам переконати росіян, що присутність українців на їхній території є "новою нормою". Але в іншому повідомленні йдеться про вимогу путіна вигнати українців до 1 жовтня і без значного відведення військ, які воюють всередині України. Цей графік, безумовно, оптимістичний. Якщо українські сили зможуть окопатися і утримувати зону бойових дій під пильним наглядом, завдання буде не з простих. Колишній російський генерал, а нині депутат Андрій Гурульов зазначив в ефірі державного телебачення: "Ми повинні тверезо дивитися на цю ситуацію. Ми не зможемо їх швидко витіснити".

Є також кілька речей, які не відбуваються і які ускладнюють російський наратив про війну. По-перше, поки що немає жодних свідчень місцевого опору, на відміну від української реакції на російське вторгнення. Крім того, українські війська поводяться гідно і піклуються про залишене цивільне населення, підриваючи пропагандистські твердження про розбещеність неонацистів, які катують і вбивають усіх, хто розмовляє російською мовою. По-друге, росія не посилається на статтю 4 очолюваного нею Договору про колективну безпеку ОДКБ, згідно з якою держави-члени повинні "негайно надавати" жертві агресії "необхідну допомогу, в тому числі військову".

Мирні переговори. Чи є наразі в путіна перевага?

Газета The Washington Post повідомила, що українська ініціатива певним чином розбила надії на можливу угоду, про яку раніше не було відомо, що вона буде досягнута.

Деякий час тому Україна започаткувала власний мирний процес. Він розпочався з конференції у Швейцарії і мав на меті перейти до конкретних сфер, однією з яких була енергетична безпека, і її мав приймати Катар. У статті йшлося про те, що росія може взяти участь у цьому процесі, уклавши угоду, яка покладе край нападам на українську інфраструктуру та російську нафтову промисловість. Це, безумовно, влаштувало б Україну, але не було надано жодних доказів того, що ця угода була близькою або що росіяни з'явилися б навіть для онлайн-розмови. Те, що це була втрачена можливість, тепер заперечується росіянами.

путін продемонстрував зацікавленість лише в мирному процесі, в якому росія матиме перевагу і зможе диктувати умови. Тому не дивно, що він не сприймає останні події як такі, що підтримують його ідею мирного процесу. Він більше не може просто наполягати, наприклад, на тому, що будь-яке припинення вогню має враховувати територіальні реалії.

Порівняно з обговоренням травневого міні-наступу росії на Харківщині, про який західні ЗМІ писали дуже мало, але обговорювали його так, ніби це був ще один цвях у труну України, у випадку з українським наступом спостерігається тенденція применшити його значення. Ось типово невдоволене спостереження зі сторінок коментарів New York Times від 12 серпня:

Наступ має на меті змусити росію відволікти війська від запеклих боїв на східному Донбасі, чого досі не відбувалося, і отримати важелі впливу для мирних переговорів, хоча вони не заплановані.

Тільки стратегічно наївний міг би очікувати миттєвих результатів від такої ініціативи. Газета продовжила своє висвітлення 19 серпня під заголовком: "Україна заявляє, що її вторгнення принесе мир. Плани путіна можуть відрізнятися". У ній повідомляється, що "росіяни, які знають путіна, очікують, що він завдасть удару у відповідь, вважаючи, що його армія має перевагу в особовому складі та озброєнні". Питання, однак, не в тому, чи вважає путін, що у нього є перевага, а в тому, чи є вона на практиці.

Припущення, що це все ще так, пояснює, чому, незважаючи на ініціативу України, старий наратив досі не витіснений. Так, Джон Міршаймер (американський посіпака путіна – iPress) назвав курський наступ "великою стратегічною помилкою, яка прискорить поразкум України. Він додав, без доказів, що:

Москва швидко застосувала масовану авіацію проти наступаючих українських військ, які перебували на відкритій місцевості і легко піддавалися ударам. Не дивно, що атакуючі сили втратили багато солдатів і значну частину техніки.

Існує в загальному просторі й інша думка, що українська стратегія виснаження спрацювала, що росія використала стільки живої сили і вогневих засобів, що їй не вистачає резервів для швидкої відповіді на цей останній український виклик, що її логістика розтягнута. Якщо (і це велике "якщо") український наступ може тривати тижнями, навіть місяцями, і, зокрема, якщо він змусить росію докладати все більше зусиль для вигнання окупантів, тоді ми можемо побачити відповідні зміни в російських стратегічних розрахунках і домінуючих наративах, пов'язаних з війною.

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